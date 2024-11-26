🔍 Что будет проверять налоговая в 2025 году и к чему готовиться бухгалтеру

Мероприятия налогового контроля совершенствуются, продолжается война с «бумажным НДС», ужесточается борьба с дроблением бизнеса. Как перестроиться, к чему готовиться и кому грозит выездная налоговая проверка в 2025 году, расскажет экс-глава службы документальных проверок федеральной службы налоговой полиции России Михаил Мухин.

Налоговые проверки — страшный сон любого бухгалтера. Чтобы избежать проблем с проверяющими органами, нужно заранее разобраться, на что будет обращать внимание ФНС, какие документы она запросит в первую очередь — как вести себя, чтобы не нарваться на конфликт, но при этом защитить интересы компании.

На все эти вопросы в своем выступлении на VI Всероссийской конференции «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг» ответит президент, главный эксперт «Центра финансовых экспертиз», бывший глава Службы документальных проверок Главного управления Федеральной службы налоговой полиции России Михаил Мухин.

Конференция пройдет 5 и 6 декабря в Москве.

Как изменятся требования и сам процесс проверок в 2025 году

Михаил Мухин подробно разберет важнейшие для бухгалтеров и собственников бизнеса вопросы по налоговым проверкам:

1. Камеральные налоговые проверки

Истребование документов и пояснений в рамках камеральной налоговой проверки.

2. Выездные налоговые проверки

Глубина охвата и сроки проведения выездной налоговой проверки. Основания и последствия приостановления. Спорные вопросы и практика их разрешения.

Дополнительные мероприятия налогового контроля.

Процессуальные сроки и последствия их нарушения налоговыми органами.

3. Встречные проверки

Истребование документов (информации) в связи с проведением налоговой проверки.

Истребование документов (информации) вне рамок налоговой проверки.

4. Внесудебные претензии налоговых органов (информационные письма, протоколы рабочих совещаний и т.п.)

Побуждение к «добровольной» корректировке налоговых обязательств: выбираем правильный способ реагирования.

По каждой теме будет целый ряд практических примеров, а также реальных задач, с которыми вы столкнетесь совсем скоро. Вместе со спикером вы разберете возможные варианты событий и сложные ситуации, с которыми можете столкнуться в 2025 году. Эксперт даст свои рекомендации и поделится инсайдами.

Что будет на конференции «Бухгалтер будущего»

5 и 6 декабря в Москве пройдет важное для каждого бухгалтера событие — VI Всероссийская конференция «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг».

Вас ждет два насыщенных дня и 15 лекций, которые помогут вам с легкостью сдать готовую отчетность и как следует подготовиться ко всем изменениям 2025 года.

Разбор изменений в налоговом законодательстве.

НДС при УСН.

ВЭД: учет и налогообложение.

Бухгалтерская отчетность за 2024 год и ФСБУ 4/2023.

Маркировка товаров, ЕГАИС, кассовые операции.

Изменения в кадровом и воинском учете.

Автоматизация кадрового учета.

Проверки ФНС в 2025 году.

Оптимизация налогообложения.

Изменения в налоговой отчетности с 2025 года.

Дробление и структурирование бизнеса: как получить амнистию по дроблению в 2025 году.

Налоговые риски работы на маркетплейсах.

Работа с нерезидентами и миграционный учет/СМЗ.

Банковский контроль операций (банки и АУСН, маркетплейсы и др.).

Изменения программы 1С в 2025 году.

После конференции вы сможете оказывать бухгалтерские услуги селлерам на маркетплейсах, консультировать ИП и организации по налоговым рискам, амнистии по дроблению и проверкам ФНС, вести воинский и кадровый учет.

Кто будет среди экспертов и спикеров

В эти два дня перед вами выступят опытные специалисты, которые доказали свой профессионализм и знания в сфере бухгалтерского и налогового учета, аудита, трудовых отношений, международной торговли, воинского учета, работы на маркетплейсах и т. д.

Мы пригласили лучших экспертов в своей области:

Надежда Самкова — ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО ЭЛКОД, член Палаты налоговых консультантов.

Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям воинскому учету.

Дмитрий Ряховский — руководитель департамента «Налогов и налогового администрирования» Финансового университета при Правительстве РФ, управляющий партнер по налоговой практике юридической фирмы ООО «Легикон-Право», член Президентского Совета ИПБР Московского региона.

Ольга Букина — аудитор, эксперт по бухгалтерскому и налоговому учету.

Людмила Ганичева — основатель аудиторско‑консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности.

Анна Тетерлева — к.э.н., доцент, аттестованный аудитор, почетный член АССА (Великобритания), директор аудиторской компании ООО «Финансовые технологии — Аудит», эксперт по аудиту, бухучету и МСФО.

Мария Антонова — аттестованный аудитор, практик в области налогового права, налогового планирования, системы внутреннего контроля, аудита. Преподаватель кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ.

Оксана Попова — генеральный директор юридической компании «Легикон-Право», старший преподаватель кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ, налоговый консультант. В 2024 году — победитель в номинации «Лучший налоговый консультант» всероссийского конкурса «Лучший бухгалтер России-2023».

Анна Нестерова — руководитель направления ОФД, Платформа ОФД.

Светлана Беляева — консультант, налоговый аудитор, аккредитованный преподаватель ИПБР, DipNRF ACCA, DipNRF CPA, Harvard Business School Publishing.

Никита Константинов — управляющий директор Модульбанка. Генеральный директор Первой Онлайн Бухгалтерии.

Максим Иванов — партнер юридической компании Kaminskiy, Stepanov & Partners, финансист с 16-летним стажем.

Алексей Киселев — руководитель отдела по работе с клиентами среднего и малого бизнеса, «Лаборатория Касперского».

У вас будет возможность познакомиться с ними лично — из первых рук узнать все нюансы применения новых правил, обсудить возможные трудности, с которыми вы боитесь столкнуться, получить рекомендации и советы, о которых пока нигде не написано! Это уникальная возможность для каждого бухгалтера — окунуться в реалии своей работы в 2025 году, стать на два дня «бухгалтером из будущего».

Почему стоит прийти на конференцию

VI Всероссийская конференция «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг» — не просто полезные лекции, это два дня в сообществе профессионалов. Гарантируем эмоции, пользу, новые знакомства и драйв!

Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение. Вы получите доклады, записи и презентации всех спикеров.

На Конференции у вас будет возможность лично пообщаться со спикерами, обсудить налоговые изменения с коллегами, обменяться контактами, наладить деловые связи. Мы сделаем так, чтобы вам не было скучно.

В тариф входят:

Кофе-брейки.

Горячий обед каждый день.

Общение и нетворкинг.

Участие в розыгрыше.

Фотоотчет.

Пакет участника.

Сертификат в печатном виде.

Видео-запись всех выступлений.

Презентации и доклады спикеров.

До конференции неделя! Поторопитесь занять последние места в зале.

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