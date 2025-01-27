Последний шанс купить обновленные курсы по старым ценам. Поторопитесь — старт потока 1 февраля!

Продолжается горячая пора годовой и квартальной отчетности, а так как с начала года действуют новые ставки для многих налогов — НДФЛ, налог на прибыль и имущество, НДС на УСН и т. д., а также новые формы отчетности и деклараций, то сейчас бухгалтерам просто необходимо повторить старые правила и разобраться в новых.
Чтобы вы работали в 2025 году без ошибок и претензий налоговой, мы обновили наши курсы повышения квалификации и профпереподготовки и добавили в их программы актуальные нормы и формы документов, записали дополнительные уроки по каждому изменению с подробным разбором от преподавателей.
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После завершения обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации или диплом профессиональной переподготовки, который мы внесем в реестр ФИС ФРДО Минобра РФ и отправим оригинал вам почтой.
Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С
Вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН. Мы обновили программу курса с учетом налоговой реформы-2025 и добавили туда новые уроки по зарплате, налогу на прибыль и НДС.
Программа ориентирована на практику, поэтому вас ждет 14 занятий на отработку настройки и ведения учета в 1С:Бухгалтерия, много задач по заполнению различных форм отчетности и приказов.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
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36 000 рублей.
Обучение начнется 1 февраля.
Бухгалтер ВЭД: учет, налогообложение, валютный контроль в 2025 году
Учет ВЭД — одно из самых перспективных направлений для развития бухгалтера в 2025 году. Квалифицированных специалистов очень мало, поэтому они высоко ценятся на рынке. Станьте таким профессионалом с высоким доходом!
На курсе повышения квалификации вы получите все необходимые знания в сфере международной торговли, научитесь составлять контракты, рассчитывать НДС, таможенные платежи, вести учет операций в 1С и т. д. Мы обновили программу курса и добавили туда дополнительный урок по расчетам в период санкций через платежных агентов.
После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа.
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35 200 рублей.
Обучение начнется 1 февраля.
Бухгалтер на ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность в 2024 году
В 2025 году работа с большинством налогов меняется. На курсе повышения квалификации вы научитесь правильно рассчитывать и уплачивать НДФЛ по новой шкале, считать повышенный налог на прибыль, земельный налог, а также страховые взносы с учетом налоговой реформы-2025.
Вы получите практические навыки по заполнению сложных отчетов, разберетесь в частых ошибках и нюансах при составлении отчетности на реальных примерах.
После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 120 ак. часов.
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28 600 рублей.
Обучение начнется 1 февраля.
Учет НДС — 2025
В 2025 году НДС доставит немало хлопот компаниям на ОСНО и УСН, а все из-за изменений налоговой реформы-2025 по НДС.
Поэтому мы обновили программу курса повышения квалификации и добавили туда актуальную информацию про ведение книги покупок, книги продаж, записали новые уроки про НДС на УСН с учетом последних нормативных актов, расписали все актуальные льготы по НДС.
После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 120 ак. часов.
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