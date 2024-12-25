Четыре изменения в кадровом учете с 1 января 2025 года

Все бухгалтеры с предвкушением ждут изменений налоговой реформы-2025. Однако перемены произойдут не только в налоговом законодательстве, но и в трудовом. Выбрали главные изменения ТК РФ, которые вступят в силу уже с 1 января 2025 года.

Бухгалтера затаили дыхание перед изменениями налоговой реформы-2025, и кажется, совсем забыли о других переменах, которые также произойдут с 1 января 2025 года. Чтобы вы ничего не упустили, мы сделали подборку нововведений в кадровом учете, которые вступят в силу с 1 января.

№1. Трудовые книжки разрешено вывозить и высылать за границу РФ

Работодатель обязан выдать работнику в день увольнения трудовую книжку или с согласия работника направить ее на указанный им адрес. За задержку выдачи трудовой книжки за работником сохраняется средний заработок, как при вынужденном прогуле. Но все еще действующий Закон СССР от 24.06.1991 No 2261-1 запрещал отправлять трудовую книжку за границу.

Федеральный закон от 22.06.2024 No 145-ФЗ «О легализации российских и иностранных официальных документов и об истребовании личных документов» отменил этот запрет.

№2. СФР начнет индексировать размер пенсий работающим пенсионерам

С 01.01.2025 работающим пенсионерам индексацию пенсии будут проводить по общим правилам. Федеральный закон от 08.07.2024 No 173-ФЗ. До 2025 года получить индексацию пенсионер мог только после увольнения.

Особенность механизма повышения в том, что индексацию применяют не к выплачиваемой пенсии, а к ее установленному размеру, который учитывает все индексации за периоды трудовой деятельности. Такой вариант предусмотрен для того, чтобы пенсионеры смогли получить более существенную прибавку в результате индексации.

Уровень индексации будет считаться не от той суммы, которую работающий пенсионер получает сейчас, а от той, которую он мог бы получать, если бы был неработающим пенсионером. Когда пенсионер уволится, в дополнение к прибавке по индексации за 2025 год, он получит повышение пенсии, размер которой рассчитают с учетом всех пропущенных индексаций за время его работы.

Именно поэтому максимальное увеличение в январе ожидает тех пенсионеров, которые ранее уволились с работы.

При расчете учтут все индексации (увеличения), корректировки, которые имели место в период работы или иной деятельности пенсионера. Пенсии для работающих и неработающих пенсионеров будут увеличены на 7,3% с января 2025 года.

№3. Служба занятости будет оказывать приоритетную помощь в трудоустройстве участников СВО

С 01.01.2025 вступает в силу ст. 35. Федеральный закон от 12.12.2023 N 565-ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации» Содействие приоритетному трудоустройству граждан, которые завершили прохождение военной службы

Граждане, которые завершили прохождение военной службы по мобилизации или военной службы по контракту, имеют право на оказание органами службы занятости содействия приоритетному трудоустройству.

№4. Начнет работу реестр работодателей с нелегальной занятостью

Реестр будет публичным, ознакомиться с ним сможет любой гражданин на официальном сайте Роструда. В числе сведений, указанных о недобросовестном работодателе, в нем можно будет увидеть название компании, ее ИНН и дату включения в реестр.

В Реестр попадут организации, в отношении которых после 1 января 2025 года вступит в силу постановление по делам об административных правонарушениях. Организацию исключат из него через год, если за это время повторных нарушений у нее не будет.

Согласно федеральному закону от 12.12.2023 N 565-ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации» нелегальной деятельностью признается нарушение установленного трудовым законодательством порядка оформления трудовых отношений. А именно:

1. Зарплата ниже МРОТ;

2. Отклонение среднемесячного размера оплаты труда более чем на 35% от среднемесячного размера оплаты труда в субъекте РФ;

3. Договоры ГПХ с физлицами;

4. Количество договоров с самозанятыми более 10, срок сотрудничества более трех месяцев, вознаграждение более 20 тысяч рублей в месяц.

Как подготовиться к изменениям

В законодательство регулярно вносятся поправки, иногда это происходит так часто, что не успеваешь привыкнуть к старым правилам, а на подходе уже новые.

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