Какой тариф страховых взносов установлен для иностранцев, льготный тариф для ИТ-компании и участника Сколково, как исправить уведомление по страховым взносам в 1С

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Собрали топ-3 самых интересных вопросов по страховым взносам, и делимся с вами разъяснениями и рекомендациями наших экспертов.

Про тариф страховых взносов для иностранцев

Вопрос № 1: в штате организации работают въетнамцы и китайцы. Вправе ли работодатель, производящий выплаты иностранным гражданам, на которых распространяется действия международных договоров и которые подлежат отдельным видам страхования применять тариф для субъектов МСП?

Ответ эксперта: на выплаты, которые осуществляются в пользу временно пребывающих граждан Китая и Вьетнама, не начисляются взносы на ОПС (лица не подлежат страхованию в России), однако начисляются на ОМС и ВНиМ. Пониженные тарифы используются только по ОМС и ВНиМ, что следует из п. 6.2 ст. 431 НК.

Полный ответ и вопрос читайте в консультации.

Про льготы для ИТ-компании и участника Сколково

Вопрос № 2: компания является участником проекта «Сколково». Как участник проекта «Сколково» применяет льготу по освобождению от уплаты налога на прибыль и использует пониженную ставку по страховым взносам 14%. В июле 2024 года компания получила аккредитацию деятельности в области информационных технологий. Может ли компания выбрать льготу по страховым взносам как ИТ-компания с момента получения аккредитации взамен льготы участника «Сколково»?

Ответ эксперта: согласно письму Минфина от 09.09.2022 № 03-15-06/87543, организация — участник проекта «Сколково», которая осуществляет деятельности в области IT и выполняет все необходимые условия для применения пониженных тарифов страховых взносов, вправе выбрать тарифы страховых взносов и соответствующий порядок их применения - предусмотренные для участников проекта «Сколково» или для ИТ-организаций.

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Про исправление уведомлений по страховым взносам

Вопрос № 3: бухгалтер в ФНС дважды отправила уведомление на страховые взносы за апрель. Как правильно исправить в программе и в личном кабинете ООО эту ошибку?

Ответ эксперта: если было отправлено 2 уведомление, то одно из них лучше обнулить (указать 0,00 в уведомлении). При этом если скорректировалось только одно уведомление, то больше ничего делать не надо. А если оба уведомления, то нужно подать еще одно с правильной суммой.

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