Как составить платежный календарь в 1С:УНФ

Управленческий учет трудно представить без платежного календаря, где собираются все данные по поступлениям и платежам. Бухгалтер, который планирует взять на себя управленку, обязательно должен уметь работать с этим инструментом. Причем вести календарь можно в разных конфигурациях 1С, рассказываем, как настроить его в 1С:УНФ.

Платежный календарь находится в разделе «Деньги» и является тактическим инструментом планирования денежных средств. Он используется для планирования и анализа поступлений и расходов денежных средств по дням, неделям или месяцам. Этот инструмент предоставляет:

визуализацию остатков денежных средств,

планирование поступлений и платежей,

анализ кассовых разрывов.

Для анализа на короткий период рекомендуется использовать отображение по дням, для длительного периода – отображение по неделям.

Структура данных в календаре

В окне платежного календаря отображаются:

дни выбранного периода;

организация (если учет ведется по нескольким организациям);

расчетный счет или касса ;

статья движения денег ;

контрагент ;

документ, сформировавший план платежей.

Структуру отображения можно настроить под свои потребности. Например, если работа ведется только по одной организации, можно убрать столбец «Организация».

Также можно убрать контрагента, оставив только статью движения денег в зависимости от задачи.

Если убрать опцию Счет / Касса, то не будут отображаться остатки денежных средств, поэтому их рекомендуется оставить.

В верхней части строки напротив расчетного счета или кассы выделены цветом:

Зеленый цвет означает положительный денежный поток .

Красный цвет указывает на отрицательный денежный поток, или кассовый разрыв.

Колонка «Ранее» показывает плановые платежи до текущей даты. Если до выбранного периода были запланированы платежи, они отображаются в этой колонке. При необходимости ее можно отключить с помощью соответствующего переключателя, и эти платежи не будут учитываться в текущем календаре.

Фильтры позволяют настроить отображение данных по различным параметрам: наличные или безналичные платежи, организация, счет или касса, статьи движения денег, контрагенты, статусы заявок на расход денег и другие.

Формирование плана поступлений

План денег формируется из Заказов покупателей или Заказ-нарядов. В этих документах во вкладке «Платежный календарь» можно указать планируемые даты и суммы поступлений от клиентов. Например, установить 100% оплату на определенную дату или разбить платеж на несколько частей с разными датами оплаты.

Если счет или касса не выбраны, платеж отобразится в разделе «Не выбран счет/касса», что позволяет в дальнейшем распределить его по конкретным счетам или кассам.

При планировании поступлений из Заказов покупателей или Заказ-нарядов статья движения денег по умолчанию устанавливается как «Оплата от покупателей» и не может быть изменена.

Если требуется указать другую статью или запланировать поступление без привязки к конкретному заказу, можно использовать документ «Поступление денег (план)». В нем можно указать общую сумму, счет и статью движения денег без привязки к контрагенту.

Формирование расходной части

Для планирования расходов рекомендуется использовать Заявки на расход денег. Их можно создать из Заказа поставщику или в разделе «Деньги» – «Заявки на расход денег». В заявке указываются сумма, плановая дата оплаты, статья движения денег, контрагент и, при необходимости, комментарии или прикрепленные файлы.

Документ «Заявки на расход денег» позволяет:

утверждать расходы и вести их реестр;

указывать статьи движения денег по своему усмотрению;

контролировать статусы заявок: утвержденные, неутвержденные, оплаченные и другие.

При планировании платежей непосредственно из Заказа поставщику статья движения денег по умолчанию устанавливается как «Оплата поставщикам» и изменить ее невозможно.

Кроме того, в Заказе поставщику отсутствует возможность утверждать расходы, поэтому использование Заявок на расход денег более предпочтительно для детального планирования и контроля.

Какие еще задачи можно решать в 1С:УНФ

Управленческий учет — это инструмент, который помогает видеть, как на самом деле работает бизнес. С его помощью вы сможете контролировать расходы, вовремя замечать риски и находить новые точки для роста.

Если вы бухгалтер, который умеет вести управленческий учет, вы становитесь незаменимым помощником руководителя. Вы можете предотвратить кассовые разрывы, помочь составить бюджет и подсказать, как лучше управлять финансами компании. Это ваши шаги к высокой зарплате и карьерному росту — вплоть до финансового директора.

На новом курсе повышения квалификации «Управленческий учет и финансы в 1С:УНФ» вы узнаете, как автоматизировать управленческий учет в компании, отслеживать в 1С доходы и расходы, составлять платежный календарь и выгружать отчеты о состоянии компании и финансовых результатах. Получите конкурентное преимущество и сможете претендовать на более высокий доход.

Как проходит обучение

Прохождение курса можно условно разбить на несколько этапов:

1. Знакомство с материалом

Вы смотрите уроки, изучаете тему, разбираетесь в примерах и тренируете полученные знания на практических заданиях.

2. Онлайн-встречи с преподавателями

В таком формате вы сможете разобрать сложные темы напрямую с экспертом-практиком — получите обратную связь и рекомендации.

3. Работа с дополнительным материалом

Вы скачиваете полезную раздатку, тренируетесь заполнять документы и необходимые отчеты, чтобы на практике справляться с этими задачами легко.

4. Практика

При составлении программы мы ориентировались на реальные задачи, с которыми сталкивается бухгалтер. Поэтому все практические работы направлены на отработку навыков, которые точно пригодятся вам на практике.

5. Тестирование

После каждого блока есть тест на закрепление пройденного материала. Используйте его для проверки собственных знаний, чтобы убедиться, что вы усвоили всю информацию.

5. Получение удостоверения

После обучения вы получите удостоверении о повышении квалификации. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

Для студентов первого потока действует специальная цена 6 900 рублей вместо 15 900 рублей. Поторопитесь — обучение начнется 15 декабря.

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