🎄 Это настоящий Новый год! Дарим подарки и начинаем обучение 1 января

Как Новый год встретишь, так его и проведешь! Воспользуйтесь новогодней акцией «Клерка» — выбирайте курсы повышения квалификации и профподготовки со скидками, занимайте места и приступайте к учебе уже 1 января. Вы успеете отдохнуть, набраться сил и сделать шаг к изменениям уже в первые дни 2025 года. Поторопитесь — количество мест на курсах ограничено.

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Каталог курсов

После завершения обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации или диплом профессиональной переподготовки, который мы внесем в реестр ФИС ФРДО Минобра РФ и отправим оригинал вам почтой.

Налоговая реформа 2025 года привнесет много поправок в ведение учета на УСН: появятся новые лимиты для применения спецрежима, упрощенцы станут плательщиками НДС и т. д.

Подготовьтесь к переменам заранее — теперь в программе курса профпереподготовки есть отдельный блок по всем изменениям для упрощенцев. Освойте правила налогового учета на УСН и систематизируйте имеющиеся знания, узнайте все об особенностях документооборота на упрощенке, фиксированных взносах и выплатах работникам.

Цена со скидкой 75%: 7 900 рублей вместо 31 700 рублей.

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Вы получите необходимые знания в сфере таможенного и валютного законодательства, расчете НДС и таможенных платежей в ФТС, чтобы занять должность бухгалтера ВЭД и выйти на новый уровень дохода.

Во время обучения вас ждет много практики. Под нашим руководством вы будете составлять контракты, рассчитывать НДС, таможенные платежи, вести учет операций в 1С и т. д.

Цена со скидкой 75%: 8 900 рублей вместо 35 200 рублей.

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Аналитик 1С управляет процессом внедрения решений на базе 1С в компаниях, автоматизирует бизнес-процессы и представляет результаты клиентам.

Вы научитесь:

анализировать бизнес-процессы и визуализировать их для принятия решений собственником и понятной постановки задачи разработчику;

создавать функциональные модели;

работать с базами данных и конфигурациями 1С;

использовать аналитические инструменты.

Цена со скидкой 82%: 10 900 рублей вместо 59 900 рублей.

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На курсе профпереподготовки вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН с учетом налоговой реформы-2025.

Программа ориентирована на практику, поэтому вас ждет 14 занятий на отработку настройки и ведения учета в 1С:Бухгалтерия, много задач по заполнению различных форм отчетности и приказов.

Цена со скидкой 73%: 9 900 рублей вместо 36 000 рублей.

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Для тех, кто освоил управленческий учет и финансовый анализ, мы приготовили более глубокое погружение в мир финансов.

Вы научитесь строить финансовые модели и прогнозы, делать наглядные дашборды для собственника, работать с таблицами и находить эффективные управленческие решения.

Цена со скидкой 78%: 9 900 рублей вместо 44 900 рублей.

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На курсе вы разберетесь в юридических аспектах работы с маркетплейсами, сможете оказывать бухгалтерские услуги селлерам на аутсорсе.

В программу курса повышения квалификации мы добавили все важные нюансы, которые касаются перехода и применения УСН, уплаты НДС и налога на прибыль с учетом налоговой реформы-2025.

Только сегодня при оформлении подписки Клерк.Премиум на полгода вы получите курс повышения квалификации «Бухгалтер маркетплейса» в подарок. Такой щедрой акции еще не было! Мы отдаем один из наших самых популярных курсов — бесплатно, хотя сейчас он стоит 28 600 рублей.

В подписку входят записи вебинаров и конференций, онлайн-курсы по всем темам, разборы законов, которые выходят каждый день, мини-курсы и тренинги, доступ к огромной справочно-правовой системе, а также 10 консультаций экспертов, которые помогут справиться с любой задачей.

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