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Сегодня первый раз в 2025 году платим НДС, НДФЛ и налог на прибыль — что изменилось

Сегодня, 28 января, бухгалтеры должны уплатить сразу несколько важных налогов — НДС, НДФЛ, НДПИ, ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль и др. Рассказываем, как правильно рассчитать и уплатить налоги в составе ЕНП по новым нормам 2025 года.
Сегодня первый раз в 2025 году платим НДС, НДФЛ и налог на прибыль — что изменилось
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

С 1 января 2025 года из-за изменений в НК РФ бухгалтерам придется по-новому рассчитывать многие налоги — НДФЛ по пятиступенчатой шкале, НДС для упрощенцев, налог на прибыль и на имущество по повышенным ставкам, туристический налог и т. д. Соответственно, вводятся новые формы документов, деклараций за ближайшие отчетные периоды — все, что нужно уплатить за 4 квартал и за год.

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Какие налоги надо уплатить до 28 января в составе ЕНП:

  • ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль за декабрь 2024;

  • первый ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль, подлежащий уплате в 1 квартале 2025;

  • страховые взносы за декабрь 2024;

  • НДФЛ за период с 1 по 22 января 2025;

  • 1/3 НДС за 4 квартал 2024;

  • НДПИ за декабрь 2024;

  • НПД за декабрь 2024;

  • торговый сбор за 4 квартал 2024;

  • акцизы за декабрь 2024.

Где взять информацию по отчетности и налогам

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Разборы

Новые налоговые базы и ставки НДФЛ с 2025 года: таблица — вы узнаете, какие изменения произошли в работе с НДФЛ, как рассчитывать и уплачивать налог в 2025 году.

Мини-курсы

Авансовые платежи по налогу на прибыль в 2025 году — вы узнаете, какие есть варианты уплаты налога на прибыль, как считать поквартальные и ежемесячные авансы с учетом изменений налоговой реформы-2025.

Какие доходы и как их считать для освобождения от НДС в 2025 году — расскажем, какие условия необходимо выполнить организациям и ИП на УСН, чтобы получить освобождения от НДС.

Водный налог за 4 квартал 2024: расчет и отчетность — вы узнаете, как правильно рассчитывать сумму налога для каждого вида водного ресурса.

Конспекты вебинаров

Налоговая реформа–2025: изменения в НДС и налоге на прибыль — разберетесь в нововведениях, чтобы работать с налогами без ошибок.

Записи вебинаров

Бухучет, налоги, налоговая оптимизация: обновления 2025 — расскажем об изменениях в налоговом законодательстве, объясним, как теперь считать НДФЛ, налог на прибыль, НДС на УСН, туристический налог и налоговые вычеты, а также применять новые ФСБУ 4/2023 и ФСБУ 28/2023, статотчетность для малого и среднего бизнеса.

Все про уплату НДС на УСН в 2025 году — вы узнаете, как компаниям и ИП на УСН нужно платить НДС с 2025 года и что нужно учесть при выборе ставок, оформлении договоров и порядке документооборота.

Онлайн-курсы

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