Как не попасть в ловушки налоговой при расчетах НДС в 2025 году

С 1 января 2025 года упрощенцы с доходом свыше 60 млн. руб. стали плательщиками НДС, теперь их ждет непростое время — нужно выбрать выгодную ставку, узнать, не положены ли льготы и научиться без ошибок заполнять новую декларацию. Не меньше проблем с НДС будет и у компаний на ОСНО — рассказываем, к чему готовиться и как избежать ловушек ФНС.

В 2025 году НДС доставит немало хлопот компаниям на ОСНО и УСН, а все из-за изменений налоговой реформы-2025.

Несмотря на то, что основные положения налоговой реформы-2025 были утверждены еще летом, налоговая до сих пор публикует уточнения. Например, сначала упрощенцы, освобожденные от НДС должны были уведомлять налоговую об этом, сейчас процесс будет автоматизирован и не требует никаких заявлений.

ФНС будет строго следить за соблюдением новых правил. Тем более что НДС вызывал много трудностей и раньше, а сейчас налогоплательщиков стало больше, появились не только новые ставки и формы декларации, но и исчезли некоторые льготы, которые использовали компании. Что еще больше путает бухгалтеров. Они часто допускают ошибки в счетах-фактурах, неправильно формируют налоговую базу или пытаются «оптимизировать» НДС, и получают огромные штрафы от налоговиков.

Чтобы вы с легкостью справлялись с новыми обязанностями по расчету и уплате НДС, мы записали новые уроки для курса повышения квалификации «Учет НДС — 2025».

Что нового в курсе

Больше всего проблем НДС принесет упрощенцам, большинство из которых ранее не имело с ним дело. Теперь компании на УСН с доходом более 60 млн. рублей должны выставлять покупателям счета-фактуры, а затем регистрировать их в книге продаж. Им необходимо фиксировать в книге покупок полученные от поставщиков счета-фактуры для принятия к вычету входящего НДС, а также каждый квартал на основании данных из книг покупок и продаж составлять декларацию по НДС и сдавать ее в налоговую.

Чтобы вы полностью разобрались в уплате НДС на УСН, узнали, как выбрать выгодную ставку и получить льготы или освобождение, мы расширили программу курса и добавили туда дополнительный блок «НДС на УСН с 2025 года».

Вы узнаете:

кто может получить налоговые льготы по НДС;

какие организации и ИП на УСН могут применять пониженные ставки и в каких случаях это выгодно;

какие начисления и вычеты будут по НДС;

как восстановить НДС при переходе налогоплательщика НДС на УСН с освобождением от обязанностей плательщика НДС или со ставками 5% или 7%.

Чему вы научитесь

В курсе 60 видеоуроков, тесты и письменные работы для закрепления материала, конспекты лекций со скринами и подробные инструкции по заполнению отчетности, которые пригодятся в работе каждому бухгалтеру.

Вы научитесь рассчитывать НДС, определять налоговую базу по стандартам налоговой реформы-2025, станете универсальным специалистом, который может работать с компаниями на ОСНО и УСН. Расширите круг клиентов и сможете зарабатывать больше ваших коллег благодаря актуальным знаниям.

Курс ориентирован на практику, поэтому вас ждут задания на отработку настройки и ведения учета в 1С:Бухгалтерия 8.3, много задач по заполнению форм отчетности по образцам 2025 года, счетов-фактур, декларации и т. д.

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