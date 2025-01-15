Как вести учет ВЭД в период санкций — новое в 2025 году

С 1 января 2025 года в учете ВЭД произошло несколько важных изменений — выросли таможенные сборы, изменился порядок уплаты НДС при импорте, усилился валютный контроль и т. д. Многие нововведения связаны с вступлением в силу налоговой реформы-2025 и с санкционными ограничениями. Рассказываем, как вести учет ВЭД в 2025 году без штрафов.

2025 год начался с изменений во многих сферах, в том числе заработали новые правила в учете ВЭД. Увеличиваются ставки таможенных сборов при проведении таможенных операций, связанных с выпуском товаров. Этим же Постановлением Правительства РФ от 28.11.2024 № 1637 уменьшено максимальное пороговое значение общей таможенной стоимости товаров, в отношении которых таможенные сборы уплачиваются по максимальной ставке в 30 тыс. рублей. Порог снижен с 10 до 7 млн рублей.

Заработал новый порядок начисления и уплаты НДС для иностранных предпринимателей, реализующих товары российским физлицам через маркетплейсы. Теперь иностранные продавцы обязаны самостоятельно исчислять и уплачивать НДС в российский бюджет.

Изменений в учете ВЭД много, потому что на работу в этой области одновременно влияет и налоговая реформа-2025 и подвижки в санкционных ограничениях. Чтобы помочь вам разобраться во всех нововведениях, мы обновили наш курс повышения квалификации «Бухгалтер ВЭД: учет, налогообложение, валютный контроль в 2025 году» и добавили туда отдельный блок с актуальной информацией.

Что нового в курсе

В 2025 году изменится ставка налога на прибыль — она вырастет до 25%, что значительно повлияет на работу организаций. Подробно о том, как изменить учетную политику и продолжать вести дела с выгодой, несмотря на рост ставки, расскажем на новом уроке «Налог на прибыль».

Санкции оказывают большое влияние на международную торговлю и работу с зарубежными контрагентами. В таможенное и валютное законодательство часто вносятся поправки, о которых очень важно узнавать первыми, чтобы не ошибиться и не нарваться на огромные штрафы.

Всю самую актуальную информацию по учету ВЭД мы собрали в отдельном уроке «Налоговая реформа-2025. Расчеты ВЭД в период санкций». Вы обновите свои знания, познакомитесь с последними версиями документов и новыми правилами работы с основными странами-поставщиками.

Чему вы научитесь

В программу курса входят 42 видеоурока, текстовые материалы, конспекты лекций со скринами и подробные инструкции по заполнению отчетности, которые пригодятся в работе каждому бухгалтеру. Любые вопросы по ходу обучения вы сможете обсудить на онлайн-встречах с преподавателями или задать персональному куратору в чате.

Вы получите необходимые знания в сфере таможенного и валютного законодательства, расчете НДС и таможенных платежей в ФТС, чтобы занять должность бухгалтера ВЭД и выйти на новый уровень дохода.

Во время обучения вас ждет много практики. Под нашим руководством вы будете составлять контракты, рассчитывать НДС, таможенные платежи, вести учет операций в 1С и т. д.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

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