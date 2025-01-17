🌷 Приближаем теплые дни! Билеты на VII Всероссийскую конференцию «БухВесна-2025» уже в продаже

Лучшие эксперты в области учета, кадров и аудита, расскажут, как работать в новых условиях, разберут трудные случаи и ответят на все ваши вопросы. Мы обсудим реальные задачи по изменениям налоговой реформы и поможем вести дела без стресса в новом году. Поторопитесь — количество мест ограничено!

С 1 января 2025 года в силу вступили первые изменения налоговой реформы-2025 и уже вызвали немало проблем у бухгалтеров. Только за первые недели января мы получили десятки вопросов и разобрали столько же сложных ситуаций, в которых оказались специалисты. Именно поэтому мы решили организовать новую Весеннюю конференцию для бухгалтеров «БухВесна-2025», где опытные эксперты по бухгалтерскому и налоговому учету, кадрам, аудиту, специалисты по маркетплейсам и учету ВЭД расскажут, как работать в новых условиях, чтобы не совершать типичных ошибок.

Самое яркое мероприятие весны — Всероссийская бухгалтерская конференция «БухВесна-2025» пройдет 13 марта 2025 года в Москве — в гостиничном комплексе «Арт Москва Войковская».

Встреча будет полезна бухгалтерам, налоговым консультантам, руководителям компаний, ИП и тем, кто занимается бухгалтерским аутсорсингом. Особенно ждем представителей малого бизнеса — спецрежимников, в работе которых произошло большое количество изменений.

Продажа билетов уже открыта! Присоединяйтесь. Количество мест ограничено. Купить билет.

Что будет в программе

Вас ждет насыщенный день и яркие выступления опытных профессионалов.

Начало 2025 года: первый опыт налоговых изменений. Практика применения НДС на УСН;

Учет и налогообложение селлеров при работе с маркетплейсами: сложности и вопросы;

ВЭД: особенности, сложности и проверки ФНС;

Годовая бухотчетность и квартальная налоговая отчетность;

Ответ на требования ФНС и проверки налоговых органов/ Дробление бизнеса.

«Клерк» пригласил опытных экспертов

Надежда Самкова — ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО ЭЛКОД, член Палаты налоговых консультантов.

Эльвира Митюкова — к.э.н., член Комиссии по профессиональным квалификациям в области бухгалтерского учета.

Елена Шедис — основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.

Людмила Ганичева — основатель аудиторско-консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности.

Владислав Каминский — управляющий партнер юридической компании «Каминский, Степанов и партнеры», эксперт по налогам.

Почему стоит прийти на конференцию

VII Всероссийская бухгалтерская конференция «БухВесна-2025» — не просто полезные лекции, это целый день в сообществе профессионалов, который вы никогда не забудете. Гарантируем эмоции, пользу, новые знакомства и драйв!

Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение. Вы получите доклады, записи и презентации всех спикеров.

На конференции у вас будет возможность лично пообщаться со спикерами, обсудить налоговые изменения с коллегами, обменяться контактами, наладить деловые связи. Мы сделаем так, чтобы вам не было скучно.

Сейчас вы можете приобрести билет по оптимальному тарифу за 12 000 рублей. В эту сумму входят:

Очное участие;

Кофе-брейки и горячий обед;

Фуршет, общение и нетворкинг;

Участие в розыгрыше призов;

Сертификат участия в печатном виде;

Пакет участника и бонусы спонсоров;

Фотоотчет и ваши персональные фото;

Видеозапись всех выступлений;

Презентации и доклады спикеров.

Купить билет

Присоединяйтесь к конференции 13 марта 2025 года и проведите целый день в компании профессионалов и экспертов!