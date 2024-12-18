Освойте управленку с нуля — подборка материалов «Клерка»

Бухгалтер, который умеет вести управленческий учет, гарантирует себе более высокий доход и перспективы роста. Докажите работодателю, что вы умеете работать не только с бухгалтерией, но и знаете, как провести финансовый анализ, составить бюджет и выбрать лучшее управленческое решение. Добейтесь признания и получите повышение в новом 2025 году.

Управленческий учет — это инструмент, который помогает видеть, как на самом деле работает бизнес. С его помощью вы сможете контролировать расходы, вовремя замечать риски и находить новые точки для роста.

Если вы бухгалтер, который умеет вести управленческий учет, вы становитесь незаменимым помощником руководителя. Вы можете предотвратить кассовые разрывы, помочь составить бюджет и подсказать, как лучше управлять финансами компании.

Мы выбрали самые свежие и полезные материалы «Клерка», которые помогут вам быстро погрузиться в управленку, пройти путь от новичка до уверенного специалиста, подняться на новую карьерную ступень, вырасти профессионально и увеличить свой доход.

Разборы и мини-курсы

Как прописать в договоре правила об ответственности — вы узнаете, почему важно соблюдать баланс интересов, что значит «исключительная неустойка» и как избежать проблем в будущем.

Продать долю или выйти из общества: что выгоднее компании-участнику ООО — вы узнаете, какие плюсы и минусы есть при выходе из ООО, разберетесь в нюансах продажи доли в ООО и последствиях на ОСНО.

Разборы и мини-курсы доступны только подписчикам Клерк.Премиум!

Записи вебинаров

Составляем отчет о движении денежных средств: умные таблицы и дашборд — вы узнаете, как составить отчет о движении денежных средств, научитесь работать с ОДДС с помощью умных таблиц и визуализировать денежный поток.

Финансовая модель бизнеса: инструкция по разработке — вы узнаете, какие данные нужны для формирования финансовой модели, где их взять и как работать с готовой моделью.

Инструкция по настройке и автоматизации управленческого учета: 10 шагов — вы узнаете, с чего начать автоматизацию, какие сервисы помогут наладить учет и как представить результат руководителю.

Налоговая реформа: как экономить на налогах. Практические советы для бухгалтеров, руководителей и собственников — вы узнаете о налоговых изменениях, способах легальной оптимизации и получении льгот от государства.

Дробление бизнеса: признаки, последствия, тенденции проверок ФНС — вы узнаете, как ФНС выявляет дробление, какие есть налоговые риски, как безопасно делить бизнес и какие виды деятельности наиболее рискованные.

С подпиской Клерк.Премиум вы получите доступ к более чем 870 записям вебинаров «Клерка» по бухгалтерии, кадровому и воинскому учету, маркетплейсам, ВЭД, работе в 1С, аудиту и т.д. Записи доступны только подписчикам!

На курсе вы научитесь настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании, составлять отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс.

Вы узнаете, как автоматизировать управленческий учет в компании, отслеживать в 1С доходы и расходы, составлять платежный календарь и выгружать отчеты о состоянии компании и финансовых результатах. Получите конкурентное преимущество и сможете претендовать на более высокий доход.

На новом онлайн-курсе мы расскажем, по каким признакам налоговая выявляет дробление бизнеса, как проходят проверки ФНС и что нужно сделать уже сейчас, чтобы получить амнистию за 2022-2024 годы.

Вы получите пошагавшую инструкцию, рекомендации экспертов, а также подробные разъяснения ФНС по тому, как правильно провести процедуру амнистии и уберечь бизнес от негативных последствий.

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