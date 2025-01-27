Не забудьте сдать отчеты и уплатить налог по АУСН — крайний срок сегодня!

Сегодня, 27 января, бухгалтеры должны сдать декларации по НДС и НДПИ, ЕФС-1 и другие отчеты, а также не забудьте заплатить налоги. Все необходимые материалы и самые актуальные формы документов вы найдете в подписке Клерк.Премиум.

Понедельник — день тяжелый, а если этот понедельник выпадает на конец месяца, то он еще и крайне суетной. Сегодня, 27 января, крайний срок сдачи многих отчетов и деклараций за 2024 год. Несмотря на то, что отчитываться надо за прошлый год, делать это придется уже по новым правилам налоговой реформы, которые вступили в силу с 1 января 2025 года.

Какие отчеты сдаем 27 января:

Уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборам, страховым взносам.

Расчет по страховым взносам за 2024 год.

Персонифицированные сведения о физлицах за декабрь 2024 года.

Декларация по НДС за 4 квартал 2024 года.

Декларация НДПИ за декабрь 2024 года.

ЕФС-1: сведения о трудовой деятельности.

Декларация по водному налогу за 4 квартал 2024 года.

Декларация по акцизам подается за декабрь 2024 года.

Кроме этого, 27 января надо уплатить налог по АУСН за декабрь 2024 года.

Где взять информацию по отчетности и налогам

В стрессе всегда из головы что-то вылетает, чтобы в последний день сдачи вы не паниковали, мы собрали всю полезную информацию по отчетам и налогам в подписке Клерк.Премиум.

Разборы

Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в январе 2025 года — расскажем, как заполнить ЕНП-уведомление на НДФЛ с новыми КБК.

Среднесписочная численность для РСВ за 2024 год: как считать — вы узнаете, как рассчитать среднесписочную численность работников, чтобы правильно заполнить титульный лист формы.

АУСН-2025: банки делят операции бизнеса на облагаемые и необлагаемые — разберем основные положение об АУСН, расскажем о ставках и датах уплаты налогов.

Мини-курсы

Водный налог за 4 квартал 2024: расчет и отчетность — вы узнаете, как правильно рассчитывать сумму налога для каждого вида водного ресурса.

Записи вебинаров

НДС для старых и новых налогоплательщиков: декларация за 4 квартал 2024 г. и НДС на УСН — вы разберетесь в НДС-документах, порядке формирования налогооблагаемой базы и узнаете, что делать с переходящими договорами вместе с экспертом.

Онлайн-курсы

«ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность» — в материалах онлайн-курса вы найдете всю необходимую информацию для сдачи всех отчетов в 2025 году без ошибок и претензий ФНС. Здесь есть все актуальные формы отчетности и новые сроки сдачи документов. Мы обновили программу с учетом налоговой реформы-2025 и добавили туда уроки по НДФЛ, налогу на прибыль, страховым взносам, налогу на имущество и земельному налогу.

«НДС: расчет, декларация, 1С» — вы научитесь рассчитывать НДС, определять налоговую базу по стандартам налоговой реформы-2025, станете универсальным специалистом, который может работать с компаниями на ОСНО и УСН. Мы обновили программу и добавили новые уроки по ведению книг покупок и продаж, оформлению счетов-фактур и работы с НДС на ОСНО и УСН.

Консультации

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