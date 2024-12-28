Как налоговая выявляет дробление? Топ-6 претензий ФНС к компаниям на УСН

Налоговая нагрузка на УСН намного ниже, чем на общем режиме. Поэтому ФНС строго следит за работой компаний на спецрежиме. Рассказываем, как не попасть в ловушку проверяющих органов и избежать обвинений в уклонении от уплаты налогов.

Компаниям на УСН в 2025 году и так будет непросто. Налоговая будет строго следить за применением новых правил. А так как их много, то совершить ошибку будет проще простого. И если за некоторые проколы штраф составит 1 000 рублей, то за дробление бизнеса предприниматель может понести уголовную ответственность. Рассказываем, на чем чаще всего налоговая ловит упрощенцев, чтобы у вас было время привести дела в порядок и спокойно работать в 2025 году, не опасаясь проверок.

Топ-6 претензий ФНС

1. Занижение доходов;

2. Фиктивное дробление бизнеса;

3. Необоснованные расходы;

4. Ошибки при подаче уведомления;

5. Накопление дебиторской задолженности;

6. Уплата налога через проблемный банк.

На что обратить внимание

Чаще всего претензии возникают к

безвозмездно полученному имуществу;

сокрытой выручке;

нетипичным сделкам;

субсидиям из бюджета;

доходам по другим спецрежимам предпринимателя (например, ПСН).

Одна из критических ошибок, за которую компанию могут обвинить в незаконном дроблении, — отражение дохода за год, максимально близкого к предельному.

ФНС строже контролирует переход на упрощенку, чем уход с нее. Налоговая рассматривает накопление дебиторской задолженности как мошенническую схему.

Любой налогоплательщик может оказаться в ситуации, когда уплаченный им налог не дошел до бюджета, поскольку у банка отозвали лицензию. Отзыв лицензии — актуальное явление, от которого не может быть застрахован ни один банк.

В каких случаях организации направляют требование о предоставлении пояснений по УСН

На самом деле почти у половины ИП и компаний на УСН налоговики требуют что-то пояснить в декларации по УСН. У некоторых вместе с пояснениями инспекторы требуют еще и документы, подтверждающие доходы и расходы. Поэтому организациям на УСН требования рассылаются налоговиками достаточно часто.

Налоговая вправе запрашивать у упрощенцев документы на камералке, только если вы подали уточненку по УСН через два года после исходной декларации и уменьшили налог или увеличили убытки (п. 8.3 ст. 88 НК).

Если не хотите копировать кипу бумаг, отправьте только пояснения, а заодно сообщите, почему вы не представляете документы. Не оставляйте запрос без внимания, даже если в декларации все в порядке. Иначе инспекторы оштрафуют вас за то, что не дали пояснения на 5 000 рублей (п. 1 ст. 129.1 НК). Поэтому ответ на требование по УСН должен быть предоставлен.

Инспекторы запрашивают пояснения на «камералках» декларации в следующих случаях:

показали убытки в декларации;

посчитали налог по льготной ставке;

сдали нулевую декларацию;

получили выручку с НДС.

Требование о предоставлении пояснений по УСН налоговая направляет тем компаниям, которые указали в декларации по налогу убыток. Кроме того, такое требование может быть направлено, если в декларации не соблюдаются контрольные соотношения.

Как правильно ответить на требование о предоставлении пояснений

Получив «УСН-требования», проверьте декларацию. Контрольные соотношения, которые должны совпадать в отчете упрощенцев, ФНС привела в письме от №ЕА-4-15/2048@ от 21.02.2023.

Пересчитайте показатели, для которых предусмотрены формулы. Если обнаружили, что неверно рассчитали налог, исправьте ошибки в КУДиР. Заплатите налог, пени и подайте в инспекцию уточненную декларацию. Если сдаете «уточненку» по требованию ИФНС, то пояснения можно не представлять.

Если доходы и расходы в декларации соответствуют данным в «первичке» и в Книге учета, поясните, что правильно определили и записали все показатели, необходимые для декларации по УСН, и цифры соответствуют банковской выписке и бухгалтерской отчетности. Ответ на требование по УСН должен содержать причины, по которым деятельность оказалась убыточной.

Как избежать претензий налоговой в 2025 году

С 2025 года лимит для работы на УСН увеличится до 450 млн рублей, так что если ваш бизнес не умещался в лимиты 2024 года, то у вас появится возможность легально перейти на упрощенку. Вам уже не нужно дробиться, чтобы экономить на налоге, тем более, дробление сейчас под прицелом ФНС, и этот фокус просто не пройдет. Подробнее о том, как работать на УСН в новых условиях — рассчитывать НДС, вести учет в 1С и составлять отчетность по новым формам, расскажем на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на УСН».

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