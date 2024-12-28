Как налоговая выявляет дробление? Топ-6 претензий ФНС к компаниям на УСН

Компаниям на УСН в 2025 году и так будет непросто. Налоговая будет строго следить за применением новых правил. А так как их много, то совершить ошибку будет проще простого. И если за некоторые проколы штраф составит 1 000 рублей, то за дробление бизнеса предприниматель может понести уголовную ответственность. Рассказываем, на чем чаще всего налоговая ловит упрощенцев, чтобы у вас было время привести дела в порядок и спокойно работать в 2025 году, не опасаясь проверок.
Топ-6 претензий ФНС
1. Занижение доходов;
2. Фиктивное дробление бизнеса;
3. Необоснованные расходы;
4. Ошибки при подаче уведомления;
5. Накопление дебиторской задолженности;
6. Уплата налога через проблемный банк.
На что обратить внимание
Чаще всего претензии возникают к
безвозмездно полученному имуществу;
сокрытой выручке;
нетипичным сделкам;
субсидиям из бюджета;
доходам по другим спецрежимам предпринимателя (например, ПСН).
Одна из критических ошибок, за которую компанию могут обвинить в незаконном дроблении, — отражение дохода за год, максимально близкого к предельному.
ФНС строже контролирует переход на упрощенку, чем уход с нее. Налоговая рассматривает накопление дебиторской задолженности как мошенническую схему.
Любой налогоплательщик может оказаться в ситуации, когда уплаченный им налог не дошел до бюджета, поскольку у банка отозвали лицензию. Отзыв лицензии — актуальное явление, от которого не может быть застрахован ни один банк.
В каких случаях организации направляют требование о предоставлении пояснений по УСН
На самом деле почти у половины ИП и компаний на УСН налоговики требуют что-то пояснить в декларации по УСН. У некоторых вместе с пояснениями инспекторы требуют еще и документы, подтверждающие доходы и расходы. Поэтому организациям на УСН требования рассылаются налоговиками достаточно часто.
Налоговая вправе запрашивать у упрощенцев документы на камералке, только если вы подали уточненку по УСН через два года после исходной декларации и уменьшили налог или увеличили убытки (п. 8.3 ст. 88 НК).
Если не хотите копировать кипу бумаг, отправьте только пояснения, а заодно сообщите, почему вы не представляете документы. Не оставляйте запрос без внимания, даже если в декларации все в порядке. Иначе инспекторы оштрафуют вас за то, что не дали пояснения на 5 000 рублей (п. 1 ст. 129.1 НК). Поэтому ответ на требование по УСН должен быть предоставлен.
Инспекторы запрашивают пояснения на «камералках» декларации в следующих случаях:
показали убытки в декларации;
посчитали налог по льготной ставке;
сдали нулевую декларацию;
получили выручку с НДС.
Требование о предоставлении пояснений по УСН налоговая направляет тем компаниям, которые указали в декларации по налогу убыток. Кроме того, такое требование может быть направлено, если в декларации не соблюдаются контрольные соотношения.
Как правильно ответить на требование о предоставлении пояснений
Получив «УСН-требования», проверьте декларацию. Контрольные соотношения, которые должны совпадать в отчете упрощенцев, ФНС привела в письме от №ЕА-4-15/2048@ от 21.02.2023.
Пересчитайте показатели, для которых предусмотрены формулы. Если обнаружили, что неверно рассчитали налог, исправьте ошибки в КУДиР. Заплатите налог, пени и подайте в инспекцию уточненную декларацию. Если сдаете «уточненку» по требованию ИФНС, то пояснения можно не представлять.
Если доходы и расходы в декларации соответствуют данным в «первичке» и в Книге учета, поясните, что правильно определили и записали все показатели, необходимые для декларации по УСН, и цифры соответствуют банковской выписке и бухгалтерской отчетности. Ответ на требование по УСН должен содержать причины, по которым деятельность оказалась убыточной.
Как избежать претензий налоговой в 2025 году
С 2025 года лимит для работы на УСН увеличится до 450 млн рублей, так что если ваш бизнес не умещался в лимиты 2024 года, то у вас появится возможность легально перейти на упрощенку. Вам уже не нужно дробиться, чтобы экономить на налоге, тем более, дробление сейчас под прицелом ФНС, и этот фокус просто не пройдет. Подробнее о том, как работать на УСН в новых условиях — рассчитывать НДС, вести учет в 1С и составлять отчетность по новым формам, расскажем на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на УСН».
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