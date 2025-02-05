В каких случаях работодатель может выдать расчетный лист электронно

При выплате зарплаты работодатель обязан известить сотрудников о деталях формирования полученной суммы в письменном виде. Традиционно это делается в виде расчетного листа. Обычно он выдается в бумажном виде, но иногда допустим и цифровой формат.

Расчетные листки являются обязательным атрибутом оплаты труда, так как работодатель должен не только обязан своевременно и в полном объеме выдать зарплату (абз. 7 ч. 2 ст. 22 ТК), но и проинформировать сотрудника в письменном виде относительно (ч. 1 ст. 136 ТК):

составных частей зарплаты за соответствующий период;

размеров иных начисленных сумм;

удержаний (размеры, основания);

общей денежной сумме к выплате.

Можно ли рассылать расчетные листки по электронной почте

При внедренном ЭДО (ст. 22.1 — 22.3 ТК) такая форма допустимой. В противном случае извещение работника о составных частях зарплаты в электронном виде может вызвать вопросы со стороны ГИТ (см. по этому поводу письмо Минтруда от 20.01.2023 № 14-6/ООГ-296).

В то же время если в ЛНА или коллективном договоре прописан порядок направления расчетных листков, например, по электронной почте и имеется заявление работника на получение этого документа в таком виде, например:

Прошу направлять расчетные листки о причитающихся мне выплатах на адрес моей электронной почты…

то претензий, скорее всего, не будет, это не запрещено ТК и ничем не ухудшает положение работника. Хотя гарантировать ничего нельзя.

Может встать вопрос о привлечении к ответственности за невыдачу расчетных листков по ч. 1 ст. 5.27 КоАП:

для должностных лиц - предупреждение или штраф на 1 000 — 5 000 руб.;

для ИП — от 1 000 – 5 000 руб.;

для юридических лиц — от 30 000 до 50 000 руб.,

при повторном нарушении могут последовать санкции по ч. 2 ст. 5.27 КоАП.

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