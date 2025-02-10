Кто будет платить налог на рекламу на маркетплейсах в 2025 году

С 1 апреля 2025 года операторы рекламных систем и распространители онлайн-рекламы начнут платить 3% от квартального дохода. Коснется ли нововведение селлеров, которые продвигают свои товары на маркетплейсах — пока неясно.

В конце декабря 2024 года Владимир Путин подписал закон от 26.12.2024 № 479-ФЗ, по которому с 1 апреля 2025 года распространители рекламы в интернете будут каждый квартал отчислять в бюджет 3% от дохода.

Кто точно платит налог

Согласно принятому закону обязательными плательщиками налога станут:

Распространители рекламы в интернете (блогеры, онлайн-издания, владельцы сайтов и пабликов, где есть реклама).

Операторы рекламных систем (Яндекс Директ, VK Реклама и т. д.).

Рекламные и маркетинговые агентства.

Российские рекламодатели, которые заказывают рекламу у иностранной компании.

Стало известно, что распространителей также обяжут заключать возмездные и безвозмездные договоры на социальную рекламу. Ее доля должна составлять не менее 5% годового объема всего рекламного контента, который в том числе распространяется на сайтах объявлений и сайтах-агрегаторах. Эти изменения будут действовать с 1 марта 2025 года.

Платить отчисления будут распространители интернет-рекламы, рекламные агентства и операторы рекламных систем, то есть те лица, которые получают доход за распространение рекламы, а не рекламодатели.

Налог составит 3% от доходов, полученных от реализации услуг по распространению в рекламных материалов в интернете (п.3 ст.18.2 закона о рекламе в будущей редакции).

Кого освободят от налога

Нового налогового бремени удастся избежать федеральным теле- и радиоканалам, СМИ с госучастием или финансированием из госбюджета, печатные СМИ с тиражом от 300 тыс. экземпляров в год.

Что будет с маркетплейсами

Селлерам можно выдохнуть, так как под понятие рекламы не подойдут:

каталоги товаров, работ и услуг;

справочно-информационные и аналитические материалы;

объявления покупателей о бесплатной передаче вещей;

отзывы покупателей.

Однако пока непонятно, будет ли считаться рекламой внутреннее продвижение на маркетплейсах (выделение товаров в выдаче, платные рекомендации и т. д.).

Работа на маркетлейсах — перспективное направление, где бухгалтер в 2025 году сможет реализовать свой потенциал и в разы увеличить доход. Для того, чтобы вы легко смогли выйти на высоконкурентный рынок, мы пригласили эксперта, основателя бухгалтерского агентства Елену Шедис, которая поможет вам разобраться во всех тонкостях и нюансах работы на маркетплейсах в новых условиях.

В своем выступлении на VII Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025» Елена разберет следующие темы:

Как с налоговой реформой изменилась жизнь селлера. Налог на рекламу — новая головная боль селлера. Программы для ведения учета при работе с маркетплейсами (как говорится — не 1С единым живем). НДС на УСН: что изменилось в работе УСН-щиков. Проверки ФНС селлеров: что проверяют сейчас, что будут проверять в 2025 и 2026 годах.

Мероприятие пройдет 13 марта в Москве в Гостиничном комплексе «Арт Москва Войковская». По адресу: ул. Космонавта Волкова 6А. Это событие, которого ждут все бухгалтеры страны — не пропустите!

Что будет в программе

На одной площадке соберутся опытные специалисты по бухгалтерскому и налоговому учету, кадрам, аудиту и др. Они расскажут о первых результатах реформы-2025, разберут частые ошибки и поделятся рекомендациями по работе в новых условиях.

Темы выступлений:

Начало 2025 года: первый опыт налоговых изменений. Практика применения НДС на УСН.

Учет и налогообложение селлеров при работе с маркетплейсами: сложности и вопросы.

ВЭД: особенности, сложности и проверки ФНС.

Годовая бухотчетность и квартальная налоговая отчетность.

Ответ на требования ФНС и проверки налоговых органов. Дробление бизнеса.

Топ-5 опасных схем налоговой оптимизации.

Проверки бизнеса по работе с самозанятыми и ИП: переквалификация договоров в трудовые.

Мы продолжаем расширять программу, чтобы обхватить еще больше актуальных тем, поэтому следите за изменениями на сайте конференции.

«Клерк» пригласил опытных экспертов

Эльвира Митюкова — к.э.н., член Комиссии по профессиональным квалификациям в области бухгалтерского учета.

Елена Шедис — основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.

Надежда Самкова — эксперт-консультант по налогообложению Biznezinalogi, член Палаты налоговых консультантов, специалист в области налогообложения. Автор ряда статей в периодических изданиях «Практическая бухгалтерия», «Зарплата», «Семинар для бухгалтера», « Практическое налоговое планирование».

Людмила Ганичева — основатель аудиторско-консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности.

Дмитрий Ряховский — д.э.н., руководитель Департамента Финансового университета при Правильстве РФ, управляющий партнер по налоговой практике юридической фирмы ООО «Легикон-Право», член Президентского Совета ИПБР Московского региона.

Станислав Васильев — налоговый консультант ООО «Правовой эксперт» с 16-летним опытом работы в области налогообложения, методолог. Более 8 лет работы в ЦА ФНС России Управление досудебного урегулирования налоговых споров, заместитель начальника отдела. Публиковался в Консультант плюс и журнале Налоговая политика.

Светлана Беляева — консультант, налоговый аудитор, аккредитованный преподаватель ИПБР, DipNRF ACCA, DipNRF CPA, Harvard Business School Publishing.

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