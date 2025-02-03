Как вырасти до главбуха на УСН за четыре месяца

В 2025 году работать на УСН стало сложнее — нужно платить НДС, сдавать новую декларацию и т. д. Собственники сами не справляются с новыми задачами, поэтому спрос на компетентных бухгалтеров постоянно растет. Получите необходимые знания, чтобы расширить круг клиентов, доказать работодателю свою ценность и получить должность главбуха.

Упрощенка — выгодный и удобный вариант учета для небольших компаний и ИП. Поэтому на УСН сегодня работает огромное количество организаций.

В 2025 году применять УСН стало сложнее. Теперь упрощенцы, совсем как бизнес на ОСНО, должны платить НДС и сдавать новую для себя отчетность. Чтобы это сделать, собственникам необходимо быстро перестроиться под новые правила и научиться работать с огромным количество нововведений сразу. Для непрофессионалов это практически невыполнимая задача, поэтому они все чаще обращаются к профессионалам.

Это ваш шанс! Специально для грамотного учета на УСН мы записали абсолютно новый курс профпереподготовки «Главный бухгалтер на УСН – 2025».

Что в программе

Мы составили курс с чистого листа — для этого пригласили лучших экспертов и практикующих специалистов. Они помогли нам создать программу, которая позволит вам всего за 4 месяца освоить все самые необходимые и актуальные инструменты, чтобы решать любые задачи 2025 года на УСН без проблем.

Это большой курс профпереподготовки, для которого мы записали более 150 новых видеоуроков, составили конспекты, современные инструкции с иллюстрациями и скриншотами, чтобы вы всегда могли вернуться к нужной теме и повторить то, что уже прошли.

Программа ориентирована на практику, поэтому все знания, которыми будут делиться наши эксперты, вы сразу будете отрабатывать на реальных задачах. Для этого мы загрузили в материалы курса большое количество актуальных шаблонов и форм документов, увеличили количество письменных работ и тестов для самопроверки.

На протяжении всего обучения вас будет сопровождать персональный куратор, а на регулярных онлайн-встречах с преподавателями вы сможете обсуждать ситуации, с которыми столкнулись уже на практике.

С таким багажом знаний и инструментов вы точно сможете занять должность главбуха. У вас будет необходимая подготовка для работы по новым правилам, уверенные знания, практический опыт, а также официальный диплом, который подтвердит вашу высокую квалификацию!

Чему научитесь

После прохождения курса профпереподготовки в вашем арсенале будут все необходимые инструменты для ведения учета на УСН по правилам 2025 года.

Вы разберетесь в особенностях УСН, сможете комфортно работать в 1С и с онлайн-кассами, вести учет по новым ФСБУ.

У вас будут самые востребованные знания, которые есть далеко не у каждого специалиста. Вы узнаете, как отвечать на требования ИФНС, избежать обвинений в дроблении, работать с НДС на УСН, рассчитывать НДФЛ и страховые взносы, заполнять без ошибок новые формы деклараций, проходить налоговые проверки и сотрудничать с самозанятыми безопасно.

Все эти знания будут вашим преимуществом — с их помощью вы докажите работодателю свою профессиональную ценность, добьетесь повышения и увеличите свой доход.

Как подтвердить знания

Еще один бонус, который увеличит ваши шансы на рост до главбуха — это официальный документ, подтверждающий качество и полноту ваших новых знаний.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

Сейчас идет ранняя запись на обучение. Успейте купить курс по специальной цене, которая действует только для учеников первого потока!

Старт обучения 21 февраля.

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