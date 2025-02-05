Освойте работу со всеми видами ЭДО на новом онлайн-курсе «Клерка»

Электронный документооборот давно стал самым эффективным способом коммуникации между физическими и юридическими лицами. С помощью ЭДО можно обмениваться документами с поставщиками и покупателями, направлять сведения в государственные структуры и сдавать отчетность, получать ответы на запросы и выписки, контролировать и согласовывать договоры.
Чтобы вы могли работать с любыми видами ЭДО и разными операторами, мы записали новый онлайн-курс «Работа с ЭДО», где подробно разберем основы ЭДО, расскажем о нормативно-правовой базе и научим совмещать работу с бумажными и электронными документами.
Что в программе
Для создания этого практического онлайн-курса мы пригласили не только бухгалтеров, но и самих разработчиков платформ ЭДО, чтобы вы не просто разобрались в интерфейсе, а поняли механизм работы ЭДО и могли использовать все его возможности.
В онлайн-курс входят уроки по принципам работы ЭДО, особенностях документооборота внутри компании, с контрагентами и государственными органами. Мы подробно разберем три самых популярных в России оператора ЭДО: Saby, Контур. Диадок и Такском Файлер.
В программе онлайн-курса 18 видеоуроков, подробные инструкции для подключения и настройки ЭДО, а также шаблоны для отработки полученных навыков.
Чему научитесь
После обучения вы сможете использовать все возможности ЭДО — ускорите процесс согласования и подписания документов внутри организации и с партнерами по бизнесу.
Вы научитесь:
Подключать различные ЭДО.
Создавать и подписывать документы в ЭДО.
Работать с контрагентами по ЭДО.
Настраивать кадровый и корпоративный ЭДО — сможете разом рассылать всем сотрудникам новый внутренний акт, согласовывать отпуска, служебные поездки, сообщать о выходе на больничный и т. д.
Составлять отчетность — сможете
передавать через ЭДО данные, необходимые для формирования отчетности по организации, о заработной плате, о доходах и др.
Обмениваться данными с госорганами, использовать ЭДО при подготовке к госзакупкам и участии в тендерах.
Электронный документооборот значительно упростит вашу рабочую рутину и даст возможность переключиться на более интересные задачи.
Как записаться на курс
Для учебы на онлайн-курсах вам не нужно предоставлять дипломы об образовании и ждать следующего потока обучения — сразу после оплаты вы сможете приступить к учебе.
Сейчас вы можете купить онлайн-курс по специальной цене за 7 500 рублей вместо
15 900 рублей.
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