⏳ До VI Всероссийской бухгалтерской конференции меньше недели! Заканчивается продажа онлайн-билетов

Раскроем все карты и расскажем, какие бухгалтерские услуги будут самыми востребованными в 2025 году. Дадим актуальные инструменты для работы в этих областях, вы получите конкурентное преимущество, расширите круг клиентов и увеличите свой доход. Заложите основу успешной карьеры в 2025 году уже сейчас! Не теряйте времени — покупайте билеты и присоединяйтесь.

5 и 6 декабря в Москве пройдет грандиозное событие для всех бухгалтеров — VI Всероссийская конференция «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг».

В эти два дня перед вами выступят опытные специалисты, которые доказали свой профессионализм и знания в сфере бухгалтерского и налогового учета, аудита, трудовых отношений, международной торговли, воинского учета, работы на маркетплейсах и т. д.

У вас будет возможность познакомиться с ними лично — из первых рук узнать все нюансы применения новых правил, обсудить возможные трудности, с которыми вы боитесь столкнуться, получить рекомендации и советы, о которых пока нигде не написано! Это уникальная возможность для каждого бухгалтера — окунуться в реалии своей работы в 2025 году, стать на два дня «бухгалтером из будущего».

Самые горячие темы конференции

Мы учли запросы бухгалтеров, поэтому пригласили экспертов, которые дадут рекомендации по самым актуальным темам 2025 года.

Подробно обо всех бухгалтерских ошибках на маркетплейсах, за которыми в следующем году будет пристально следить налоговая, в своем выступлении на VI Всероссийской конференции «Бухгалтер будущего» расскажет генеральный директор юридической компании «Легикон-Право» и налоговый консультант Оксана Попова.

Штрафы за нарушения законодательства в области персональных данных для юридических лиц в 2025 году составят от 30 тыс. до 6 млн рублей. Станьте ценным специалистом, который сможет работать с персональными данными сотрудников с учетом требований и регламентов законодательства. Все необходимые инструменты вам даст специалист в этой области, руководитель отдела по работе с клиентами среднего и малого бизнеса в «Лаборатории Касперского» Алексей Киселев.

Много нововведений в 2025 году будет в применении ККТ и ОФД. Подробно обо всех изменениях, а также о том, как контролировать ошибки по чекам, кассам и избежать проверок ФНС в 2025 году, расскажет руководитель направления ОФД, Платформа ОФД Анна Нестерова.

После конференции вы сможете консультировать ИП и организации по налоговым рискам, амнистии по дроблению и проверкам ФНС, вести воинский и кадровый учет для компаний на аутсорсе.

Новые знания помогут вам повысить квалификацию и освоить новые инструменты. Вы сможете оказывать больше бухгалтерских услуг с высоким чеком — расширите клиентскую базу и увеличите свой доход.

Что будет в программе конференции

Вас ждет два насыщенных дня и 15 лекций, которые помогут вам с легкостью сдать готовую отчетность и как следует подготовиться ко всем изменениям 2025 года.

Разбор изменений в налоговом законодательстве.

НДС при УСН.

ВЭД: учет и налогообложение.

Бухгалтерская отчетность за 2024 год и ФСБУ 4/2023.

Маркировка товаров, ЕГАИС, кассовые операции.

Изменения в кадровом и воинском учете.

Автоматизация кадрового учета.

Проверки ФНС в 2025 году.

Оптимизация налогообложения.

Изменения в налоговой отчетности с 2025 года.

Дробление и структурирование бизнеса: как получить амнистию по дроблению в 2025 году.

Налоговые риски работы на маркетплейсах.

Работа с нерезидентами и миграционный учет/СМЗ.

Банковский контроль операций (банки и АУСН, маркетплейсы и др.).

Изменения программы 1С в 2025 году.

Подробное описание выступлений читайте сайте конференции.

«Клерк» пригласил опытных экспертов

Надежда Самкова — ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО ЭЛКОД, член Палаты налоговых консультантов.

Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям воинскому учету.

Дмитрий Ряховский — руководитель департамента «Налогов и налогового администрирования» Финансового университета при Правительстве РФ, управляющий партнер по налоговой практике юридической фирмы ООО «Легикон-Право», член Президентского Совета ИПБР Московского региона.

Ольга Букина — аудитор, эксперт по бухгалтерскому и налоговому учету.

Людмила Ганичева — основатель аудиторско‑консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности.

Анна Тетерлева — к.э.н., доцент, аттестованный аудитор, почетный член АССА (Великобритания), директор аудиторской компании ООО «Финансовые технологии — Аудит», эксперт по аудиту, бухучету и МСФО.

Мария Антонова — аттестованный аудитор, практик в области налогового права, налогового планирования, системы внутреннего контроля, аудита. Преподаватель кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ.

Оксана Попова — генеральный директор юридической компании «Легикон-Право», старший преподаватель кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ, налоговый консультант. В 2024 году — победитель в номинации «Лучший налоговый консультант» всероссийского конкурса «Лучший бухгалтер России-2023».

Анна Нестерова — руководитель направления ОФД, Платформа ОФД.

Светлана Беляева — консультант, налоговый аудитор, аккредитованный преподаватель ИПБР, DipNRF ACCA, DipNRF CPA, Harvard Business School Publishing.

Никита Константинов — управляющий директор Модульбанка. Генеральный директор Первой Онлайн Бухгалтерии.

Максим Иванов — партнер юридической компании Kaminskiy, Stepanov & Partners, финансист с 16-летним стажем.

Алексей Киселев — руководитель отдела по работе с клиентами среднего и малого бизнеса, «Лаборатория Касперского».

Михаил Мухин – президент, главный эксперт «Центра финансовых экспертиз», бывший глава Службы документальных проверок Главного управления Федеральной службы налоговой полиции России.

Как принять участие

До VI Всероссийской конференции «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг» осталось меньше недели. Успейте купить онлайн-тариф, чтобы посмотреть трансляцию в любое удобное вам время!

Что входит в тариф:

Доступ к прямой трансляции мероприятия 5–6 декабря и возможность задать свой вопрос спикеру;

Сертификат участия в электронном виде;

Видеозапись всех выступлений;

Презентации и доклады спикеров.

Регистрация

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