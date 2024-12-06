Пять хитростей, которые упростят работу бухгалтера в Excel

ЕСЛИ, СУММ и горячие клавиши — есть много лайфхаков по работе в Excel, которыми делятся матерые пользователи. Мы тоже поговорили с экспертами и нашли несколько тайных возможностей специально для бухгалтеров.

Программа Excel — базовый софт для офисной работы, в ней ведут таблицы, которые помогают ориентироваться в больших данных, цифрах и показателях. Бухгалтеры используют ее в работе, но не всегда на 100%. Выбрали самые интересные функции Excel, о которых вы могли не знать.

1. Условное форматирование

Условное форматирование предлагает десятки способов обработки информации. Благодаря этому инструменту вы можете быстро структурировать данные, навести порядок в таблицах, чтобы в них было проще ориентироваться.

Форматирование подразумевает цветное выделение ячеек в соответствии с указанными критериями:

ранжирование по диапазону значений с помощью гистограмм,

сравнение с константой,

различные значки.

Благодаря динамике, данные корректируются при каждом изменении.

2. Умная таблица

Список данных в Excel можно структурировать в умной таблице, которая предлагает множество удобных инструментов для автоматизации работы.

Например, при пролистывали страницы шапка таблицы автоматически закрепляется, и паралелльно включаются кнопки фильтра для отбора и сортировки.

Таблица сама растягивается во время дописывания новых столбцов и строк. Автоматически появляется вкладка «Конструктор» с возможностью анализа данных и дополнительных настроек. Кроме этого, все введенные формулы автоматически распространяются на весь столбец.

3. Визуализация данных с помощью спарклайнов

Для демонстрации изменения и динамики данных, можно использовать спраклайны. Они представляют собой небольшие диаграммы, которые отображаются в самих ячейках.

Чтобы создать спарклайн нужно выбрать раздел «Вставка», затем «Спарклайны» и определиться с форматом — «График» или «Гистограмма».

4. Перенос большой формулы

Если вы переносите большую формулу, которая содержит ссылки на ячейки, то ее собственная ссылка может измениться, а данные будут повреждены. Чтобы избежать такой ситуации просто замените знак «=» на «!». Тогда программа будет считывать формулу как символьную строку, которая перемещается без изменений.

После того как вы закончите перенос и формула будет вписана в нужную ячейку, верните знак «=».

5. Восстановление несохраненных файлов

Проделать большую работу и не нажать заветную «сохранить», значит заработать жуткий стресс. Но не торопитесь паниковать, еще есть шанс восстановить данные.

Вот алгоритм для разных версий Excel:

Excel 2010: «Файл» — «Последние» и в правом нижнем углу экрана находится кнопка «Восстановить несохраненные книги».

Excel 2013: «Файл» — «Сведения» — «Управление версиями» — «Восстановить несохраненные книги».

Для последующих версий Excel: «Файл» — «Сведения» — «Управление книгой».

Здесь останутся временные копии созданных, измененных, но несохраненных книг.

Как освоить больше фишек для уверенной работы в Excel

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3. Работа с дополнительным материалом

Вы скачиваете полезную раздатку, тренируетесь заполнять документы и необходимые отчеты, чтобы на практике справляться с этими задачами легко.

4. Практика

При составлении программы мы ориентировались на реальные задачи, с которыми сталкивается бухгалтер. Поэтому все практические работы направлены на отработку навыков, которые точно пригодятся вам на практике.

5. Тестирование

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