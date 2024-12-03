❄️ Что продавать на маркетплейсах перед Новым годом — рейтинг самых популярных покупок

Маркетплейсы поделились свежей статистикой и рассказали на что по итогам трех кварталов 2024 года увеличился спрос.

Крупнейшие российские маркетплейсы Ozon и Wildberries подвели итоги продаж за три квартала уходящего 2024 года.

Самой быстрорастущей категорией стала косметика и парфюмерия, спрос на ее продукцию вырос на 44-58%.

Мы составили рейтинг товаров из этой ниши, которые точно окажутся среди подарков в Новый год.

№1. Товары для детей

Одними из самых покупаемых товаров из категории косметика и парфюмерия стали товары для детей:

мягкие и развивающие игрушки, конструкторы,

средства для гигиены (подгузники, порошок для стирки, шампуни и крема),

одежда.

№2. Товары для беременных

Особым спросом пользовалась продукция для будущих мам. Среди самых покупаемых товаров:

косметика (крема и масла для тела),

бандажи,

подушки,

одежда и белье для беременных.

№3. Ароматерапия

За предыдущие три квартала заметно увеличилось количество продаж эфирных масел, благовоний и наборов для ароматерапии.

№4. Парфюмерия

На Wildberries продажи парфюма выросли на 58%. Чаще всего пользователи покупали:

наборы с мужскими и женскими пробниками,

масляные духи,

ароматы с феромонами.

№5. Косметика и уход за кожей

С начала года спрос на косметику вырос на 15%, а в денежном выражении — на 36%. Самые продаваемые товары этой категории:

крема для ухода за кожей,

маски для волос,

спреи,

патчи для глаз,

гели для бровей,

подводки.

Что нужно сделать перед расширением ассортимента

До того, как добавлять новые товары в свой ассортимент, проверьте не включены ли они в список, подлежащей сертификации продукции. Если вы планируете торговать на маркетплейсе следующими категориями продукции, необходимо получить сертификат соответствия качества:

бытовая техника, мебель, текстиль и постельное белье,

табачные изделия, напитки, продукты питания,

детские товары, оборудование для детских площадок, игрушки,

косметика, парфюмерия, пищевые добавки,

одежда, галантерея, обувь,

электрооборудование, электроника и компьютерная техника,

средства для тушения пожара, изделия индивидуальной защиты.

Из подборки самых продаваемых товаров торговать без сертификата можно только продукцией для ароматерапии. Все остальные требуют предварительной сертификации.

Запросить сертификат можно у производителя или поставщика, если вы сами производите товар или закупаете за границей, то нужно будет обратиться в одну из аккредитованных лабораторий сертификации качества из официального реестра.

Как торговать на маркетплейсе

Чтобы развивать успешный бизнес на маркетплейсах, нужно следить за интересами покупателей, продавать товары с высоким спросом, заводить новые карточки. Однако не менее важно делать все это с учетом правил законодательства и работы самих маркетплейсов.

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