Подборка онлайн-курсов для карьерного роста: как выйти на доход от 150 тыс. руб. в 2025 году

Составьте собственный план профессионального роста на 2025 год — выбирайте актуальные ниши, осваивайте востребованные навыки и выходите на доход от 150 тыс. рублей в месяц. Выбрали для вас несколько онлайн-курсов по акции, которые помогут прийти к поставленной цели.

Мы следим за трендами в бухгалтерии, так что уже знаем, какие специалисты будут пользоваться особенно высоким спросом в 2025 году. Если вы поставили себе амбициозную цель — начать развиваться в сфере с большим доходом, получить повышение и зарабатывать минимум 150 тыс. рублей в месяц, то мы поможем вам получить необходимые знания.

Тренды 2025 года в бухгалтерии

1. Учет на маркетплейсах

В следующем году продолжит расти спрос на компетентных специалистов, которые могут вести учет для селлеров на маркетплейсах. Научитесь оформлять первичку, рассчитывать налоги, составлять отчетность и делать возвраты для клиентов на ОСНО и УСН в 2025 году. Разберитесь с особенностями работы на разных маркетплейсах, помогайте продавцам выбирать подходящую площадку и форму налогообложения, чтобы продажи росли, а ваш доход постоянно увеличивался.

2. Управленческий учет и финмоделирование

Если вы поставили себе цель получить повышение в 2025 году, то вам необходимо расширить круг своих компетенций — выйти за рамки бухгалтерии и получить управленческие навыки. Освойте управленческий учет и финмоделирование, докажите работодателю, что можете оказывать разностороннюю помощь бизнесу — можете составить подробный отчет о работе компании, дать рекомендации по стратегии и формированию бюджета.

3. Работа с ВЭД

Тем, кто планирует углубится в новые направления, стоит присмотреться к учету ВЭД. Международные операции не теряют актуальности, а регулярные изменения в правилах работы: налаживание торговли с новыми партнерами, обслуживание иностранных счетов, расчет НДС и т. д. На этом фронте всегда не хватает квалифицированных специалистов, которые владеют актуальными знаниями. Научитесь вести учет ВЭД и развивайтесь в одном из самых перспективных направлений бухгалтерии в 2025 году.

Где получить навыки для работы в этих областях

Освойте навыки работы в сферах, где востребованы высококвалифицированные специалисты, закрепите их на практике под руководством наших преподавателей, а главное — учитесь сразу по правилам налоговой реформы-2025.

Вам не нужно предоставлять дипломы об образовании и ждать следующего потока обучения — сразу после оплаты онлайн-курса вы сможете приступить к учебе!

Во время учебы вы разберетесь в юридических аспектах работы с маркетплейсами, сможете оказывать бухгалтерские услуги селлерам на аутсорсе.

В программу курса мы добавили все важные нюансы, которые касаются перехода и применения УСН, уплаты НДС и налога на прибыль с учетом налоговой реформы-2025.

Цена со скидкой 50%: 8 200 рублей вместо 16 350 рублей.

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Вы получите необходимые знания в сфере таможенного и валютного законодательства, расчете НДС и таможенных платежей в ФТС, чтобы занять должность бухгалтера ВЭД и выйти на новый уровень дохода.

Во время обучения вас ждет много практики. Под нашим руководством вы будете составлять контракты, рассчитывать НДС, таможенные платежи, вести учет операций в 1С и т. д.

Цена со скидкой 81%: 3 600 рублей вместо 18 990 рублей.

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На курсе вы научитесь настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании, составлять отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс.

Поможете руководителю определить слабые места в работе компании, станете его правой рукой — сможете претендовать на повышение и увеличение зарплаты.

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Для тех, кто освоил управленческий учет и финансовый анализ, мы приготовили более глубокое погружение в мир финансов. Новые знания помогут вам выйти на новый профессиональный уровень и претендовать на должность финансового директора.

После курса вы сможете строить финансовые модели и прогнозы, делать наглядные дашборды для собственника, работать с таблицами и находить эффективные управленческие решения.

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