Лучшие онлайн-курсы для карьерного роста в одном пакете «Управление и финансы для главбуха»

Выбрали онлайн-курсы, которые точно помогут вам получить повышение. Вы научитесь вести управленческий учет, рассчитывать риски компании, формировать бюджет, находить точки роста и презентовать собственнику свои идеи.

Чтобы занять должность главного бухгалтера, а в перспективе и финдира, нужны комплексные знания в области финансов, аналитики и принятия управленческих решений.

Все необходимые инструменты вы получите в новой коллекции «Управление и финансы для главбуха», в которую входят лучшие онлайн-курсы для карьерного роста «Управленческий учет для бухгалтера: от азов до настройки в 1С, Excel, финансового менеджмента и бюджетирования» и «Финмоделирование и финанализ для бизнеса».

Только 21 и 22 ноября у вас есть уникальная возможность купить сразу два онлайн-курса в одном пакете за 6 000 рублей.

В чем преимущества коллекций

Коллекции — это подборки обучающих материалов по самым актуальным для бухгалтеров направлениям.

Теперь вы можете купить одну коллекцию, в которой будут собраны лучшие материалы по конкретному участку.

Учиться с коллекциями — выгоднее! Купить коллекцию с двумя курсами дешевле, чем приобрести их по отдельности. Кроме этого, коллекции составляет лично руководитель Центра обучения «Клерка», который подбирает только те материалы, которые получили максимальное количество положительных отзывов от слушателей.

Как проходит обучение с коллекциями

Вы учитесь точно так же, как и на онлайн-курсах. Сразу после оплаты вы получите доступ ко всем материалам на полгода, сможете приступить к изучению видеоуроков и дополнительных материалов, начать применять инструкции и свежие образцы документов.

Мы всегда будем рядом, чтобы ваше обучение было максимально эффективным и легким. После прохождения каждого курса вы будете получать сертификат от Центра обучения «Клерка».

На онлайн-курсе «Управленческий учет для бухгалтера: от азов до настройки в 1С, Excel, финансового менеджмента и бюджетирования» вы научитесь настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании, составлять отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс.

После прохождения онлайн-курса «Финмоделирование и финанализ для бизнеса» вы сможете оценивать финансовое состояние компании и структуру капитала, находить точки увеличения прибыли и принимать эффективные управленческие решения.

Оба онлайн-курса построены на практических заданиях, так что уже в процессе обучения вы будете работать с реальными задачами.

Освоив управленческий учет, финанализ и финмоделирование на продвинутом уровне, вы сможете претендовать не только на должность главбуха, но и на позицию финансового директора. А в период экономических трудностей и изменений, руководители компаний особенно сильно нуждаются в таких кадрах.

Только сегодня и завтра, 21 и 22 ноября, вы можете купить коллекцию курсов «Управление и финансы для главбуха», в которую входят топовые онлайн-курсы «Управленческий учет для бухгалтера: от азов до настройки в 1С, Excel, финансового менеджмента и бюджетирования» и «Финмоделирование и финанализ для бизнеса» за 6 000 рублей вместо 31 690 рублей.

Купить коллекцию

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