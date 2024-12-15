Как уволить по сокращению штата, срок для уведомления работников, выплаты при сокращении спустя 2 месяца

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Собрали подборку из вопросов по лизингу, и делимся с вами разъяснениями и рекомендациями наших экспертов.

Про процедуру увольнения по сокращению штата

Вопрос № 1: организация планирует сократить штат, сотрудников уведомили о сокращении за 2 месяца. Какие выплаты нужно произвести сотрудникам и какие требования к процедуре установлены ТК РФ?

Ответ эксперта: процедура увольнения по сокращению работников выглядит так:

Издание приказа о сокращении. Определение категорий работников, которых нельзя увольнять. Оценка преимущественного права работников остаться на работе. Уведомление увольняемых работников, службу занятости и профсоюз (при наличии). Предоставление на портал «Работа в России» информации о сокращении численности (штата) работников и возможном расторжении трудовых договоров. Предложение работникам подходящих вакансий, а при их отсутствии или при отказе от перевода, увольняйте его. Оформление стандартного пакета документов при увольнении. Выплата работников полагающихся сумм. По окончании процедуры массового увольнения необходимо подать сведения об освобожденных сотрудниках.

Полный ответ и вопрос вы можете прочитать в консультации.

Про уведомление о сокращении штата

Вопрос № 3: в какие сроки нужно уведомлять сотрудника о сокращении штата?

Ответ эксперта: о предстоящем сокращении штата необходимо уведомить государственную службу занятости, профсоюз (при наличии), а также самих работников согласно ч. 1 ст. 82, ч. 2 ст. 180 ТК, п. 2 ч. 1, ч. 4 ст. 53 ФЗ от 23.12.2023 № 565-ФЗ.

Уведомить гос. службу занятости нужно не позднее чем за два месяца до начала сокращения согласно ч. 4 ст. 53 ФЗ от 23.12.2023 № 565-ФЗ.

Работника необходимо уведомить о предстоящем сокращении не менее чем за два месяца до увольнения согласно ч. 2 ст. 180 ТК.

Но для некоторых работников установлены другие сроки уведомления. В частности, сезонных сотрудников необходимо уведомить об увольнении не менее, чем за 7 календарных дней согласно ч. 2 ст. 296 ТК. Тех, кто принят на работу на срок до двух месяцев, нужно оповестить не менее, чем за 3 календарных дня согласно ч. 2 ст. 292 ТК.

Полный ответ и вопрос вы можете прочитать в консультации.

Про выплаты при сокращении спустя 2 месяца после увольнения

Вопрос № 2: после уведомления наемного работника о сокращении прошло 2 месяца. Какие выплаты необходимо ему заплатить?

Ответ эксперта: ему необходимо выплатить оставшуюся зарплату, компенсацию за неиспользованный отпуск и выходное пособие за первый месяц после увольнения. Если он не трудоустроится и обратится за выходным пособием за 2 месяц после увольнения, то его тоже обязаны выплатить.

За выходным пособием в размере среднего заработка за 2 месяц работник может обратиться в письменной форме не позднее 15 рабочих дней после окончания 2 месяца со дня увольнения согласно ч. 2, 4 ст. 178 ТК.

Полный ответ и вопрос вы можете прочитать в консультации.

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