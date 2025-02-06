С чего начать изучение УСН? Подборка курсов для бухгалтера

В 2025 году работать на УСН стало сложнее, появилась новая отчетность, лимиты, но главное — обязанность платить НДС. С этим связано много вопросов: от выбора ставки до оформления договоров и заполнения декларации. Поэтому упрощенцы стали все чаще обращаться за помощью к бухгалтерам. Освойте учет на УСН — увеличьте количество клиентов и свой доход.

В 2025 году применять УСН стало сложнее. Теперь упрощенцы, совсем как бизнес на ОСНО, должны платить НДС и сдавать новую для себя отчетность. Чтобы это сделать, собственникам необходимо быстро перестроиться под новые правила и научиться работать с огромным количество нововведений сразу. Для непрофессионалов это практически невыполнимая задача, поэтому они все чаще обращаются к профессионалам.

Спрос на компетентных бухгалтеров постоянно растет — и это ваш шанс сделать рывок в карьере. Освойте необходимые навыки для ведения учета на УСН, получите повышение как высококвалифицированный специалист или используйте эти знания для дополнительного заработка.

Выбрали для вас несколько курсов, которые помогут вам с основ разобраться в учете на УСН, а также научиться работать по всем правилам 2025 года.

1. Онлайн-курс для тех, кто хочет разобраться в нововведениях-2025 — «НДС на УСН-2025»

Вы узнаете, как оценить налоговую нагрузку ИП или компании на УСН с учетом НДС, поймете, как выбрать оптимальную ставку, как определять налогооблагаемую базу при УСН с учетом НДС, рассчитывать НДС при УСН во всех возможных ситуациях.

Вы научитесь использовать все возможные вычеты и основания освобождения от НДС при УСН, сможете работать с переходящими на 2025 год договорами, выстраивать документооборот, необходимый для учета НДС.

Полученные знания вы отработаете на задачах бухгалтера, которые соответствуют новым требованиям. Вы подготовитесь к реальным обязанностями, чтобы вам было легко справляться с НДС на УСН на рабочем месте.

После прохождения курса вы получите официальный сертификат от Центра обучения «Клерка», который подтвердит ваши знания перед работодателем.

Сейчас вы можете купить курс со скидкой 67% за 4 900 рублей вместо 14 900 рублей.

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2. Онлайн-курс для тех, кто раньше не работал бухгалтером и не вел учет на УСН — «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С»

Для начинающих специалистов онлайн-курс — это отличная возможность приступить к изучению профессии сразу по новым правилам 2025 года. Действующие бухгалтеры смогут систематизировать и обновить свои знания, так как мы обновили программу онлайн-курса с учетом налоговой реформы-2025 и добавили туда новые уроки по зарплате, налогу на прибыль и НДС.

В программе почти 200 видеоуроков, отдельный блок посвящен ведению учета и подготовки отчетности на УСН по новым правилам.

Вы узнаете:

Кто имеет право применять УСН и при каких условиях.

Какие налоги УСН сейчас заменяет.

Налоговые ставки при УСН.

Преимущества и недостатки УСН с объектом «доходы».

УСН с объектом «доходы минус расходы».

Доходы, учитываемые при УСН

Необлагаемые доходы.

Налоговый учет расходов.

Какие расходы нельзя учесть при расчете налога по УСН.

Книга учета доходов и расходов.

Как заполнить новую декларацию по УСН.

Как с 2025 года будут индексировать лимит дохода для перехода на УСН.

Налоговые ставки для УСН.

НДС для компаний на УСН.

Программа ориентирована на практику, поэтому вас ждет 14 занятий на отработку настройки и ведения учета в 1С:Бухгалтерия, много задач по заполнению различных форм отчетности, в том числе декларации по УСН.

Сейчас вы можете купить курс со скидкой 75% за 4 900 рублей вместо 19 900 рублей.

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3. Новый онлайн-курс «Главбух на УСН-2025: от учета и отчетности до 1С» для тех, кто хочет научиться вести учет на УСН с самых основ

Вы разберетесь в особенностях УСН, сможете комфортно работать в 1С, вести учет по новым ФСБУ и успешно проходить проверки налоговиков. Научитесь не только вести налоговый учет на УСН, но и работать с онлайн-кассами, защищать компанию от обвинений в дроблении.

Отдельный блок посвящен НДС на УСН. Вы узнаете, как выбрать выгодную ставку, кому положены льготы и как их получить в 2025 году.

Это прикладной курс, поэтому вас ждут практические задания по работе с таблицами Excel и ведению учета в 1С:Предприятие, задания на заполнение новой декларации и другой отчетности, договоров и т. д.

После прохождения курса вы получите официальный сертификат от Центра обучения «Клерка», который подтвердит ваши знания перед работодателем.

Сейчас вы можете купить курс со скидкой 50% за 7 900 рублей вместо 15 950 рублей.

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4. Курс профессиональной переподготовки «Главный бухгалтер на УСН – 2025» с официальный диплом

В программе более 150 новых видеоуроков, конспекты, современные инструкции с иллюстрациями и скриншотами и другие полезные материалы, чтобы вы всегда могли вернуться к нужной теме и повторить то, что уже прошли.

Вы разберетесь в особенностях УСН, сможете комфортно работать в 1С и с онлайн-кассами, вести учет по новым ФСБУ.

У вас будут самые востребованные знания, которые есть далеко не у каждого специалиста. Вы узнаете, как отвечать на требования ИФНС, избежать обвинений в дроблении, работать с НДС на УСН, рассчитывать НДФЛ и страховые взносы, заполнять без ошибок новые формы деклараций, проходить налоговые проверки и сотрудничать с самозанятыми безопасно.

Программа ориентирована на практику, поэтому все знания, которыми будут делиться наши эксперты, вы сразу будете отрабатывать на реальных задачах. Для этого мы загрузили в материалы курса большое количество актуальных шаблонов и форм документов, увеличили количество письменных работ и тестов для самопроверки.

На протяжении всего обучения вас будет сопровождать персональный куратор, а на регулярных онлайн-встречах с преподавателями вы сможете обсуждать ситуации, с которыми столкнулись уже на практике.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

Сейчас идет ранняя запись на обучение. Успейте купить курс по специальной цене, которая действует только для учеников первого потока!

Старт обучения 21 февраля.

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