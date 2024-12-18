Освойте управленку с нуля — подборка материалов «Клерка»

Управленческий учет — это инструмент, который помогает видеть, как на самом деле работает бизнес. С его помощью вы сможете контролировать расходы, вовремя замечать риски и находить новые точки для роста.
Если вы бухгалтер, который умеет вести управленческий учет, вы становитесь незаменимым помощником руководителя. Вы можете предотвратить кассовые разрывы, помочь составить бюджет и подсказать, как лучше управлять финансами компании.
Мы выбрали самые свежие и полезные материалы «Клерка», которые помогут вам быстро погрузиться в управленку, пройти путь от новичка до уверенного специалиста, подняться на новую карьерную ступень, вырасти профессионально и увеличить свой доход.
Разборы и мини-курсы
Как прописать в договоре правила об ответственности — вы узнаете, почему важно соблюдать баланс интересов, что значит «исключительная неустойка» и как избежать проблем в будущем.
Продать долю или выйти из общества: что выгоднее компании-участнику ООО — вы узнаете, какие плюсы и минусы есть при выходе из ООО, разберетесь в нюансах продажи доли в ООО и последствиях на ОСНО.
Разборы и мини-курсы доступны только подписчикам Клерк.Премиум!
Записи вебинаров
Составляем отчет о движении денежных средств: умные таблицы и дашборд — вы узнаете, как составить отчет о движении денежных средств, научитесь работать с ОДДС с помощью умных таблиц и визуализировать денежный поток.
Финансовая модель бизнеса: инструкция по разработке — вы узнаете, какие данные нужны для формирования финансовой модели, где их взять и как работать с готовой моделью.
Инструкция по настройке и автоматизации управленческого учета: 10 шагов — вы узнаете, с чего начать автоматизацию, какие сервисы помогут наладить учет и как представить результат руководителю.
Налоговая реформа: как экономить на налогах. Практические советы для бухгалтеров, руководителей и собственников — вы узнаете о налоговых изменениях, способах легальной оптимизации и получении льгот от государства.
Дробление бизнеса: признаки, последствия, тенденции проверок ФНС — вы узнаете, как ФНС выявляет дробление, какие есть налоговые риски, как безопасно делить бизнес и какие виды деятельности наиболее рискованные.
С подпиской Клерк.Премиум вы получите доступ к более чем 870 записям вебинаров «Клерка» по бухгалтерии, кадровому и воинскому учету, маркетплейсам, ВЭД, работе в 1С, аудиту и т.д. Записи доступны только подписчикам!
Онлайн-курс «Управленческий учет для бухгалтера: от азов до настройки в 1С, Excel, финансового менеджмента и бюджетирования»
На курсе вы научитесь настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании, составлять отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс.
Вы узнаете, как автоматизировать управленческий учет в компании, отслеживать в 1С доходы и расходы, составлять платежный календарь и выгружать отчеты о состоянии компании и финансовых результатах. Получите конкурентное преимущество и сможете претендовать на более высокий доход.
Онлайн-курс «Дробление бизнеса-2025»
На новом онлайн-курсе мы расскажем, по каким признакам налоговая выявляет дробление бизнеса, как проходят проверки ФНС и что нужно сделать уже сейчас, чтобы получить амнистию за 2022-2024 годы.
Вы получите пошагавшую инструкцию, рекомендации экспертов, а также подробные разъяснения ФНС по тому, как правильно провести процедуру амнистии и уберечь бизнес от негативных последствий.
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