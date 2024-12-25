Как ИП оплатить добровольные страховые взносы за себя, какие льготы действуют для резидентов ТОР и как исчислить взносы при ликвидации ИП

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Собрали подборку из вопросов по лизингу, и делимся с вами разъяснениями и рекомендациями наших экспертов.

Про добровольные взносы ИП за себя

Вопрос № 1: как ИП оплатить за себя добровольные страховые взносы в СФР на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за 2024 год?

Ответ эксперта: сначала ИП необходимо встать на учет в СФР: подать заявление по установленной форме (утв. приложением № 1 к приказу ФСС от 22.04.2019 № 216). Подать его можно несколькими способами:

принести лично в территориальное отделение СФР

направить почтой (тогда потребуется ещё и копия паспорта)

зарегистрироваться через МФЦ или Госуслуги.

Факт регистрации в системе добровольного социального страхования подтверждается уведомлением на электронную почту заявителя или в аккаунте на госуслугах. Для регистрации на сайте Госуслуг необходимо зайти в личный кабинет ИП, найти услугу «Регистрация и снятие с учета страхователей – физлиц по добровольному социальному страхованию».

После регистрации СФР вышлет уведомление и предоставит реквизиты для уплаты взноса. Срок уплаты взносов за 2024 год — не позднее 31.12.2024. Уплачивать необходимо в свое отделение СФР.

Полный ответ и вопрос читайте в консультации.

Про льготные тарифы для резидентов ТОР

Вопрос № 2: какие тарифы страховых взносов действуют для членов ТОР (территория опережающего развития) Кировской области и Татарстана и когда компания может ими воспользоваться?

Ответ эксперта: согласно пп. 12 п. 1 и п. 2.2 ст. 427 НК в 2023—2024 годах для резидентов ТОР действуют единые пониженные тарифы страховых взносов:

7,6% в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов (2 225 000 руб. в 2024 году);

0% свыше единой предельной величины базы.

Согласно п. 10.1 ст. 427 НК льгота применяется в течение:

10 лет со дня получения статуса резидента ТОР в ДФО;

12 лет со дня получения статуса резидента для иных ТОР;

При этом пониженные тарифы можно применять только в отношении выплат физлицам, которые заняты на новых рабочих местах, то есть на местах, которые впервые были созданы при исполнении соглашения о деятельности на ТОР согласно той же норме.

Полный ответ и вопрос читайте в консультации.

Про страховые взносы при ликвидации ИП

Вопрос № 3: ИП закрыли, декларацию по УСН предоставили. Как исчислить страховые взносы в фиксированном размере и дополнительные взносы свыше 300 тыс. руб. при закрытии ИП?

Ответ эксперта: согласно п. 1 ст. 432 НК взносы ИП исчисляет самостоятельно. В п. 5 ст. 432 НК указано, что после закрытия ИП перечислить взносы необходимо в течение 15 календарных дней. Фиксированные взносы рассчитываются пропорционально отработанному времени, то есть при закрытии в середине года необходимо рассчитать количество дней, когда физлицо находилось в статусе ИП. Рассчитать взносы можно в нашем калькуляторе.

Полный ответ и вопрос читайте в консультации.

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