Перевод сотрудников на полный день, почасовую оплату труда, изменение паспортных данных: как оформить, что сдавать

В базе «Клерк.Консультаций» тысячи решённых вопросов пользователей.

Сделали подборку недели из вопросов по кадровому учету, и делимся с вами разъяснениями и рекомендациями наших экспертов.

Про перевод на полный день

Вопрос № 1. Сотрудница вернулась из отпуска по уходу до 3-х лет. Ранее работала на полставки. Сейчас вышла на полную ставку. Надо ли извещать СФР об этом изменении?

Ответ эксперта. Если отправлялась в СФР форма ЕФС-1 с информацией о том, что она оформлена на неполный рабочий день, то надо извещать. А если нет, то не надо, потому что у СФР нет данных о её неполном рабочем дне.

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Про переход на почасовую оплату труда

Вопрос № 2. Возникла необходимость перевести часть сотрудников на почасовую оплату труда. Возможно ли оформить отдельное положение об оплате труда именно для этих сотрудников, оставив при этом действующим и более раннее положение для остальных? Сотрудники на такую систему оплаты согласны, возможно обойтись без ст. 74 ТК? Как зафиксировать их согласие? Достаточно ли подписи в допсоглашении к трудовому договору и в новом положении об оплате труда?

Ответ эксперта. Положение об оплате труда в организации обычно одно и там могут быть разные системы для разных должностей (отделов, подразделений). Если изменение коснется одной должности, достаточно составить допсоглашения к трудовому договору и внести изменение положение об оплате труда. Главное, чтобы изменение было у всех работников этой должности.

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Про изменения в паспортных данных и окладе

Вопрос № 3. ИП на УСН-доходы, есть наемные работники.

У работника изменен паспорт (выдан новый), какие действия, кроме изменения в 1С нужно произвести? Надо сдать что то в Соцфонд (ЕФС-1) или ФНС? Какие то есть допотчеты? У работника изменен оклад, в связи с этим какие отчеты или уведомления нужно отправить в Соцфонд или ФНС?

Ответ эксперта. Никаких отчетов из-за изменения паспорта работника сдавать не нужно. Только отправить сведения о застрахованном лице в СФР (форма утв. Приказом СФР от 22.04.2024 № 643), поскольку это может понадобиться для выплаты пособий.

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