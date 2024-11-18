❌ Об этом не написано в самоучителях! Научим работать в Excel и Google таблицах на реальных примерах

У нас новый курс повышения квалификации «Excel и Google таблицы с нуля до профи». На реальных задачах вы отработаете все полученные знания, перестанете бояться страшных функций — станете специалистом, который легко ориентируется в программе и может использовать ее на 100%. Первый поток стартует 1 декабря — скорее занимайте места по выгодной цене!

Умение работать с данными ценится на рынке труда: специалист, владеющий Excel зарабатывает в среднем на 40 тыс. рублей выше.

Для бухгалтера это необходимый навык, потому что большую часть его задач связана с обработкой больших массивов информации. Поэтому наш новый практический курс повышения квалификации «Excel и Google таблицы с нуля до профи» будет полезен каждому специалисту.

Для учеников первого потока действует специальная цена 14 900 рублей вместо 20 900 рублей. Не упустите шанс купить курс выгодно!

Грамотная работа в Excel и Google таблицах поможет вам ускорить выполнение задач и повысить точность расчетов. Вы сможете сэкономить время на ежедневной рутине, чтобы переключиться на более важные и интересные задания. Повысите качество своей работы и сможете претендовать на повышение.

Курс повышения квалификации ориентирован на практику, поэтому учиться вы будете на реальных примерах, чтобы столкнувшись с подобной задачей в реальности, вы смогли ее без проблем решить. Для того, чтобы вам было еще проще на практике, мы подготовили для вас подробные пошаговые инструкции.

Что в программе

В курсе 39 видеоуроков, 7 практических работ, удобные конспекты, дополнительные материалы, пошаговые инструкции и тесты, которые помогут вам закрепить полученные знания.

Уже через три месяца обучения вы вырастите с нуля до уверенного специалиста по работе в Excel и Google таблицах.

После прохождения курса вы сможете:

Использовать сложные формулы и функции Excel на уровне эксперта;

Создавать сводные таблицы для аналитических отчетов;

Представлять графики и диаграммы в отчетах руководителю;

Делать дашборды на основе сводных таблиц и со ссылками на сторонние источники.

Как проходит обучение

Прохождение курса можно условно разбить на несколько этапов:

1. Знакомство с материалом

Вы смотрите уроки, изучаете тему, разбираетесь в примерах и тренируете полученные знания на практических заданиях.

2. Онлайн-встречи с преподавателями

В таком формате вы сможете разобрать сложные темы напрямую с экспертом-практиком — получите обратную связь и рекомендации.

3. Работа с дополнительным материалом

Вы скачиваете полезную раздатку, тренируетесь заполнять документы и необходимые отчеты, чтобы на практике справляться с этими задачами легко.

4. Практика

При составлении программы мы ориентировались на реальные задачи, с которыми сталкивается бухгалтер. Поэтому все практические работы направлены на отработку навыков, которые точно пригодятся вам на практике.

5. Тестирование

После каждого блока есть тест на закрепление пройденного материала. Используйте его для проверки собственных знаний, чтобы убедиться, что вы усвоили всю информацию.

5. Получение удостоверения

Программа курса соответствует профстандарту «Бухгалтер». После обучения вы получите удостоверении о повышении квалификации на 72 ак. часа. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

Первый поток стартует 1 декабря — скорее записывайтесь!

Для учеников первого потока действует специальная цена 14 900 рублей вместо 20 900 рублей. Количество мест ограничено.

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