❄️ Что продавать на маркетплейсах перед Новым годом — рейтинг самых популярных покупок

Крупнейшие российские маркетплейсы Ozon и Wildberries подвели итоги продаж за три квартала уходящего 2024 года.
Самой быстрорастущей категорией стала косметика и парфюмерия, спрос на ее продукцию вырос на 44-58%.
Мы составили рейтинг товаров из этой ниши, которые точно окажутся среди подарков в Новый год.
№1. Товары для детей
Одними из самых покупаемых товаров из категории косметика и парфюмерия стали товары для детей:
мягкие и развивающие игрушки, конструкторы,
средства для гигиены (подгузники, порошок для стирки, шампуни и крема),
одежда.
№2. Товары для беременных
Особым спросом пользовалась продукция для будущих мам. Среди самых покупаемых товаров:
косметика (крема и масла для тела),
бандажи,
подушки,
одежда и белье для беременных.
№3. Ароматерапия
За предыдущие три квартала заметно увеличилось количество продаж эфирных масел, благовоний и наборов для ароматерапии.
№4. Парфюмерия
На Wildberries продажи парфюма выросли на 58%. Чаще всего пользователи покупали:
наборы с мужскими и женскими пробниками,
масляные духи,
ароматы с феромонами.
№5. Косметика и уход за кожей
С начала года спрос на косметику вырос на 15%, а в денежном выражении — на 36%. Самые продаваемые товары этой категории:
крема для ухода за кожей,
маски для волос,
спреи,
патчи для глаз,
гели для бровей,
подводки.
Что нужно сделать перед расширением ассортимента
До того, как добавлять новые товары в свой ассортимент, проверьте не включены ли они в список, подлежащей сертификации продукции. Если вы планируете торговать на маркетплейсе следующими категориями продукции, необходимо получить сертификат соответствия качества:
бытовая техника, мебель, текстиль и постельное белье,
табачные изделия, напитки, продукты питания,
детские товары, оборудование для детских площадок, игрушки,
косметика, парфюмерия, пищевые добавки,
одежда, галантерея, обувь,
электрооборудование, электроника и компьютерная техника,
средства для тушения пожара, изделия индивидуальной защиты.
Из подборки самых продаваемых товаров торговать без сертификата можно только продукцией для ароматерапии. Все остальные требуют предварительной сертификации.
Запросить сертификат можно у производителя или поставщика, если вы сами производите товар или закупаете за границей, то нужно будет обратиться в одну из аккредитованных лабораторий сертификации качества из официального реестра.
Как торговать на маркетплейсе
Чтобы развивать успешный бизнес на маркетплейсах, нужно следить за интересами покупателей, продавать товары с высоким спросом, заводить новые карточки. Однако не менее важно делать все это с учетом правил законодательства и работы самих маркетплейсов.
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