Нужно ли пересчитывать НДС за прошлые отгрузки при переходе со ставки 5% на 7%

Если сумма доходов компании превысила 250 млн руб., то она больше не может применять ставку НДС 5%, но может выбрать 7%. Разбираемся, должен ли налогоплательщик в таком случае пересчитать НДС за прошлые периоды по новой ставке.

С 1 января все упрощенцы, чей доход за 2024 год превысил 60 млн рублей, автоматически стали плательщиками НДС. Для работы с налогом они могут выбрать одну из специальных ставок — 5% и 7% или общеустановленную 20%.

Ставка НДС 5% применяется в случае, если доходы за 2024 год составили от 60 млн рублей до 250 млн рублей.

Ставка НДС 7% применяется в случае, если доходы за 2024 год составили от 250 млн рублей до 450 млн рублей.

Если доходы налогоплательщика УСН за 2024 год не превысили 60 млн рублей, то ставка НДС 5% применяется в 2025 году с месяца, следующего за месяцем превышения доходов 60 млн рублей до месяца (включительно), в котором доходы превысили 250 млн рублей.

В 2025 году начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором доходы превысили 250 млн рублей и до месяца, в котором доходы превысили 450 млн рублей, применяется ставка НДС 7% (начиная с 1 числа месяца, в котором доходы превысили 450 млн рублей применяется НДС по общеустановленной ставке, в том числе НДС по ставке 7% пересчитывается по ставке 20% (10%)).

Однако прошлые отгрузки (когда доход был менее 250 млн рублей) по ставке 7% пересчитывать не надо. Все предыдущие операции так и остаются облагаемыми НДС по ставке 5%.

Ставки НДС 5% и 7% надо применять не менее 12 последовательных кварталов — начиная с периода, за который представлена декларация по НДС с такой ставкой.

Досрочное прекращение применения указанных ставок НДС возможно только, если налогоплательщик УСН утратит право на их применение (если доходы за год превысят 450 млн рублей) или с нового года получит автоматически освобождение от уплаты НДС (если доходы за предыдущий год будут менее 60 млн рублей).

Как выбрать выгодную ставку НДС на УСН

В 2025 году в работе упрощенцев произошло много изменений, одним из самых проблемных нововведений стала уплата НДС.

Теперь компании на УСН с доходом более 60 млн. рублей должны выставлять покупателям счета-фактуры, а затем регистрировать их в книге продаж. Им необходимо фиксировать в книге покупок полученные от поставщиков счета-фактуры для принятия к вычету входящего НДС, а также каждый квартал на основании данных из книг покупок и продаж составлять декларацию по НДС и сдавать ее в налоговую.

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