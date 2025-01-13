Обновленный курс для упрощенцев — более 20 новых уроков по налоговой реформе-2025

С 1 января 2025 года в силу вступили изменения налоговой реформы-2025, а так как многие из них касаются упрощенцев, то мы обновили программу курса профпереподготовки «Главный бухгалтер на УСН» в соответствии с новыми требованиями и задачами для бухгалтера.
Вы узнаете, как изменится налоговый учет на УСН в 2025 году, чтобы работать с документами и заполнять декларацию по новой форме без ошибок. Научитесь рассчитывать и уплачивать НДС, сможете выбрать выгодную ставку и получить льготы. А главное — все полученные навыки вы отработаете на примерах и будете на 100% готовы к реальным задачам.
Что нового в курсе
С 2025 года действуют новые лимиты для перехода и работы на УСН. Чтобы перейти на упрощенку доход компаний и ИП не должен превышать 337,5 млн руб., а стоимость ОС не может быть выше 200 млн руб. Кроме этого, появятся новые правила индексации лимитов.
Чтобы вы сами разобрались во всех нюансах лимитов, их индексации и правил применения упрощенки мы добавили в программу курса уроки по этой теме:
Лимиты УСН с 2025 года,
Как с 2025 года будут индексировать лимит дохода для перехода на УСН.
НДС на УСН
Самой обсуждаемой темой в среде упрощенцев стала обязанность платить НДС в 2025 году, что серьезно увеличивает налоговую нагрузку на бизнес.
На самом деле некоторые ИП и юрлица на УСН и в 2024 году платили НДС. Это компании, которые
транспортируют товары в Россию из-за рубежа;
выставляют счет-фактуру с НДС покупателю на ОСНО;
являются налоговыми агентами по НДС;
заключают договор простого товарищества, доверительного управления имуществом или концессионное соглашение.
В 2025 году плательщиками стали почти все, за исключением:
компаний, работающих на УСН в 2024 году с доходом меньше 60 млн. рублей;
компаний, которые перешли на УСН с 1 января 2025 года и их доход за прошлый год на другой системе налогообложения не превысил 60 млн. рублей;
компании, зарегистрированные в 2025 году, которые сразу переходят на УСН.
Поэтому этой важной теме мы посвятили отдельный блок, где рассказываем об условиях применения ставок НДС 5% и 7% и возможности освобождения от НДС на УСН, объясняем, как устроены начисление и восстановление НДС, а также вычеты «входящего» НДС при выборе с 2025 г. ставки 20% / 10%.
После прохождения этих уроков вас ждет тест для самопроверки, который поможет вам убедиться в том, что вы хорошо усвоили пройденный материал.
НДФЛ и налоговые вычеты
С 1 января 2025 года произошло большое количество изменений по части выплат сотрудникам и расчета налогов. С начала года установился новый МРОТ и новые ставки НДФЛ, в том числе для релокантов, увеличились стандартные вычеты на детей и сотрудников, сдавших нормы ГТО, изменились размеры и сроки уплаты фиксированных взносов.
Чтобы вам было проще адаптироваться к переменам, мы записали дополнительные уроки и разобрали прогрессивную шкалу ставок НДФЛ, расписали то, как меняются ставки НДФЛ для отдельных видов доходов, а также пояснили порядок исчисления НДФЛ с фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, уделили внимание налоговым вычетам по НДФЛ и кэшбэку.
Налоговая амнистия при дроблении бизнеса
Компаниям на УСН в 2025 году и так будет непросто. Налоговая будет строго следить за применением новых правил. А так как их много, то совершить ошибку будет проще простого. И если за некоторые проколы штраф составит 1 000 рублей, то за дробление бизнеса предприниматель может понести уголовную ответственность. Чтобы вы смогли защитить себя и при необходимости воспользоваться шансом и получить амнистию, мы записали специальный урок, где разобрали эту тему от А до Я.
Чему вы научитесь
Всего в программе курса «Главный бухгалтер на УСН» 156 уроков, письменные работы и тесты для самопроверки, конспекты, пошаговые инструкции и все актуальные шаблоны и формы документов, в частности новая форма декларации по УСН с примером заполнения. Любые вопросы по ходу обучения вы сможете обсудить на онлайн-встречах с преподавателями или задать персональному куратору в чате.
Вы разберетесь в особенностях УСН, сможете комфортно работать в 1С, вести учет по новым ФСБУ и успешно проходить проверки налоговиков. Научитесь не только вести налоговый учет на УСН, но и работать с онлайн-кассами, защищать компанию от обвинений в дроблении.
Это прикладной курс, поэтому вас ждут практические задания по работе с таблицами Excel и ведению учета в 1С:Предприятие, много задач по заполнению форм отчетности, составлению договоров — и все это с учетом положений реформы.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.
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