🔍 Что будет проверять налоговая в 2025 году и к чему готовиться бухгалтеру

Налоговые проверки — страшный сон любого бухгалтера. Чтобы избежать проблем с проверяющими органами, нужно заранее разобраться, на что будет обращать внимание ФНС, какие документы она запросит в первую очередь — как вести себя, чтобы не нарваться на конфликт, но при этом защитить интересы компании.
На все эти вопросы в своем выступлении на VI Всероссийской конференции «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг» ответит президент, главный эксперт «Центра финансовых экспертиз», бывший глава Службы документальных проверок Главного управления Федеральной службы налоговой полиции России Михаил Мухин.
Конференция пройдет 5 и 6 декабря в Москве.
Как изменятся требования и сам процесс проверок в 2025 году
Михаил Мухин подробно разберет важнейшие для бухгалтеров и собственников бизнеса вопросы по налоговым проверкам:
1. Камеральные налоговые проверки
Истребование документов и пояснений в рамках камеральной налоговой проверки.
2. Выездные налоговые проверки
Глубина охвата и сроки проведения выездной налоговой проверки. Основания и последствия приостановления. Спорные вопросы и практика их разрешения.
Дополнительные мероприятия налогового контроля.
Процессуальные сроки и последствия их нарушения налоговыми органами.
3. Встречные проверки
Истребование документов (информации) в связи с проведением налоговой проверки.
Истребование документов (информации) вне рамок налоговой проверки.
4. Внесудебные претензии налоговых органов (информационные письма, протоколы рабочих совещаний и т.п.)
Побуждение к «добровольной» корректировке налоговых обязательств: выбираем правильный способ реагирования.
По каждой теме будет целый ряд практических примеров, а также реальных задач, с которыми вы столкнетесь совсем скоро. Вместе со спикером вы разберете возможные варианты событий и сложные ситуации, с которыми можете столкнуться в 2025 году. Эксперт даст свои рекомендации и поделится инсайдами.
Что будет на конференции «Бухгалтер будущего»
5 и 6 декабря в Москве пройдет важное для каждого бухгалтера событие — VI Всероссийская конференция «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг».
Вас ждет два насыщенных дня и 15 лекций, которые помогут вам с легкостью сдать готовую отчетность и как следует подготовиться ко всем изменениям 2025 года.
Разбор изменений в налоговом законодательстве.
НДС при УСН.
ВЭД: учет и налогообложение.
Бухгалтерская отчетность за 2024 год и ФСБУ 4/2023.
Маркировка товаров, ЕГАИС, кассовые операции.
Изменения в кадровом и воинском учете.
Автоматизация кадрового учета.
Проверки ФНС в 2025 году.
Оптимизация налогообложения.
Изменения в налоговой отчетности с 2025 года.
Дробление и структурирование бизнеса: как получить амнистию по дроблению в 2025 году.
Налоговые риски работы на маркетплейсах.
Работа с нерезидентами и миграционный учет/СМЗ.
Банковский контроль операций (банки и АУСН, маркетплейсы и др.).
Изменения программы 1С в 2025 году.
После конференции вы сможете оказывать бухгалтерские услуги селлерам на маркетплейсах, консультировать ИП и организации по налоговым рискам, амнистии по дроблению и проверкам ФНС, вести воинский и кадровый учет.
Кто будет среди экспертов и спикеров
В эти два дня перед вами выступят опытные специалисты, которые доказали свой профессионализм и знания в сфере бухгалтерского и налогового учета, аудита, трудовых отношений, международной торговли, воинского учета, работы на маркетплейсах и т. д.
Мы пригласили лучших экспертов в своей области:
Надежда Самкова — ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО ЭЛКОД, член Палаты налоговых консультантов.
Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям воинскому учету.
Дмитрий Ряховский — руководитель департамента «Налогов и налогового администрирования» Финансового университета при Правительстве РФ, управляющий партнер по налоговой практике юридической фирмы ООО «Легикон-Право», член Президентского Совета ИПБР Московского региона.
Ольга Букина — аудитор, эксперт по бухгалтерскому и налоговому учету.
Людмила Ганичева — основатель аудиторско‑консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности.
Анна Тетерлева — к.э.н., доцент, аттестованный аудитор, почетный член АССА (Великобритания), директор аудиторской компании ООО «Финансовые технологии — Аудит», эксперт по аудиту, бухучету и МСФО.
Мария Антонова — аттестованный аудитор, практик в области налогового права, налогового планирования, системы внутреннего контроля, аудита. Преподаватель кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ.
Оксана Попова — генеральный директор юридической компании «Легикон-Право», старший преподаватель кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ, налоговый консультант. В 2024 году — победитель в номинации «Лучший налоговый консультант» всероссийского конкурса «Лучший бухгалтер России-2023».
Анна Нестерова — руководитель направления ОФД, Платформа ОФД.
Светлана Беляева — консультант, налоговый аудитор, аккредитованный преподаватель ИПБР, DipNRF ACCA, DipNRF CPA, Harvard Business School Publishing.
Никита Константинов — управляющий директор Модульбанка. Генеральный директор Первой Онлайн Бухгалтерии.
Максим Иванов — партнер юридической компании Kaminskiy, Stepanov & Partners, финансист с 16-летним стажем.
Алексей Киселев — руководитель отдела по работе с клиентами среднего и малого бизнеса, «Лаборатория Касперского».
У вас будет возможность познакомиться с ними лично — из первых рук узнать все нюансы применения новых правил, обсудить возможные трудности, с которыми вы боитесь столкнуться, получить рекомендации и советы, о которых пока нигде не написано! Это уникальная возможность для каждого бухгалтера — окунуться в реалии своей работы в 2025 году, стать на два дня «бухгалтером из будущего».
Почему стоит прийти на конференцию
VI Всероссийская конференция «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг» — не просто полезные лекции, это два дня в сообществе профессионалов. Гарантируем эмоции, пользу, новые знакомства и драйв!
Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение. Вы получите доклады, записи и презентации всех спикеров.
На Конференции у вас будет возможность лично пообщаться со спикерами, обсудить налоговые изменения с коллегами, обменяться контактами, наладить деловые связи. Мы сделаем так, чтобы вам не было скучно.
В тариф входят:
Кофе-брейки.
Горячий обед каждый день.
Общение и нетворкинг.
Участие в розыгрыше.
Фотоотчет.
Пакет участника.
Сертификат в печатном виде.
Видео-запись всех выступлений.
Презентации и доклады спикеров.
До конференции неделя! Поторопитесь занять последние места в зале.
Скорее бронируйте билеты, пока они еще есть.
Начать дискуссию