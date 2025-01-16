Самая частая ошибка бухгалтеров в отчете о стаже. Проверьте себя — сдать надо до 27 января!

С 2023 года ежегодные сведения о стаже сдают не на всех сотрудников, а только на тех, у кого есть особенности стажа. И таких особенностей будет больше. Речь идет о бывшей форме СЗВ-СТАЖ, ныне – раздел 1.2 формы ЕФС-1.
За кого нужно отчитываться
Сдавать подраздел 1.2 необходимо каждый год — до 25 января (до 27 января в 2025 году). Сведения о стаже подаются не по всем застрахованным, а только по перечисленным в подп. 1-10 п. 3 ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ (в ред. 237-ФЗ от 14.07.2022). Его подают на сотрудников, которые
брали отпуск за свой счет или находились в отпуске по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет;
не работали из-за приостановления трудового договора по мобилизации;
выполняли работы, которые дают право на досрочную пенсию;
работали на территориях, подвергшихся воздействию радиации после катастрофы на Чернобыльской АЭС;
находились в простое или были отстранены от работы;
трудились в сельском хозяйстве и занимались деятельностью, дающей право на повышенную пенсию;
замещали госдолжности РФ, замещали на постоянной основе госдолжности субъектов РФ, муниципальные должности, должности государственной гражданской службы РФ;
были освобождены от работы с сохранением места на время исполнения государственных или общественных обязанностей;
работали в период лишения свободы.
Что изменилось в 2025 году
Проект с поправками в закон о персучете опубликованы на федеральном портале. Сейчас надо сдавать отчет на тех, кто находится в отпуске по уходу за ребенком с 1,5 до 3 лет.
По новой норме в отчет войдут сотрудники, которые были в отпуске:
по уходу за ребенком (без уточнения его возраста);
по беременности и родам.
Также в отчет надо будет включать:
мобилизованных чиновников, у которых контракт приостановлен;
северных работников, которым идет районный коэффициент к зарплате;
директоров-единственных учредителей, работающих по трудовому договору;
священнослужителей.
Нововведения произошли в форме отчета. В раздел «Сведения о стаже» добавлен новый пункт в графу «Тип сведений». Теперь она включает в себя «Назначение выплат по ОСС». Заполняется данный пункт в двух случаях:
сотрудник, по которому отчитываются, заявил о назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком;
в отношении работника получен листок нетрудоспособности.
Когда сдавать подраздел 1.2 ЕФС-1
Сдавать сведения о стаже за минувший год надо до 25 января (до 27 января в 2025 году). Но есть случаи, когда отчет надо сдавать чаще. Срок сдачи отчета в таких случаях подкорректируют.
При выходе сотрудника на пенсию сдать форму ЕФС-1 по запросу СФР надо будет в течение 3 рабочих дней. Сейчас срок – 3 календарных дня. То есть бухгалтерам дадут больше времени, чтобы отреагировать на запрос СФР.
Напомним, также в течение 3 рабочих дней после заявления работника надо сдать раздел 1.2 формы ЕФС-1 на отпуск по беременности и родам или отпуск по уходу за ребенком.
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