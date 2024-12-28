За какой учет платят больше? Самый важный вид учета для бизнеса

Хороший специалист по бухучету зарабатывает 70 тыс. рублей, а профессионал, который грамотно справляется с этим учетом получает не меньше 90 тыс. рублей в месяц. И неважно, какой это бизнес — большой или маленький, производство или магазин на маркетплейсе — он нужен любой компании так же, как и специалист, который его ведет.

Без знаний какого учета у вас никогда не будет большой зарплаты? Догадались о чем речь? Конечно, об управленческом учете. Инструменте, который никогда не выйдет из моды и будет востребован вне зависимости от масштаба и потребностей бизнеса.

Для бухгалтера управленка — это идеальный источник дополнительного дохода. Вам не нужно искать новых клиентов или совмещать работу в другой компании, потому что управленческий учет нужен любому бизнесу. Кроме этого, управленка легко может стать основной деятельностью. Сейчас на рынке специалист по управленческому учету зарабатывает от 70 до 200 тыс. рублей.

Почему так много? Дело в том, что от качества управленческого учета зависят многие решения, в том числе, стратегия — как составить бюджет, распределить ресурсы и кого назначить замом.

Поэтому специалист, который умеет грамотно вести управленческий учет, не просто ценный кадр, а настоящий помощник и правая рука собственника. Добиться такого успеха непросто, но зато это реальная возможность сделать рывок в карьере. Здесь не один шанс на миллион. То, что со знанием управленки вы сможете зарабатывать больше — факт. Единственный вопрос — каким образом вы решите это делать. Останетесь в своей компании и возьмете дополнительные задачи, будете предоставлять услуги по ведению учета на аутсорсе или совсем уйдете в эту сферу и займете должность специалиста по управленческому учету. Таких вакансий много — мы, например, нашли более тысячи на hh.ru.

Неважно был у вас опыт в ведении управленческого учета или еще нет, мы научим вас всему с нуля на курсе повышения квалификации «Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах».

В чем преимущество курса

Ведение управленческого учета — это серьезная и ответственная задача, которая требует хороших теоретических знаний в области финансов и бюджетирования, умения проводить глубокий анализ и делать из него логические выводы для руководителя. И что не менее важно — управленка подразумевает владение программами, без которых вести учет невозможно.

Чтобы создать образовательную программу, которая на 100% бы закрывала все потребности специалиста по управленческому учету, мы пригласили лучших экспертов-практиков по управленческому учету и бюджетированию, среди них директоры и основатели крупных консалтинговых компаний, то есть люди, которые ежедневно используют управленку в работе.

Мы составили насыщенную программу, в которую вошли 57 видеоуроков, 12 письменных работ и 23 теста для самопроверки, больше 30 таблиц и инструкций для работы, конспекты со скринами, шпаргалки и шаблоны документов, а также много заданий на отработку практических навыков.

Любые вопросы по ходу обучения вы сможете обсудить на онлайн-встречах с преподавателями или задать персональному куратору в чате.

Чему вы научитесь на курсе

Вы пройдете путь от изучения основ учета, его настройки и внедрения в компанию до создания сложных финансовых моделей и визуализации данных. Сможете работать с серьезной аналитикой, решать задачи с помощью различных программ: Excel, Google и разных конфигурациях 1С, работать с БИТ.ФИНАНС и БИТ.СТРОИТЕЛЬСТВО.

У вас будет достаточно знаний, чтобы с легкостью:

Настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании;

Автоматизировать управленческий учет в 1С;

Формировать отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс;

Работать с таблицами Google и Excel;

Рассчитывать KPI сотрудников и собирать ФОТ;

Проводить анализ финансовой отчетности.

Вы станете уверенным специалистом, который может работать с бизнесом из любой сферы, на ОСНО и УСН, большого и маленького масштаба, потому что у вас будет весь необходимый инструментарий универсального квалифицированного сотрудника.

Что будет после обучения

Программа курса соответствует профстандарту «Бухгалтер». После того, как вы закончите курс, мы выдадим вам удостоверение о повышении квалификации на 140 ак. часов. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

Мы поможем вам составить грамотное резюме, которое будет отражать максимум ваших навыков и знаний. Кроме этого, наши специалисты готовы проконсультировать вас по любому другому карьерному вопросу.

Сейчас вы можете купить курс повышения квалификации «Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах» со скидкой!

Убедитесь, что это удобный и эффективный формат обучения на бесплатном уроке.

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Обучение начнется 1 января, так что поторопитесь. Начните год с пользы!