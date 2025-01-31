🤔 Почему курс по управленке — один из самых дорогих на «Клерке»? Пять причин его купить

Мы часто делаем скидки на курсы — особенно перед стартом нового потока, но есть программы, которые пользуются огромным спросом и без дополнительных мотиваций. Например, курс по управленческому учету (кстати, сейчас на него действует скидка 10%). Отвечаем на ваши вопросы и рассказываем, что же в нем такого и почему он всегда в топе.

Управленческий учет открывает перед бухгалтером новые пути для карьерного роста. Грамотно работать с управленкой умеет не каждый, зато качественный учет и точные результаты анализа нужны любому бизнесу. Неважно планируете вы сотрудничать с небольшим ИП или корпорацией, знание управленческого учета всегда будет для вас бонусом и аргументом для работодателя выбрать именно вас среди других кандидатов на должность.

Но что же такого в нашем курсе по управленческому учету?

Стоимость курса складывается из множества аспектов, но главные, конечно, это насколько крутые эксперты приняли участие в разработке программы и ведут для вас уроки, как много обучающего материала мы заложили в курс, в каком формате слушатель получает обратную связь и как устроено его сопровождение, какие навыки вы получите, насколько они востребованы и универсальны и многое, многое другое. Чтобы перечислить все, одной статьи точно не хватит. Давайте разберемся хотя бы в этих основных кирпичиках, из которых мы построили наш курс «Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах».

1. Авторы программы — эксперты-практики с огромным опытом

Не так-то просто найти хотя бы пару опытных специалистов (более 10 лет стажа), которые согласятся полностью погрузиться в создание программы, тем более сами будут вести уроки и отвечать на вопросы по своему профилю.

Программу курса «Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах» мы составили с помощью суперпрофессионалов, среди которых:

Дмитрий Колесников — эксперт по управленческому учету и бюджетированию, основатель и генеральный директор компании «Бизан».

Илья Хрипунов — руководитель офиса Первый Бит Екатеринбург. Эксперт по автоматизации финансового учета.

Павел Боровков — генеральный директор «Консалтинговой фирмы «Партнеры и Боровков», методолог по бюджетированию и стратегическому планированию, автор бестселлера «Бюджетирование. Шаг за шагом».

Лариса Магафурова — эксперт по учету и налогам, руководитель бухгалтерской компании, входит в ТОП-10 бухгалтерских блогеров, автор многочисленных публикаций в ведущих отраслевых СМИ.

Екатерина Носова — эксперт-практик по управленческому учету, предприниматель.

Екатерина Ярушкина — эксперт по автоматизации управленческого учета, товарной аналитике и финансам в маркетплейсах, финансовый директор ООО «РВТ-СПб».

2. Обратная связь преподавателей и персональный куратор в чате

Курсы — отличный вариант для работающих специалистов, вы можете выбрать удобный график и место обучения. Но несмотря на то, что мы даем вам полную свободу в организации учебного процесса, это не означает, что вы будете справляться в одиночку. Наоборот, еще на старте учебы мы закрепим за вами персонального куратора, который постоянно будет с вами на связи, чтобы быстро решать любые технические проблемы и отвечать на возникающие по ходу обучения вопросы.

Управленческий учет — сложная тема, поэтому мы предусмотрели специальные онлайн-встречи с преподавателями, на которых вы сможете задать вопросы по материалу, обсудить реальную ситуацию, чтобы на 100% разобраться в теме.

3. Самые востребованные на рынке навыки

На курсе вы получите большое количество навыков, которые помогут вам уверенно работать с аналитикой, отчетностью, финансовыми моделями и бюджетом, более того, вы сможете визуализировать результаты своих исследований, самостоятельно презентовать их и предлагать конкретные управленческие решения на их основе.

Вы научитесь:

Настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании.

Автоматизировать управленческий учет в 1С.

Формировать отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс.

Работать с таблицами Google и Excel.

Рассчитывать KPI сотрудников и собирать ФОТ.

Проводить анализ финансовой отчетности.

И это только малая часть — в программе почти 60 уроков, где мы разберем все аспекты работы с управленческим учетом.

4. Большой объем информации, много дополнительного материала, шаблонов и инструкций

Мы составили подробную программу. К каждому видеоуроку мы приложили конспекты занятий, чтобы вы могли в любой момент освежить в памяти материал в удобном для вас формате. Кроме конспектов, в вашем распоряжении будут инструкции со скриншотами.

Пошаговое руководство поможет легко справляться с новыми задачами в Excel, Google и разных конфигурациях 1С, БИТ.ФИНАНС и БИТ.СТРОИТЕЛЬСТВО.

Для закрепления полученных знаний вы будете выполнять письменные работы, решать тесты, а в конце пройдете итоговую аттестацию.

5. Удостоверение о повышении квалификации

После прохождения курса вы получите официальное удостоверение о повышении квалификации на 140 ак. часов по почте России. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

Кроме этого, мы поможем вам сделать сильное резюме и опубликовать в базе резюме на «Клерк.Ру», подберем вакансии и ответим на карьерные вопросы.

Сделайте шаг к карьерному росту — начните изучать управленческий учет на курсе повышения квалификации «Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах» прямо сейчас.

Мы рассказали о главных преимуществах курса — теперь убедитесь в наших словах на деле. Оцените материалы и формат обучения на бесплатном уроке.

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Скорее записывайтесь — старт потока 1 февраля.