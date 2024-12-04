Передача лизинга новому получателю, продажа основного средства, учет имущества по договору лизинга

В базе «Клерк.Консультаций» тысячи решённых вопросов пользователей.

Собрали подборку из вопросов по лизингу, и делимся с вами разъяснениями и рекомендациями наших экспертов.

Про передачу лизинга новому получателю

Вопрос № 1: ООО не может произвести лизинговые платежи, поэтому передает права и обязанности по договору лизинга на автомобиль другой компании. Кто ставит на баланс автомобиль?

Ответ эксперта: лизинговое имущество принадлежит лизингодателю, поэтому оно и стоит у него на балансе. У лизингополучателя, в том числе и у того, который выкупил по договору цессии права, в бухучете учитывается ППА, а в налоговом учете отражаются лизинговые платежи.

Полный ответ и вопрос читайте в консультации.

Про продажу ОС в лизинге

Вопрос № 2: у компании есть трактор, который находится в лизинге. Компания решила продать трактор, но собственных средств на погашение лизинга нет. Однако есть покупатель, который готов внести аванс за покупку трактора. Можно ли взять аванс по договору о намерениях купли продажи трактора и направить эти средства на погашение лизинга, а затем оформить договор купли-продажи данного ОС?

Ответ эксперта: компания не вправе заключать договор купли-продажи по имуществу, которое ей не принадлежит. А лизинговое имущество принадлежит лизингодателю. Организация вправе переуступить права другому лицу, чтобы он стал лизингополучателем, и осуществлял лизинговые платежи.

Однако это возможно только в случае, если договор лизинга не запрещает переуступку прав, и лизингодатель согласен на это. Также можно оформить договор займа, выкупить имущество, продать его покупателю и сделать зачет требований между договором займа и договором купли-продажи.

Полный ответ и вопрос читайте в консультации.

Про учет имущества по договору лизинга

Вопрос № 3: организация оформила лизинг на ТС: совершила авансовый платеж по договору, и получила счет-фактуру на аванс. На руки был выдан акт приема-передачи. При этом лизингодатель отказался выдавать счет-фактуру и торг-12 на ТС, ссылаясь на правила предоставления имущества. Как учитывать автомобиль (в качестве ОС) в бухгалтерском и налоговом учете и принимать по нему НДС к вычету?

Ответ эксперта: так как имущество находится в собственности лизингодателя, накладная не предоставляется. Также автомобиль в данном случае не считается основным средством. В бухучете нужно применять ФСБУ 25/2018, формировать ППА и амортизировать его. В налоговом учете в расходы идут лизинговые платежи.

По НДС к вычету можно принять счет-фактуру на аванс. Ежемесячно необходимо восстанавливать часть НДС с зачтенного аванса (если он зачитывается ежемесячно) и брать к вычету НДС с лизингового платежа.

Полный ответ и вопрос читайте в консультации.

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