Как выбрать курс по управленческому учету

Управленка — это инструмент, который точно пригодится любому бизнесу, так что освоив его, вы никогда не прогадаете. Если вы умело ведете управленческий учет, то всегда будете на хорошем счету у руководства, сможете рассчитывать на повышение и достойную зарплату.

Чтобы определиться с обучением нужно ответить на вопрос — какие задачи вам предстоит решать. И уже исходя из них, подбирать инструменты для работы и курсы, где можно получить необходимые знания. Сделали для вас разбор наших самых популярных курсов по управленке, чтобы вы нашли то, что нужно именно вам.

1. Если вы никогда не работали с управленческим учетом и хотите освоить этот инструмент с нуля, то вам подойдет курс «Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах».

В программе 56 уроков, 12 письменных работ и 23 теста для самопроверки, больше 30 таблиц и инструкций по управленке, конспекты со скринами, шпаргалки и шаблоны документов, а также много заданий на отработку практических навыков.

Вы пройдете путь от изучения основ учета, его настройки и внедрения в компании и до создания сложных финансовых моделей и визуализации данных. Сможете работать с серьезной аналитикой, решать задачи с помощью различных программ: Excel, Google и разных конфигурациях 1С, работать с БИТ.ФИНАНС и БИТ.СТРОИТЕЛЬСТВО.

За время обучения вы научитесь:

Настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании;

Автоматизировать управленческий учет в 1С;

Формировать отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс;

Работать с таблицами Google и Excel;

Рассчитывать KPI сотрудников и собирать ФОТ;

Проводить анализ финансовой отчетности.

Вы станете уверенным специалистом, который может работать с бизнесом из любой сферы, на ОСНО и УСН, большого и маленького масштаба, потому что у вас будет весь необходимый инструментарий универсального квалифицированного сотрудника.

Вас ждет много практических задач на отработку полученных навыков. Под руководством преподавателей вы изучите все тонкости ведения управленческого учета и сможете использовать их в работе.

Программа курса соответствует профстандарту «Бухгалтер». После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 140 ак. часов. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

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2. Если у вас уже есть навыки управленческого учета, но вы хотите их улучшить и освоить одну из самых удобных и функциональных программ для работы с управленкой, то вам подойдет курс повышения квалификации «Управленческий учет и финансы в 1С: УНФ».

В программе 28 видеоуроков, подробные конспекты, пошаговые инструкции для работы в 1С:УНФ, практические задания и тесты для проверки знаний.

Главный преподаватель и автор курса — Алик Галин, эксперт-практик в 1С:УНФ и построении управленческого учета разных сфер бизнеса. Он подбирал материалы для занятий так, чтобы вам было проще разобраться во множестве функций и возможностей, которые есть в программе.

Если у вас будут возникать трудности и вопросы, то вы всегда сможете их обсудить на онлайн-встречах с экспертом. Главная цель курса, чтобы по окончании обучения вы уверенно владели программой 1С:УНФ и могли решать в ней задачи любого уровня сложности.

За время обучения вы научитесь:

Настраивать и вести управленческий учет;

Настраивать CRM и проводить ABC/XYZ- анализ продаж;

Формировать бюджет компании;

Делать платежный календарь и не допускать кассовых разрывов;

Собирать управленческий баланс и делать анализ денежного потока;

Формировать отчет о финансовом состоянии компании.

Вы не просто разберетесь в управленческом учете, но и освоите профессиональную программу, которая поможет вам выполнять любую работу быстро и эффективно. Вы сможете снять с себя рутинную аналитику и доверить 1С даже сложные отчеты.

Программа курса соответствует профстандарту «Бухгалтер». После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

Сейчас вы можете купить курс со скидкой 57%.

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