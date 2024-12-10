Подборка онлайн-курсов для карьерного роста: как выйти на доход от 150 тыс. руб. в 2025 году

Мы следим за трендами в бухгалтерии, так что уже знаем, какие специалисты будут пользоваться особенно высоким спросом в 2025 году. Если вы поставили себе амбициозную цель — начать развиваться в сфере с большим доходом, получить повышение и зарабатывать минимум 150 тыс. рублей в месяц, то мы поможем вам получить необходимые знания.
Тренды 2025 года в бухгалтерии
1. Учет на маркетплейсах
В следующем году продолжит расти спрос на компетентных специалистов, которые могут вести учет для селлеров на маркетплейсах. Научитесь оформлять первичку, рассчитывать налоги, составлять отчетность и делать возвраты для клиентов на ОСНО и УСН в 2025 году. Разберитесь с особенностями работы на разных маркетплейсах, помогайте продавцам выбирать подходящую площадку и форму налогообложения, чтобы продажи росли, а ваш доход постоянно увеличивался.
2. Управленческий учет и финмоделирование
Если вы поставили себе цель получить повышение в 2025 году, то вам необходимо расширить круг своих компетенций — выйти за рамки бухгалтерии и получить управленческие навыки. Освойте управленческий учет и финмоделирование, докажите работодателю, что можете оказывать разностороннюю помощь бизнесу — можете составить подробный отчет о работе компании, дать рекомендации по стратегии и формированию бюджета.
3. Работа с ВЭД
Тем, кто планирует углубится в новые направления, стоит присмотреться к учету ВЭД. Международные операции не теряют актуальности, а регулярные изменения в правилах работы: налаживание торговли с новыми партнерами, обслуживание иностранных счетов, расчет НДС и т. д. На этом фронте всегда не хватает квалифицированных специалистов, которые владеют актуальными знаниями. Научитесь вести учет ВЭД и развивайтесь в одном из самых перспективных направлений бухгалтерии в 2025 году.
Где получить навыки для работы в этих областях
Освойте навыки работы в сферах, где востребованы высококвалифицированные специалисты, закрепите их на практике под руководством наших преподавателей, а главное — учитесь сразу по правилам налоговой реформы-2025.
Вам не нужно предоставлять дипломы об образовании и ждать следующего потока обучения — сразу после оплаты онлайн-курса вы сможете приступить к учебе!
Бухгалтерия маркетплейса: учет, налоги, 1С
Во время учебы вы разберетесь в юридических аспектах работы с маркетплейсами, сможете оказывать бухгалтерские услуги селлерам на аутсорсе.
В программу курса мы добавили все важные нюансы, которые касаются перехода и применения УСН, уплаты НДС и налога на прибыль с учетом налоговой реформы-2025.
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ВЭД: учет и налогообложение
Вы получите необходимые знания в сфере таможенного и валютного законодательства, расчете НДС и таможенных платежей в ФТС, чтобы занять должность бухгалтера ВЭД и выйти на новый уровень дохода.
Во время обучения вас ждет много практики. Под нашим руководством вы будете составлять контракты, рассчитывать НДС, таможенные платежи, вести учет операций в 1С и т. д.
Цена со скидкой 81%: 3 600 рублей вместо
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Управленческий учет для бухгалтера: от азов до настройки в 1С, Excel, финансового менеджмента и бюджетирования
На курсе вы научитесь настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании, составлять отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс.
Поможете руководителю определить слабые места в работе компании, станете его правой рукой — сможете претендовать на повышение и увеличение зарплаты.
Цена со скидкой 45%: 7 000 рублей вместо
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Финмоделирование и финанализ для бизнеса
Для тех, кто освоил управленческий учет и финансовый анализ, мы приготовили более глубокое погружение в мир финансов. Новые знания помогут вам выйти на новый профессиональный уровень и претендовать на должность финансового директора.
После курса вы сможете строить финансовые модели и прогнозы, делать наглядные дашборды для собственника, работать с таблицами и находить эффективные управленческие решения.
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