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Не забудьте сдать отчеты и уплатить налог по АУСН — крайний срок сегодня!

Сегодня, 27 января, бухгалтеры должны сдать декларации по НДС и НДПИ, ЕФС-1 и другие отчеты, а также не забудьте заплатить налоги. Все необходимые материалы и самые актуальные формы документов вы найдете в подписке Клерк.Премиум.
Не забудьте сдать отчеты и уплатить налог по АУСН — крайний срок сегодня!
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

Понедельник — день тяжелый, а если этот понедельник выпадает на конец месяца, то он еще и крайне суетной. Сегодня, 27 января, крайний срок сдачи многих отчетов и деклараций за 2024 год. Несмотря на то, что отчитываться надо за прошлый год, делать это придется уже по новым правилам налоговой реформы, которые вступили в силу с 1 января 2025 года.

Какие отчеты сдаем 27 января:

  • Уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборам, страховым взносам.

  • Расчет по страховым взносам за 2024 год.

  • Персонифицированные сведения о физлицах за декабрь 2024 года.

  • Декларация по НДС за 4 квартал 2024 года.

  • Декларация НДПИ за декабрь 2024 года.

  • ЕФС-1: сведения о трудовой деятельности.

  • Декларация по водному налогу за 4 квартал 2024 года.

  • Декларация по акцизам подается за декабрь 2024 года.

Кроме этого, 27 января надо уплатить налог по АУСН за декабрь 2024 года.

Где взять информацию по отчетности и налогам

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