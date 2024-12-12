Важное для ИП на УСН: семь главных писем Минфина в декабре

Собрали самые свежие разъяснения Минфина в декабре 2024 года, которые нужно прочитать каждому упрощенцу.

Выбрали семь писем Минфина, которые помогут вам в работе.

1. ИП на УСН с НДС 5% в 2026 году может работать без НДС

В письме в письме от 07.11.2024 № 03-07-11/109586 Минфин поясняет, что для НДС на УСН значение имеет доход как прошлого года, так и текущего.

Если в 2024 году у ИП на УСН доход был более 60 млн рублей, то в 2025 году он будет платить НДС и может выбрать ставку 5%. Ее надо применять минимум 12 кварталов.

Но если за 2025 год доход ИП будет меньше 60 млн, то с 01.01.2026 он освобождается от НДС, причем в принудительном порядке. И неважно, что в 2025 году он применял НДС 5%.

То есть у этого ИП в 2024 году будет НДС 5%, а в 2026 – не будет НДС.

2. ИП на УСН не может отказаться от льготы по НДС

Хочет ИП или нет, но освобождение от НДС в 2025 году он будет применять, если доходы за 2024 год составят менее 60 млн рублей. Об этом сообщает Минфин в письме от 28.10.2024 № 03-07-11/105054.

Нормами закона № 176-ФЗ отказ от освобождения от НДС не предусмотрен.

В этой связи ИП с доходами менее 60 млн рублей, применяющие с 1 января 2025 года УСН, обязаны использовать освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС.

3. УК на УСН в 2025 году при выборе ставки НДС 5% не будут платить НДС за коммунальные услуги

Разъяснение для управляющих компаний дает Минфин в письме от 22.10.2024 № 03-07-11/102298. Говорится, что при выборе пониженных ставок НДС 5% и 7% все льготы по статье 149 НК сохраняются.

От НДС освобождается реализация коммунальных услуг, предоставляемых управляющими организациями, при условии приобретения их у организаций коммунального комплекса (Водоканала, Энергосбыта и т. д.).

Кроме того, от НДС освобождаются работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, если УК приобретает эти работы у организаций и ИП, непосредственно выполняющих их.

Если эти условия соблюдаются, то НДС на такие работы и услуги не будет, даже если УК выбрала ставку НДС 5%.

А вопросы формирования размера платы за содержание и ремонт общего имущества в МКД, нормами НК не регулируются. Так отвечает Минфин на больной вопрос всех коммунальщиков, которые не знают, как им установить тариф с НДС.

4. При утрате права на УСН ИП переходит на ОСНО с НДФЛ и НДС

В письме от 06.11.2024 № 03-07-11/108890 Минфин поясняет: если доход ИП на УСН в 2024 году превысит 265,8 млн рублей или численность сотрудников превысит 130 человек, он считается утратившим право на УСН с начала того квартала, в котором допущены эти превышения.

Такой ИП с начала квартала начинает применять ОСНО и с отгрузок за этот квартал он платит НДС. Если операции необлагаемые (например, продажа земельных участков), то НДС не будет.

По НДФЛ ставка будет такая:

13% – с доходов до 5 млн рублей;

15% – с доходов свыше 5 млн.

Напомним, ИП на ОСНО учитывают доходы и расходы по правилам от 2002 года (письмо Минфина от 01.03.2024 № 03-04-05/18350).

5. При переходе с УСН на ОСНО для налога на прибыль не учитывают прошлогодние расходы

В письме от 28.10.2024 № 03-03-06/1/104995 Минфин поясняет, что даже в том случае, когда при УСН компания создает объект недвижимости, потом при переходе на ОСНО расходы на этот объект не учитываются.

Главой 26.2 НК не предусмотрен порядок определения стоимости создаваемых объектов недвижимости.

В этой связи при применении организацией ОСНО (с методом начисления) оплаченные расходы, относящиеся к периоду применения УСН (в том числе связанные со строительством), не учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль.

6. Для НДС-лимита на УСН «доходы минус расходы» учитывают доход, а не налоговую базу

При расчете лимита в 60 млн рублей за 2024 год ИП на доходно-расходной упрощенке берет в расчет именно доход, а не разницу между доходом и расходом. Об этом сообщает Минфин в письме от 30.10.2024 № 03-07-11/106129.

Если доход ИП на УСН превысит 60 млн рублей в 2024 году, то в 2025 году он будет платить НДС. При этом можно выбрать либо ставку 5% или 7% без вычетов либо 20% с вычетами.

Кроме того, если операция не облагается НДС по статье 149 НК, то при УСН эти льготы тоже действуют.

7. НДС не идет в расчет 60-миллинного НДС-лимита на УСН

В письме от 24.10.2024 № 03-07-11/103781 Минфин дает следующие разъяснения:

Если в 2024 году у бизнеса на УСН доход более 60 млн рублей, то весь 2025 год будет НДС, независимо от того, какой доход будет в 2025 году.

Но если в 2025 году доход будет менее 60 млн рублей, то в 2026 году не будет НДС, пока доход за 2026 год не превысит 60 млн рублей.

В доход за 2025 год на УСН включаются полученные от покупателей суммы за минусом НДС. Этот доход по УСН также учитывают для лимита по НДС.

Причем не важно, какой объект по УСН у компании – «доходы» или «доходы минус расходы». Расчет дохода для лимита по УСН от этого не зависит.

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