Новые формы отчетности за 4 квартал 2024 года

Не оставляйте подготовку отчетности за 2024 год на последний момент, тем более, что некоторые отчеты придется сдавать по новой форме.

За 4 квартал 2024 года в ИФНС нужно сдать:

Единая упрощенная декларация за 4 квартал 2024 года до 20.01.2025;

Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур за 4 квартал 2024 года до 20.01.2025;

Декларация по косвенным налогам за декабрь 2024 года (для импортеров из ЕАЭС) до 20.01.2025;

Уведомление об исчисленных суммах налогов , авансовых платежей по налогам, сборам, страховым взносам до 25.01.2025;

Расчет по страховым взносам за 2024 год до 27.01.2025;

Персонифицированные сведения о физлицах за декабрь 2024 года до 27.01.2025;

Декларация по НДС за 4 квартал 2024 года до 27.01.2025;

Расчет 6-НДФЛ за 2024 год до 25.02.2025;

Декларация по налогу на имущество за 2024 год до 25.02.2025;

Декларация по налогу на прибыль за 2024 год до 25.03.2025;

Декларация по УСН за 2024 год для организаций до 25.03.2025;

Декларация по ЕСХН за 2024 год до 25.03.2025;

Декларация по УСН за 2024 год для ИП до 25.04.2025;

Декларация 3-НДФЛ для ИП до 30.04.2025.

Для большинства отчетов будут действовать старые формы, а вот по налогу на имущество, декларации по УСН и декларации 3-НДФЛ — в силу вступят новые образцы. Рассказываем об основных изменениях.

Декларация по налогу на имущество

Согласно приказу ФНС от 27.09.2024 № БВ-7-21/805@ сдавать декларацию по налогу на имущество нужно будет по новой форме.

На титульном листе декларации крупнейшие налогоплательщики будут указывать код ИФНС по месту нахождения объекта.

В файле надо будет указывать GUID доверенности.

Декларация 3-НДФЛ

В приказе от 19.09.2024 № ЕД-7-11/757@ ФНС утвердила новую форму декларации.

Теперь физлица (не ИП) в декларации вместо ИНН могут указывать номер из регистра населения (ЕРН).

Причем ранее планировалось, что этот номер будет на каждой странице. В итоге его оставили только на титульном листе.

Новая 3-НДФЛ будет действовать с отчетности за 2024 год.

Декларация по УСН

Опубликован приказ ФНС от 01.11.2024 № ЕД-7-3/813@ с новой формой декларации.

В декларации, в частности, появился раздел 4 — для вычета по расходам на покупку ККТ, который власти недавно ввели для бизнеса из новых регионов.

На титульном листе декларации надо будет указывать объект налогообложения – «доходы» или «доходы минус расходы». Штрихкод титульного листа новой формы декларации: 0301 5018.

Кроме этого, заменили и порядок заполнения поля «Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю». Теперь для электронной доверенности в поле нужно приводить ее GUID (пп. 3 п. 14 порядка).

Новую декларацию надо будет сдавать уже за этот год. Потом форму снова станут менять, ведь с 2025 года не будет повышенных ставок по УСН – 8% и 20%.

Какие еще изменения в отчетности ждут бухгалтера в ближайшее время

Подробно о новых формах и сроках сдачи отчетности в 2025 году в своем выступлении на VI Всероссийской конференции «Бухгалтер будущего» расскажет к.э.н., директор аудиторской компании ООО «Финансовые технологии — Аудит» Анна Тетерлева.

Из доклада спикера вы узнаете:

Основные положения ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»; Образцы форм бухгалтерской (финансовой) отчетности; ﻿﻿Состав промежуточной отчетности; ﻿﻿Уточненный подход к делению активов на внеоборотные/оборотные, обязательства на долгосрочные и краткосрочные; ﻿﻿Требования к Отчету о финансовые результатах в отношении зачета доходов и расходов; ﻿﻿Обновленные формы Отчета об изменении капитала и Отчета о движении денежных средств; Топ ошибок в бухгалтерской отчетности по итогам аудита.

По каждой теме будет целый ряд практических примеров, а также реальных задач, с которыми вы столкнетесь совсем скоро. Вместо со спикером вы разберете возможные варианты событий и сложные ситуации, с которыми можете столкнуться в 2025 году. Эксперт даст свои рекомендации и поделится инсайдами.

5 и 6 декабря в Москве пройдет грандиозное событие для всех бухгалтеров — VI Всероссийская конференция «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг».

В эти два дня перед вами выступят специалисты, которые доказали свой профессионализм и знания в сфере бухгалтерского и налогового учета, аудита, трудовых отношений, международной торговли, воинского учета, работы на маркетплейсах и т. д.

Это отличная возможность для каждого бухгалтера — окунуться в реалии своей работы в 2025 году, стать на два дня «бухгалтером из будущего».

Что будет в программе

Вас ждет два насыщенных дня и 16 лекций, которые помогут вам с легкостью сдать готовую отчетность и как следует подготовиться ко всем изменениям 2025 года.

Разбор изменений в налоговом законодательстве.

НДС при УСН.

ВЭД: учет и налогообложение.

Бухгалтерская отчетность за 2024 год и ФСБУ 4/2023.

Участие в госзакупках, ЭДО.

Маркировка товаров, ЕГАИС, кассовые операции.

Изменения в кадровом и воинском учете.

Автоматизация кадрового учета.

Проверки ФНС в 2025 году.

Изменения в налоговой отчетности с 2025 года.

Дробление и структурирование бизнеса: как получить амнистию по дроблению в 2025 году.

Налоговые риски работы на маркетплейсах.

Работа с нерезидентами и миграционный учет/СМЗ.

Банковский контроль операций (банки и АУСН, маркетплейсы и др.).

Изменения программы 1С в 2025 году.

Подробное описание выступлений читайте сайте конференции.

«Клерк» пригласил опытных экспертов:

Надежда Самкова — ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО ЭЛКОД, член Палаты налоговых консультантов.

Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям воинскому учету.

Дмитрий Ряховский — руководитель департамента «Налогов и налогового администрирования» Финансового университета при Правительстве РФ, управляющий партнер по налоговой практике юридической фирмы ООО «Легикон-Право», член Президентского Совета ИПБР Московского региона.

Ольга Букина — аудитор, эксперт по бухгалтерскому и налоговому учету.

Людмила Ганичева — основатель аудиторско‑консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности.

Анна Тетерлева — к.э.н., доцент, аттестованный аудитор, почетный член АССА (Великобритания), директор аудиторской компании ООО «Финансовые технологии — Аудит», эксперт по аудиту, бухучету и МСФО.

Мария Антонова — аттестованный аудитор, практик в области налогового права, налогового планирования, системы внутреннего контроля, аудита. Преподаватель кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ.

Оксана Попова — генеральный директор юридической компании «Легикон-Право», старший преподаватель кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ, налоговый консультант. В 2024 году — победитель в номинации «Лучший налоговый консультант» всероссийского конкурса «Лучший бухгалтер России-2023».

Почему стоит прийти на конференцию

VI Всероссийская конференция «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг» — не просто полезные лекции, это два дня в сообществе профессионалов. Гарантируем эмоции, пользу, новые знакомства и драйв!

Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение. Вы получите доклады, записи и презентации всех спикеров.

На конференции у вас будет возможность лично пообщаться со спикерами, обсудить налоговые изменения с коллегами, обменяться контактами, наладить деловые связи. Мы сделаем так, чтобы вам не было скучно.

В тариф входят:

Кофе-брейки.

Горячий обед каждый день.

Общение и нетворкинг.

Участие в розыгрыше.

Фотоотчет.

Пакет участника.

Сертификат в печатном виде.

Видео-запись всех выступлений.

Презентации и доклады спикеров.

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