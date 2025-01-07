Пять вопросов к экспертам по налогу на прибыль

Налоговая реформа-2025 внесет ряд изменений в работу с налогом на прибыль — ставка вырастет на 5%, изменится фиксированный налог с прибыли КИК, с 1,5 до 2 увеличится коэффициент, который можно использовать при формировании первоначальной стоимости амортизируемых ОС и НМА в налоговом учете. Сделали подборку частых вопросов с ответами экспертов.

С 2025 года ставка налога на прибыль повысится на 5%. Если сейчас, это 20%, с 2025 года будет 25%. Налог вырастет за счет федеральной ставки — ее поднимают с 3 до 8%. Региональная ставка 17% не изменится.

До конца года будет актуальна ставка 20%. Поэтому предстоящие сделки лучше было бы заключить заранее, в текущем году. А вот расходы постараться перенести на 2025 год. Убытки выгодно тоже перенести на 2025 год.

Наши эксперты регулярно получают вопросы по тому, как изменить учетную политику сейчас, чтобы в 2025 году работать выгодно. Много запросов касается налога на прибыль. Выбрали для вас самые частые и интересные из них и дали подробные ответы.

Можно ли учесть больше доходов в налоговой базе за 2024 г., к которой применяется ставка 20%, чтобы не учитывать их в налоговой базе за 2025 г., к которой применяется повышенная ставка 25%?

Порядок признания доходов установлен Налоговым кодексом РФ и зависит от выбранного метода их признания (метод начисления или кассовый). Независимо от того, какой метод вы применяете, произвольно переносить признание доходов на иные периоды нельзя.

Так, если вы применяете метод начисления и отгрузите товар в январе 2025 г., доход по этой операции вы учтете в налоговой базе 2025 г., к которой применяется повышенная ставка 25%. Если же вы согласуете с покупателем перенос отгрузки товаров с января 2025 г. на декабрь 2024 г., то доход по этой операции вы учтете в налоговой базе 2024 г., к которой применяется ставка 20%. Для этого отгрузка товара должна фактически произойти в 2024 г. и это должно быть отражено в первичных документах (п. п. 1, 3 ст. 271 НК РФ).

Допустимо ли учесть расходы 2024 г. в 2025 г. на основании п. 1 ст. 54 НК РФ?

Это рискованно. Как и по доходам, порядок признания расходов установлен Налоговым кодексом РФ. Независимо от применяемого вами метода признания расходов переносить их на иные периоды нельзя. Расходы должны признаваться в том периоде, к которому они относятся. Если вы в текущем налоговом периоде выявили, что ошибочно не учли в налоговой базе прошлого налогового периода какие-либо расходы, можете не пересчитывать налоговую базу за прошлый период, а учесть такие расходы в налоговой базе текущего периода, в котором обнаружена ошибка, если таковая привела к излишней уплате налога за прошлый период (п. 1 ст. 54 НК РФ).

Если вы сознательно не учли расходы 2024 г. в налоговой базе за этот год, а перенесли их на 2025 г., то в этом случае указанное выше положение п. 1 ст. 54 НК РФ не применяется и налоговый орган вправе пересчитать налоговую базу за 2025 г., исключив из нее спорные расходы. Это может привести к доначислению налога за 2025 г., а также начислению пеней и штрафа.

В каком периоде при методе начисления учесть премии сотрудников за 2024 г. — в 2024 или 2025 гг.

Если вы признаете расходы по методу начисления, то начисленные в 2024 г. зарплаты и премии независимо от того, за какой период они начислены и в какую дату выплачены, учитываются в налоговой базе по прибыли за 2024 г., а начисленные в 2025 г. (например, в январе 2025 г. начислены премии за производственные результаты по итогам 2024 г.) - в налоговой базе по прибыли за 2025 г. Это касается расходов на оплату труда, которые учитываются в косвенных расходах. Прямые расходы на оплату труда списываются по мере реализации товаров (работ, услуг), в стоимость которых они вошли (п. 4 ст. 272, п. п. 1, 2 ст. 318 НК РФ).

При кассовом методе начисленные за 2024 г., но выплаченные в 2025 г. зарплаты (премии и др.) уменьшат налоговую базу по прибыли 2025 г., к которой применяется повышенная ставка 25% (пп. 1 п. 3 ст. 273 НК РФ). Если переносите на 2025 г. выплату доходов сотрудникам (зарплат, премий и др.), начисленных за 2024 г., учтите последствия в части НДФЛ для них. Перенесенная выплата увеличит общую сумму доходов сотрудника, полученных в 2025 г., к части которых из-за этого могут быть применены повышенные с 1 января 2025 г. ставки НДФЛ.

Можно ли не использовать накопленные убытки прошлых лет в 2024 г., а перенести их на 2025 г.?

Да, можно. Если у вас есть накопленные убытки прошлых лет, то вы можете не использовать их в 2024 г., а воспользоваться ими в 2025 г., так как использование убытков прошлых лет является правом, а не обязанностью. В таком случае вы сможете уменьшить налоговую базу, которая будет облагаться по повышенной ставке 25%. На уменьшение налоговой базы на эти убытки в 2025 - 2026 гг. по-прежнему действует 50%-ное ограничение (п. п. 1, 2, 2.1 ст. 283 НК РФ). В то же время учитывайте, что за счет инфляции реальный финансовый эффект от переноса использования убытков на следующий год будет уменьшаться.

Можно ли перенести покупку и введение в эксплуатацию основного средства на 2025 г., чтобы при методе начисления учесть в налоговой базе по прибыли за 2025 г. больше расходов

Если вы приобретаете ОС, то можете учесть в расходах:

• инвестиционный вычет (в том числе с 2025 г. новый федеральный инвестиционный вычет);

• амортизационную премию и начисленную амортизацию. При этом первоначальную стоимость ряда ОС можно с 2025 г. учесть в большем размере за счет повышения коэффициента, применяемого к расходам при формировании этой стоимости.

Эти расходы признавайте в установленных для них порядках. В частности, вы не можете применить амортизационную премию к инвестиционный налоговый вычет (п. 9 ст. 258, п. 7 ст. 286.1, п. 7 ст. 286.2 НК РФ).

Если ОС приобретено и введено в эксплуатацию в 2025 г., то перечисленные выше расходы вы имеете право учесть в налоговой базе 2025 г., к которой применяется повышенная ставка 25%.

Если ОС вы приобрели и ввели в эксплуатацию в 2024 г., то переносить указанные расходы 2024 г. на 2025 г. нельзя. Если с целью увеличения расходов в налоговой базе за 2025 г. вы исказите учет такого ОС и налоговый орган это выявит, то он пересчитает налоговую базу за 2025 г. на основании п. 1 ст. 54.1 НК РФ. Это может привести к доначислению налога за 2025 г., а также начислению пеней и штрафа.

Почему важно разобраться с налогом на прибыль

Все компании на ОСНО платят налог на прибыль, поэтому навыки по расчету налога и заполнению по нему декларации необходимы каждому бухгалтеру. Однако в работе с налогом на прибыль есть много сложностей, которые приводят к частым ошибкам и большим штрафам от налоговой. Теперь в голове надо держать не только правила определения доходов и расходов, которые бухгалтеры часто нарушают и из-за этого ошибаются в расчете налоговой базы, но и помнить об изменениях 2025 года.

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