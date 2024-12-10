Новый курс для бухгалтеров «Налог на прибыль» в 2025 году

Все компании на ОСНО платят налог на прибыль, поэтому навыки по расчету налога и заполнению по нему декларации необходимы каждому бухгалтеру.

Однако в работе с налогом на прибыль есть много сложностей, которые приводят к частым ошибкам и большим штрафам от налоговой. Теперь в голове надо держать не только правила определения доходов и расходов, которые бухгалтеры часто нарушают и из-за этого ошибаются в расчете налоговой базы, но и помнить об изменениях 2025 года.

В 2025 году вырастет ставка налога на прибыль, появятся новые условия получения льгот по налогу и вычету. Чтобы вы смогли за раз закрыть все вопросы, связанные с налогом на прибыль, мы записали новый курс повышения квалификации «Налог на прибыль».

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