Новые формы отчетности за 4 квартал 2024 года

За 4 квартал 2024 года в ИФНС нужно сдать:
Единая упрощенная декларация за 4 квартал 2024 года до 20.01.2025;
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур за 4 квартал 2024 года до 20.01.2025;
Декларация по косвенным налогам за декабрь 2024 года (для импортеров из ЕАЭС) до 20.01.2025;
Уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборам, страховым взносам до 25.01.2025;
Расчет по страховым взносам за 2024 год до 27.01.2025;
Персонифицированные сведения о физлицах за декабрь 2024 года до 27.01.2025;
Декларация по НДС за 4 квартал 2024 года до 27.01.2025;
Расчет 6-НДФЛ за 2024 год до 25.02.2025;
Декларация по налогу на имущество за 2024 год до 25.02.2025;
Декларация по налогу на прибыль за 2024 год до 25.03.2025;
Декларация по УСН за 2024 год для организаций до 25.03.2025;
Декларация по ЕСХН за 2024 год до 25.03.2025;
Декларация по УСН за 2024 год для ИП до 25.04.2025;
Декларация 3-НДФЛ для ИП до 30.04.2025.
Для большинства отчетов будут действовать старые формы, а вот по налогу на имущество, декларации по УСН и декларации 3-НДФЛ — в силу вступят новые образцы. Рассказываем об основных изменениях.
Декларация по налогу на имущество
Согласно приказу ФНС от 27.09.2024 № БВ-7-21/805@ сдавать декларацию по налогу на имущество нужно будет по новой форме.
На титульном листе декларации крупнейшие налогоплательщики будут указывать код ИФНС по месту нахождения объекта.
В файле надо будет указывать GUID доверенности.
Декларация 3-НДФЛ
В приказе от 19.09.2024 № ЕД-7-11/757@ ФНС утвердила новую форму декларации.
Теперь физлица (не ИП) в декларации вместо ИНН могут указывать номер из регистра населения (ЕРН).
Причем ранее планировалось, что этот номер будет на каждой странице. В итоге его оставили только на титульном листе.
Новая 3-НДФЛ будет действовать с отчетности за 2024 год.
Декларация по УСН
Опубликован приказ ФНС от 01.11.2024 № ЕД-7-3/813@ с новой формой декларации.
В декларации, в частности, появился раздел 4 — для вычета по расходам на покупку ККТ, который власти недавно ввели для бизнеса из новых регионов.
На титульном листе декларации надо будет указывать объект налогообложения – «доходы» или «доходы минус расходы». Штрихкод титульного листа новой формы декларации: 0301 5018.
Кроме этого, заменили и порядок заполнения поля «Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю». Теперь для электронной доверенности в поле нужно приводить ее GUID (пп. 3 п. 14 порядка).
Новую декларацию надо будет сдавать уже за этот год. Потом форму снова станут менять, ведь с 2025 года не будет повышенных ставок по УСН – 8% и 20%.
Какие еще изменения в отчетности ждут бухгалтера в ближайшее время
Подробно о новых формах и сроках сдачи отчетности в 2025 году в своем выступлении на VI Всероссийской конференции «Бухгалтер будущего» расскажет к.э.н., директор аудиторской компании ООО «Финансовые технологии — Аудит» Анна Тетерлева.
Из доклада спикера вы узнаете:
Основные положения ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»;
Образцы форм бухгалтерской (финансовой) отчетности;
Состав промежуточной отчетности;
Уточненный подход к делению активов на внеоборотные/оборотные, обязательства на долгосрочные и краткосрочные;
Требования к Отчету о финансовые результатах в отношении зачета доходов и расходов;
Обновленные формы Отчета об изменении капитала и Отчета о движении денежных средств;
Топ ошибок в бухгалтерской отчетности по итогам аудита.
По каждой теме будет целый ряд практических примеров, а также реальных задач, с которыми вы столкнетесь совсем скоро. Вместо со спикером вы разберете возможные варианты событий и сложные ситуации, с которыми можете столкнуться в 2025 году. Эксперт даст свои рекомендации и поделится инсайдами.
5 и 6 декабря в Москве пройдет грандиозное событие для всех бухгалтеров — VI Всероссийская конференция «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг».
В эти два дня перед вами выступят специалисты, которые доказали свой профессионализм и знания в сфере бухгалтерского и налогового учета, аудита, трудовых отношений, международной торговли, воинского учета, работы на маркетплейсах и т. д.
Это отличная возможность для каждого бухгалтера — окунуться в реалии своей работы в 2025 году, стать на два дня «бухгалтером из будущего».
Что будет в программе
Вас ждет два насыщенных дня и 16 лекций, которые помогут вам с легкостью сдать готовую отчетность и как следует подготовиться ко всем изменениям 2025 года.
Разбор изменений в налоговом законодательстве.
НДС при УСН.
ВЭД: учет и налогообложение.
Бухгалтерская отчетность за 2024 год и ФСБУ 4/2023.
Участие в госзакупках, ЭДО.
Маркировка товаров, ЕГАИС, кассовые операции.
Изменения в кадровом и воинском учете.
Автоматизация кадрового учета.
Проверки ФНС в 2025 году.
Изменения в налоговой отчетности с 2025 года.
Дробление и структурирование бизнеса: как получить амнистию по дроблению в 2025 году.
Налоговые риски работы на маркетплейсах.
Работа с нерезидентами и миграционный учет/СМЗ.
Банковский контроль операций (банки и АУСН, маркетплейсы и др.).
Изменения программы 1С в 2025 году.
Подробное описание выступлений читайте сайте конференции.
«Клерк» пригласил опытных экспертов:
Надежда Самкова — ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО ЭЛКОД, член Палаты налоговых консультантов.
Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям воинскому учету.
Дмитрий Ряховский — руководитель департамента «Налогов и налогового администрирования» Финансового университета при Правительстве РФ, управляющий партнер по налоговой практике юридической фирмы ООО «Легикон-Право», член Президентского Совета ИПБР Московского региона.
Ольга Букина — аудитор, эксперт по бухгалтерскому и налоговому учету.
Людмила Ганичева — основатель аудиторско‑консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности.
Анна Тетерлева — к.э.н., доцент, аттестованный аудитор, почетный член АССА (Великобритания), директор аудиторской компании ООО «Финансовые технологии — Аудит», эксперт по аудиту, бухучету и МСФО.
Мария Антонова — аттестованный аудитор, практик в области налогового права, налогового планирования, системы внутреннего контроля, аудита. Преподаватель кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ.
Оксана Попова — генеральный директор юридической компании «Легикон-Право», старший преподаватель кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ, налоговый консультант. В 2024 году — победитель в номинации «Лучший налоговый консультант» всероссийского конкурса «Лучший бухгалтер России-2023».
Почему стоит прийти на конференцию
VI Всероссийская конференция «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг» — не просто полезные лекции, это два дня в сообществе профессионалов. Гарантируем эмоции, пользу, новые знакомства и драйв!
Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение. Вы получите доклады, записи и презентации всех спикеров.
На конференции у вас будет возможность лично пообщаться со спикерами, обсудить налоговые изменения с коллегами, обменяться контактами, наладить деловые связи. Мы сделаем так, чтобы вам не было скучно.
В тариф входят:
Кофе-брейки.
Горячий обед каждый день.
Общение и нетворкинг.
Участие в розыгрыше.
Фотоотчет.
Пакет участника.
Сертификат в печатном виде.
Видео-запись всех выступлений.
Презентации и доклады спикеров.
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