Какие ниши будут популярны в 2025 году

Проанализировали спрос на рынке бухгалтеров и подготовили для вас небольшой обзор — в каком направлении стоит развиваться, чтобы построить успешную карьеру с большим доходом в 2025 году.

Новый 2025 год обещает много перемен в обычной рутине бухгалтера. Правда, изменятся не только правила учета и работы с налогами, все эти новшества отразятся на том, какие услуги будут особенно востребованы в следующем году.

Продолжит расти спрос на компетентных специалистов, которые могут вести учет для селлеров на маркетплейсах. Научитесь оформлять первичку, рассчитывать налоги, составлять отчетность и делать возвраты для клиентов на ОСНО и УСН в 2025 году. Разберитесь с особенностями работы на разных маркетплейсах, помогайте продавцам выбирать подходящую площадку и форму налогообложения, чтобы продажи росли, а ваш доход постоянно увеличивался.

Если вы поставили себе цель получить повышение в 2025 году, то вам необходимо расширить круг своих компетенций — выйти за рамки бухгалтерии и получить управленческие навыки. Освойте управленческий учет и финмоделирование, докажите работодателю, что можете оказывать разностороннюю помощь бизнесу — можете составить подробный отчет о работе компании, дать рекомендации по стратегии и формированию бюджета.

Тем, кто планирует углубится в новые направления, стоит присмотреться к учету ВЭД. Международные операции не теряют актуальности, а регулярные изменения в правилах работы: налаживание торговли с новыми партнерами, обслуживание иностранных счетов, расчет НДС и т. д. На этом фронте всегда не хватает квалифицированных специалистов, которые владеют актуальными знаниями. Научитесь вести учет ВЭД и развивайтесь в одном из самых перспективных направлений бухгалтерии в 2025 году.

Но вне зависимости от того какую нишу вы выберете, вам нужно хорошо изучить правила налоговой реформы-2025, чтобы правильно рассчитывать зарплату, НДФЛ и страховые взносы, работать с НДС на УСН — помочь бизнесу перестроиться на новые рельсы, чтобы избежать кризиса и тем более банкротства. Такой специалист будет на вес золота и точно не останется без клиентов в 2025 году.

Топ-6 курсов, которые помогут перейти на перспективные участки

Во время учебы вы разберетесь в юридических аспектах работы с маркетплейсами, сможете оказывать бухгалтерские услуги селлерам на аутсорсе.

В программу курса мы добавили все важные нюансы, которые касаются перехода и применения УСН, уплаты НДС и налога на прибыль с учетом налоговой реформы-2025.

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Вы получите необходимые знания в сфере таможенного и валютного законодательства, расчете НДС и таможенных платежей в ФТС, чтобы занять должность бухгалтера ВЭД и выйти на новый уровень дохода.

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На курсе вы научитесь настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании, составлять отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс.

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Для тех, кто освоил управленческий учет и финансовый анализ, мы приготовили более глубокое погружение в мир финансов. Новые знания помогут вам выйти на новый профессиональный уровень и претендовать на должность финансового директора.

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В 2025 году упрощенцы станут плательщиками НДС, одного из самых сложных налогов для бухгалтера. Чтобы изменения налоговой реформы-2025 не стали причиной кризиса в компании, подготовку нужно начинать уже сейчас.

Вы узнаете, как выбрать ставку по налогу, кому положены льготы и как их получить, сможете вести налоговый учет и составлять отчетность по новым формам.

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Налоговая реформа по НДФЛ уже принята, и с января 2025 году работать придется по новым правилам, поэтому мы обновили программу и добавили туда отдельный блок со всеми изменениями по НДФЛ и зарплате.

На онлайн-курсе вы систематизируете и актуализируете знания по расчету зарплаты, пособий, страховых взносов и НДФЛ. На практике отработаете заполнение отчетности и ведение учета в 1С:ЗУП и все это с учетом налоговой реформы-2025.

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