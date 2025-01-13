Обновленный курс для упрощенцев — более 20 новых уроков по налоговой реформе-2025

В 2025 году работать на УСН станет сложнее, будет много новшеств в налогах и отчетности, и чтобы избежать ошибок и стресса нужно быть уверенным в своих знаниях. На курсе профпереподготовки «Главбух на УСН» вы получите для этого все необходимое — самую актуальную информацию в новых уроках и постоянную поддержку экспертов «Клерка».

С 1 января 2025 года в силу вступили изменения налоговой реформы-2025, а так как многие из них касаются упрощенцев, то мы обновили программу курса профпереподготовки «Главный бухгалтер на УСН» в соответствии с новыми требованиями и задачами для бухгалтера.

Вы узнаете, как изменится налоговый учет на УСН в 2025 году, чтобы работать с документами и заполнять декларацию по новой форме без ошибок. Научитесь рассчитывать и уплачивать НДС, сможете выбрать выгодную ставку и получить льготы. А главное — все полученные навыки вы отработаете на примерах и будете на 100% готовы к реальным задачам.

Что нового в курсе

С 2025 года действуют новые лимиты для перехода и работы на УСН. Чтобы перейти на упрощенку доход компаний и ИП не должен превышать 337,5 млн руб., а стоимость ОС не может быть выше 200 млн руб. Кроме этого, появятся новые правила индексации лимитов.

Чтобы вы сами разобрались во всех нюансах лимитов, их индексации и правил применения упрощенки мы добавили в программу курса уроки по этой теме: Лимиты УСН с 2025 года,

Как с 2025 года будут индексировать лимит дохода для перехода на УСН.

НДС на УСН

Самой обсуждаемой темой в среде упрощенцев стала обязанность платить НДС в 2025 году, что серьезно увеличивает налоговую нагрузку на бизнес.

На самом деле некоторые ИП и юрлица на УСН и в 2024 году платили НДС. Это компании, которые

транспортируют товары в Россию из-за рубежа;

выставляют счет-фактуру с НДС покупателю на ОСНО;

являются налоговыми агентами по НДС;

заключают договор простого товарищества, доверительного управления имуществом или концессионное соглашение.

В 2025 году плательщиками стали почти все, за исключением:

компаний, работающих на УСН в 2024 году с доходом меньше 60 млн. рублей;

компаний, которые перешли на УСН с 1 января 2025 года и их доход за прошлый год на другой системе налогообложения не превысил 60 млн. рублей;

компании, зарегистрированные в 2025 году, которые сразу переходят на УСН.

Поэтому этой важной теме мы посвятили отдельный блок, где рассказываем об условиях применения ставок НДС 5% и 7% и возможности освобождения от НДС на УСН, объясняем, как устроены начисление и восстановление НДС, а также вычеты «входящего» НДС при выборе с 2025 г. ставки 20% / 10%.

После прохождения этих уроков вас ждет тест для самопроверки, который поможет вам убедиться в том, что вы хорошо усвоили пройденный материал.

НДФЛ и налоговые вычеты

С 1 января 2025 года произошло большое количество изменений по части выплат сотрудникам и расчета налогов. С начала года установился новый МРОТ и новые ставки НДФЛ, в том числе для релокантов, увеличились стандартные вычеты на детей и сотрудников, сдавших нормы ГТО, изменились размеры и сроки уплаты фиксированных взносов.

Чтобы вам было проще адаптироваться к переменам, мы записали дополнительные уроки и разобрали прогрессивную шкалу ставок НДФЛ, расписали то, как меняются ставки НДФЛ для отдельных видов доходов, а также пояснили порядок исчисления НДФЛ с фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, уделили внимание налоговым вычетам по НДФЛ и кэшбэку.

Налоговая амнистия при дроблении бизнеса

Компаниям на УСН в 2025 году и так будет непросто. Налоговая будет строго следить за применением новых правил. А так как их много, то совершить ошибку будет проще простого. И если за некоторые проколы штраф составит 1 000 рублей, то за дробление бизнеса предприниматель может понести уголовную ответственность. Чтобы вы смогли защитить себя и при необходимости воспользоваться шансом и получить амнистию, мы записали специальный урок, где разобрали эту тему от А до Я.

Чему вы научитесь

Всего в программе курса «Главный бухгалтер на УСН» 156 уроков, письменные работы и тесты для самопроверки, конспекты, пошаговые инструкции и все актуальные шаблоны и формы документов, в частности новая форма декларации по УСН с примером заполнения. Любые вопросы по ходу обучения вы сможете обсудить на онлайн-встречах с преподавателями или задать персональному куратору в чате.

Вы разберетесь в особенностях УСН, сможете комфортно работать в 1С, вести учет по новым ФСБУ и успешно проходить проверки налоговиков. Научитесь не только вести налоговый учет на УСН, но и работать с онлайн-кассами, защищать компанию от обвинений в дроблении.

Это прикладной курс, поэтому вас ждут практические задания по работе с таблицами Excel и ведению учета в 1С:Предприятие, много задач по заполнению форм отчетности, составлению договоров — и все это с учетом положений реформы.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

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