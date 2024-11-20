Три вопроса по применению ПСН в 2025 году: лимит доходов при совмещении с ОСНО и УСН, причины отказа в получении патента

Собрали насущные вопросы предпринимателей по применению патента в 2025 году с ответами экспертов «Клерка».

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Собрали топ-3 самых интересных вопросов по патентам для ИП, и делимся с вами разъяснениями и рекомендациями наших экспертов.

Про лимит применения ПСН при совмещении с ОСНО

Вопрос № 1. Если ИП превысил лимит по патенту в 2024 году и совмещал патент с ОСНО, то он сможет приобрести патент в 2025 году?

Ответ эксперта: В Налоговый кодекс внесены изменения. С 2025 года текст подп. 1 п. 6 ст. 346.45 НК будет такой:

6. Налогоплательщик считается утратившим право на применение патентной системы налогообложения и перешедшим на общий режим налогообложения (на упрощенную систему налогообложения, на систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (в случае применения налогоплательщиком соответствующего режима налогообложения) с начала налогового периода, на который ему был выдан патент, в случае: 1) если за предшествующий календарный год или с начала календарного года доходы налогоплательщика от реализации, определяемые в соответствии со статьей 249 настоящего Кодекса, по всем видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, превысили 60 млн. рублей; (в ред. Федерального закона от 29.10.2024 № 362-ФЗ)

Таким образом, если доход по деятельности, на которую были получены патенты в 2024 году превысит 60 млн рублей, ИП не сможет применять ПСН с 1 января 2025 года.

Полный ответ и вопрос читайте в консультации.

Про лимит применения ПСН при совмещении с УСН

Вопрос № 2. Если ИП на УСН в 2024 году превысил 60 миллионов рублей, только при применении упрощенной системы налогообложения, имеет ли он право, работать с 01.01.25 на патенте?

Ответ эксперта: Нет, не имеет. В пункт 6 статьи 346.45 НК внесены изменения (ФЗ от 29.10.2024 № 362-ФЗ)

Налогоплательщик считается утратившим право на применение ПСН:

1) если за предшествующий календарный год или с начала календарного года доходы налогоплательщика от реализации, определяемые в соответствии со статьей 249 настоящего Кодекса, по всем видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, превысили 60 млн. рублей;

В этом же пункте написано:

В случае, если налогоплательщик применяет в календарном году патентную систему налогообложения и упрощенную систему налогообложения, при определении величины доходов от реализации для целей соблюдения ограничения, установленного настоящим пунктом, учитываются доходы по обоим указанным специальным налоговым режимам.

Полный ответ и вопрос читайте в консультации.

Про причины для отказа в выдаче патента ИП на 2025 год

Вопрос № 3. Где можно посмотреть все причины, по которым ИП может получить отказ в получении патента на 2025 год?

Ответ эксперта: В пункт 4 статьи 346.45 НК изменений не вносилось, по крайней мере пока. Так что причины остаются такими же, как и в этом году:

4. Основанием для отказа налоговым органом в выдаче индивидуальному предпринимателю патента является: 1) несоответствие в заявлении на получение патента вида предпринимательской деятельности перечню видов предпринимательской деятельности, в отношении которых на территории субъекта Российской Федерации либо федеральной территории "Сириус" в соответствии со статьей 346.43 настоящего Кодекса введена патентная система налогообложения; 2) указание срока действия патента, не соответствующего пункту 5 настоящей статьи; 3) нарушение условия перехода на патентную систему налогообложения, установленного абзацем вторым пункта 8 настоящей статьи; 4) наличие недоимки по налогу, подлежащему уплате в связи с применением патентной системы налогообложения; 5) незаполнение обязательных полей в заявлении на получение патента.

А вот в перечень причин утраты права на ПСН внесли изменения.

1) если за предшествующий календарный год или с начала календарного года доходы налогоплательщика от реализации, определяемые в соответствии со статьей 249 настоящего Кодекса, по всем видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, превысили 60 млн. рублей; (в ред. Федерального закона от 29.10.2024 № 362-ФЗ).

Полный ответ и вопрос читайте в консультации.

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