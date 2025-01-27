Последний шанс купить обновленные курсы по старым ценам. Поторопитесь — старт потока 1 февраля!

2025 год наступил, заработали изменения налоговой реформы — мы успели обновить курсы, но так и не дошли до цен. До конца января у вас есть возможность купить курсы повышения квалификации и профпереподготовки по прошлогодней стоимости — в феврале поднимаем цены. Скорее занимайте места — старт обучения 1 февраля!

Продолжается горячая пора годовой и квартальной отчетности, а так как с начала года действуют новые ставки для многих налогов — НДФЛ, налог на прибыль и имущество, НДС на УСН и т. д., а также новые формы отчетности и деклараций, то сейчас бухгалтерам просто необходимо повторить старые правила и разобраться в новых.

Чтобы вы работали в 2025 году без ошибок и претензий налоговой, мы обновили наши курсы повышения квалификации и профпереподготовки и добавили в их программы актуальные нормы и формы документов, записали дополнительные уроки по каждому изменению с подробным разбором от преподавателей.

Поторопитесь — только до среды, 29 января, вы можете купить курсы по прошлогодним ценам. Обучение начнется 1 февраля.

Выбирайте курсы и скорее занимайте места.

Каталог курсов

После завершения обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации или диплом профессиональной переподготовки, который мы внесем в реестр ФИС ФРДО Минобра РФ и отправим оригинал вам почтой.

Вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН. Мы обновили программу курса с учетом налоговой реформы-2025 и добавили туда новые уроки по зарплате, налогу на прибыль и НДС.

Программа ориентирована на практику, поэтому вас ждет 14 занятий на отработку настройки и ведения учета в 1С:Бухгалтерия, много задач по заполнению различных форм отчетности и приказов.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 73% до 29 января: 9 900 рублей вместо 36 000 рублей.

Обучение начнется 1 февраля.

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Учет ВЭД — одно из самых перспективных направлений для развития бухгалтера в 2025 году. Квалифицированных специалистов очень мало, поэтому они высоко ценятся на рынке. Станьте таким профессионалом с высоким доходом!

На курсе повышения квалификации вы получите все необходимые знания в сфере международной торговли, научитесь составлять контракты, рассчитывать НДС, таможенные платежи, вести учет операций в 1С и т. д. Мы обновили программу курса и добавили туда дополнительный урок по расчетам в период санкций через платежных агентов.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа.

Цена со скидкой 75% до 29 января: 8 900 рублей вместо 35 200 рублей.

Обучение начнется 1 февраля.

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В 2025 году работа с большинством налогов меняется. На курсе повышения квалификации вы научитесь правильно рассчитывать и уплачивать НДФЛ по новой шкале, считать повышенный налог на прибыль, земельный налог, а также страховые взносы с учетом налоговой реформы-2025.

Вы получите практические навыки по заполнению сложных отчетов, разберетесь в частых ошибках и нюансах при составлении отчетности на реальных примерах.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 120 ак. часов.

Цена со скидкой 79% до 29 января: 5 900 рублей вместо 28 600 рублей.

Обучение начнется 1 февраля.

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В 2025 году НДС доставит немало хлопот компаниям на ОСНО и УСН, а все из-за изменений налоговой реформы-2025 по НДС.

Поэтому мы обновили программу курса повышения квалификации и добавили туда актуальную информацию про ведение книги покупок, книги продаж, записали новые уроки про НДС на УСН с учетом последних нормативных актов, расписали все актуальные льготы по НДС.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 120 ак. часов.

Цена со скидкой 73% до 29 января: 6 900 рублей вместо 26 000 рублей.

Обучение начнется 1 февраля.

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Больше курсов повышения квалификации по прошлогодним ценам в каталоге «Клерка».