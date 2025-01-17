🌷 Приближаем теплые дни! Билеты на VII Всероссийскую конференцию «БухВесна-2025» уже в продаже

С 1 января 2025 года в силу вступили первые изменения налоговой реформы-2025 и уже вызвали немало проблем у бухгалтеров. Только за первые недели января мы получили десятки вопросов и разобрали столько же сложных ситуаций, в которых оказались специалисты. Именно поэтому мы решили организовать новую Весеннюю конференцию для бухгалтеров «БухВесна-2025», где опытные эксперты по бухгалтерскому и налоговому учету, кадрам, аудиту, специалисты по маркетплейсам и учету ВЭД расскажут, как работать в новых условиях, чтобы не совершать типичных ошибок.
Самое яркое мероприятие весны — Всероссийская бухгалтерская конференция «БухВесна-2025» пройдет 13 марта 2025 года в Москве — в гостиничном комплексе «Арт Москва Войковская».
Встреча будет полезна бухгалтерам, налоговым консультантам, руководителям компаний, ИП и тем, кто занимается бухгалтерским аутсорсингом. Особенно ждем представителей малого бизнеса — спецрежимников, в работе которых произошло большое количество изменений.
Продажа билетов уже открыта! Присоединяйтесь. Количество мест ограничено. Купить билет.
Что будет в программе
Вас ждет насыщенный день и яркие выступления опытных профессионалов.
Начало 2025 года: первый опыт налоговых изменений. Практика применения НДС на УСН;
Учет и налогообложение селлеров при работе с маркетплейсами: сложности и вопросы;
ВЭД: особенности, сложности и проверки ФНС;
Годовая бухотчетность и квартальная налоговая отчетность;
Ответ на требования ФНС и проверки налоговых органов/ Дробление бизнеса.
«Клерк» пригласил опытных экспертов
Надежда Самкова — ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО ЭЛКОД, член Палаты налоговых консультантов.
Эльвира Митюкова —
к.э.н., член Комиссии по профессиональным квалификациям в области бухгалтерского учета.
Елена Шедис — основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.
Людмила Ганичева — основатель аудиторско-консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности.
Владислав Каминский — управляющий партнер юридической компании «Каминский, Степанов и партнеры», эксперт по налогам.
Почему стоит прийти на конференцию
VII Всероссийская бухгалтерская конференция «БухВесна-2025» — не просто полезные лекции, это целый день в сообществе профессионалов, который вы никогда не забудете. Гарантируем эмоции, пользу, новые знакомства и драйв!
Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение. Вы получите доклады, записи и презентации всех спикеров.
На конференции у вас будет возможность лично пообщаться со спикерами, обсудить налоговые изменения с коллегами, обменяться контактами, наладить деловые связи. Мы сделаем так, чтобы вам не было скучно.
Сейчас вы можете приобрести билет по оптимальному тарифу за 12 000 рублей. В эту сумму входят:
Очное участие;
Кофе-брейки и горячий обед;
Фуршет, общение и нетворкинг;
Участие в розыгрыше призов;
Сертификат участия в печатном виде;
Пакет участника и бонусы спонсоров;
Фотоотчет и ваши персональные фото;
Видеозапись всех выступлений;
Презентации и доклады спикеров.
Присоединяйтесь к конференции 13 марта 2025 года и проведите целый день в компании профессионалов и экспертов!
Комментарии1
Мск, о как! Про Краснодар вроде бы говорили. Ну ок)