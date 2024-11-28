Как настроить рекламу на маркетплейсе

Большинство крупных интернет-площадок предлагает не только внешнее продвижение, но и свои собственные внутренние инструменты. Разбираемся, насколько такая реклама эффективна и стоит ли вкладывать в нее деньги.

В 2024 году конкуренция среди продавцов на маркетплейсах достигла своего максимума. Даже в самых узких и малочисленных нишах селлерам приходится бороться за каждый переход потенциального покупателя. Так что продвижение сегодня тема №1 у всех продавцов.

Собственники, а также менеджеры маркетплейсов, которые им помогают, знают, что есть множество способов заинтересовать покупателя и довести его до покупки.

Среди них есть бесплатные варианты, например, оптимизация описания, чтобы товар чаще появлялся в поиске, хорошо оформленная карточка, которая показывает продукт с лучшей стороны и увеличивает шансы на продажу.

Однако в условиях жесткой конкуренции естественных методов недостаточно, поэтому почти каждый продавец использует платные инструменты продвижения.

Они могут быть внешними — те, к которым мы привыкли уже давно, например, наружная реклама, реклама в соцсетях, ролики на ТВ, радио и т. д. Главными критериями в данном случае будут релевантность категории товара (с какой вероятностью покупатели именно вашего товара слушают радио), а также ваш бюджет. Естественно, что на уличных баннерах или на телевидении размещение обойдется дорого.

Однако большой спрос увеличивает количество предложений, в частности со стороны самих маркетплейсов.

Сегодня, чтобы развивать успешный бизнес на маркетплейсах, нужно владеть не только классическими инструментами рекламы, но уметь применять возможности каждой отдельной площадки, так как они ориентированы под ее специфику и могут эффективнее продвигать магазин.

Какие инструменты предлагают крупнейшие маркетплейсы России

Ozon

Продавцы, которые реализуют свои товары на Ozon, имеют в своем арсенале широкий выбор инструментов продвижения.

Баннеры , размещаются на главной странице под строкой поиска и в его результатах. Такая реклама подходит для продвижения всего магазина / бренда или спецакции, реже для конкретного товара. Благодаря креативам и яркому дизайну они привлекают много внимания и увеличивают шансы на продажу, однако надо иметь в виду, что это достаточно дорогой инструмент продвижения.

Промо-баннеры — отображаются в ленте товаров, меньше по площади и оплачиваются по другой системе. В баннерах вы платите за клики, а здесь – за показы.

Видеобаннеры — короткие ролики, которые видны на главной странице сайта и приложения. По статистике Ozon, первые пару секунд видео смотрит около 80% аудитории. Этот вид рекламы пользуется большой популярностью не только среди партнеров Ozon, ее также часто заказывают представители магазинов, которые не представлены на маркетплейсе, но могут вызвать интерес и увести на сайт продавца.

«Шторка» Ozon Alerts — это таргетированный виджет, который всплывает в приложении, при этом фон затемняется, а само рекламное предложение становится более ярким и забирает все внимание на себя.

Страница распродаж — это самая посещаемая страница сайта, здесь продавец может разместить баннер или карточку товара.

Реклама на ТВ — через Ozon вы можете заказать 10-секундный ролик с размещением на телеканалах по выбору.

Брендзона с оформлением — мини-сайт магазина, где представлены карточки товаров, вся страница выдержана в фирменных цветах компании, и рекламирует не конкретный товар, а сразу весь магазин и линейки его продукции.

Спецпроекты — специально разработанные страницы на Ozon с индивидуальным дизайном и разной механикой (подарок за покупку, рандомайзер, адвент-календарь, квиз, мини-игра, контентные проекты и др.).

Wildberries

Реклама в поиске — продавец указывает ключевые слова, а также ставку за показ, во время поиска, как на аукционе, первые строчки выкладки займут те селлеры, которые предложили более высокое вознаграждение.

Реклама в каталоге — по аналогии с рекламой в поиске по всему сайту, тот же принцип аукциона. Плюс — вашу рекламу будет видеть только целевая аудитория, в отличие от баннеров на главной странице, минус — высокая конкуренция за первые места в выдаче.

Баннеры.

Реклама карточки товара — ваш товар будет виден в блоке «Смотрите также» под отзывами. Это отличная возможность перехватить у конкурентов покупателей. Они легко могут переключиться на ваш продукт, если он выглядит более привлекательным.

Рекомендованные товары на главной странице — карточки товаров размещаются сразу под полем для поиска и неминуемо цепляют взгляд покупателя, он может перейти к вам в магазин благодаря интересному предложению и визуальной привлекательности, даже если он пришел за другим.

Автоматическая кампания — используя алгоритмы платформы, подбирается наиболее актуальное время и позиции показов товара.

Яндекс Маркет

Баннер в ротации — размещение баннера в верхней части главной страницы и в ленте, закупается так же, как и на WB по модели аукциона.

Баннер-растяжка — расположен в верхней части страницы.

Видеобаннер на главной странице.

Баннер в департаментах — размещение в ротации в баннерной карусели департамента.

Место в карусели акций — карточка товара закреплена на конкретной позиции в баннерной карусели.

Баннер в разделе «Скидки и акции».

Суперполка — брендированная страница (брендзона у Ozon), где продавец может разместить до 30 товаров с подключенной механикой продаж.

Push и e-mail уведомления.

Монобрендовые e-mai l — инструмент для повышения узнаваемости бренда, а также увеличение лояльности со стороны аудитории.

Размещение в дайджесте акций — еженедельная рассылка выгодных акций.

Спецпроекты.

Как выбрать формат рекламы на маркетплейсе

При выборе инструмента продвижения нужно опираться на три показателя:

цель;

бюджет;

релевантность для вашей категории товара.

Если ваша цель увеличить продажи, то самой эффективной будет реклама в поиске или на главной странице — баннеры, карточки в ротации и видеоролики. Для конкретных товаров подойдет всплывающая реклама, а также предложения в разделе «Смотрите также».

Если вы хотите добиться повышения узнаваемости бренда, то также подойдут баннеры на главном экране, моностраницы, суперполка, рассылка и место в рекомендованных товарах.

Если вам нужно заявить о новом магазине или начать рекламную кампанию для новых товаров, у которых пока нет отзывов, то подойдет реклама в поиске, место в рекомендованных товарах и на странице распродаж.

С чего начать запуск рекламной кампании

Сегодня маркетплейсы — самая популярная площадка для торговли как для ИП и малого бизнеса, так и для крупных организаций. И все они нуждаются в эффективной рекламе, потому что именно от качества рекламной кампании зависят продажи и прибыль магазина. Поэтому специалисты, которые умеют грамотно работать с внешними и внутренними инструментами продвижения на маркетплейсах, пользуются большим спросом у селлеров.

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