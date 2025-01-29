Как ФНС выявляет уклоняющихся от налогов упрощенцев в соцсетях

В письме ФНС от 30.12.2022 № СД-4-18/17916@ «О направлении обзора успешных практик устранения схем уклонения от налогообложения» налоговики поделились нестандартными способами подтверждение факта экономических преступлений компаний и ИП.
Теперь социальные сети можно использовать в качестве доказательной базы. Причем даже заблокированые на территории РФ.
Например, известный блогер, который применяет УСН, поделился в соцсетях информацией о своем заработке и сообщил сумму где-то в посте. На основании этой информации ФНС может начать проверку на соответствие доходов упрощенца и уплаченных им налогов. Кроме этого, ФНС может использовать в качестве доказательств даже старые, уже удаленные сайты.
За кем следит ФНС
Большое внимание налоговая уделяет упрощенцам, которые активно демонстрируют в своих соцсетях люксовые вещи, постят фотографии из постоянных путешествий с проживанием в дорогих отелях и посещением престижных заведений.
Кроме этого, ФНС работает с соцсетями для выявления случаев незаконного ведения бизнеса. Чаще всего нарушителями становятся незарегистрированные предприниматели, которые
оказывают услуги на дому (кондитеры, визажисты, психологи, консультанты и т. д.);
перепродают товары на своей странице или с аккаунта своего шоурума;
занимаются строительством, ремонтом или перевозками;
сдают в аренду жилье.
Налоговая инспекция выходят на них через объявления на бесплатных агрегаторах, в поиске в соцсетях среди личных страниц, в группах и мессенджерах, где расположена реклама об оказании услуг.
Семь признаков дробления бизнеса
Если налоговая заподозрила бизнес на УСН в уклонении от налогов по соцсетям, то она может начать проверку не в интернете, а в реальных условиях. В первую очередь внимание инспекции привлекут компании и ИП, которые соответствуют признакам дробления.
Наиболее опасные и явные признаки дробления:
1. Взаимозависимость. Бывшие работники, текущие работники, ЗАГС, родственники, соучредители. Это видимая взаимозависимость, хотя сейчас ее трактуют так, что могут вашего друга из «Одноклассников» назвать взаимозависимыми, т.к. вы друг на друга подписаны и есть общая фотография. Но нас волнует то, что видно – юридические связи, которые видны электронно.
2. Совпадение юридических адресов.
3. Совпадение IP-адресов.
4. Финансовые потоки между лицами.
5. Один бренд, поэтому рестораторов и розничных операторов проверяют в первую очередь.
6. Открытая информация в интернете.
Чтобы в 2025 году вы не нарвались на претензии налоговиков и избежали постоянных проверок бизнеса, мы подробно разберем эту тему в рамках VII Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна» вместе с д.э.н., руководителем Департамента Финансового университета при Правильстве РФ, управляющим партнером по налоговой практике юридической фирмы ООО «Легикон-Право» Дмитрием Ряховским.
Конференция пройдет 13 марта в Москве, так что у вас будет достаточно времени, чтобы подготовиться к сдаче отчетности за первый квартал 2025 года.
Продажа билетов уже открыта! Присоединяйтесь — количество мест ограничено.
В своем выступлении Дмитрий Ряховский разберет следующие аспекты:
Требование о предоставлении пояснений.
Требование о предоставлении документов (информации).
Требование об уплате.
Уведомление о вызове в налоговый орган.
Законность требования налогового органа о предоставлении документов.
Порядок и сроки ответа. Как продлить срок ответа.
Как правильно отвечать на требование.
На одной площадке соберутся опытные специалисты по бухгалтерскому и налоговому учету, кадрам, аудиту и др. Они расскажут о первых результатах реформы-2025, разберут частые ошибки и поделятся рекомендациями по работе в новых условиях.
Вы сможете задать любые вопросы по теме, обсудить реальные случаи из вашей практики, а также получить ценные знания, которые помогут вам весь год работать без стресса.
Что будет в программе
Вас ждет насыщенный день и яркие выступления опытных профессионалов.
Начало 2025 года: первый опыт налоговых изменений. Практика применения НДС на УСН.
Учет и налогообложение селлеров при работе с маркетплейсами: сложности и вопросы.
ВЭД: особенности, сложности и проверки ФНС.
Годовая бухотчетность и квартальная налоговая отчетность.
Ответ на требования ФНС и проверки налоговых органов. Дробление бизнеса.
«Клерк» пригласил опытных экспертов
Надежда Самкова — эксперт-консультант по налогообложению Biznezinalogi, член Палаты налоговых консультантов, специалист в области налогообложения. Автор ряда статей в периодических изданиях «Практическая бухгалтерия», «Зарплата», «Семинар для бухгалтера», «Практическое налоговое планирование».
Эльвира Митюкова —
к.э.н., член Комиссии по профессиональным квалификациям в области бухгалтерского учета.
Елена Шедис — основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.
Людмила Ганичева — основатель аудиторско-консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности.
Дмитрий Ряховский — д.э.н., руководитель Департамента Финансового университета при Правильстве РФ, управляющий партнер по налоговой практике юридической фирмы ООО «Легикон-Право», член Президентского Совета ИПБР Московского региона.
Почему стоит прийти на конференцию
VII Всероссийская бухгалтерская конференция «БухВесна-2025» — не просто полезные лекции, это целый день в сообществе профессионалов. На конференции у вас будет возможность лично пообщаться со спикерами, обсудить налоговые изменения с коллегами, обменяться контактами, наладить деловые связи. Мы сделаем так, чтобы вам не было скучно.
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