Бухгалтерская и налоговая отчетность за 2024 год — что и когда сдаем

В разгаре период сдачи отчетов — за IV квартал, за декабрь и за весь 2024 год. Составили для вас удобную таблицу с перечнем и сроками сдачи всей отчетности за прошедший год. Сохраняйте, чтобы ничего не забыть!

Бухгалтерская отчетность за 2024 год

До 31 марта 2025 года бухгалтеры должны сдать в ФНС отчетность за 2024 год. Несмотря на то, что уже появился новый стандарт бухотчетности ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», применять его нужно будет только с отчетности за 2025 год.

Сейчас отчитаться надо будет по действующему ПБУ 4/99 «Бухотчетность организации».

Что входит в состав годовой бухгалтерской отчетности

Формы годовой отчетности на 2025 год утверждены Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 № 66Н. В общем случае в ее состав входят:

Бухгалтерский баланс.

Отчет о финансовых результатах (ОФР).

Пояснения к балансу и ОФР.

Отчет об изменениях капитала.

Отчет о движении денежных средств.

По каждому отчетному показателю данные указываются минимум за два года — отчетный и предшествующий ему. В бухгалтерском балансе за три года — отчетный год и два предшествующих.

Чем отличаются упрощенные формы бухгалтерской отчетности

Организации, у которых есть право на применение упрощенных способов ведения бухучета, могут сдавать обычные или упрощенные формы бухгалтерской отчетности. В последнем случае достаточно предоставить только бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах.

Использовать льготу могут представители малого бизнеса, участники проекта «Сколково», некоммерческие организации.

Однако есть ряд малых предприятий, которые все-таки сдают полную отчетность. К ним относятся:

микрофинансовые организации,

коллегии адвокатов,

жилищные и жилищно-строительные кооперативы.

Некоммерческие организации (НКО), кроме бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, должны предоставить отчет о целевом использовании средств.

Налоговая отчетность за 2024 год

Несмотря на то, что отчитываться надо за прошлый год, делать это придется уже по новым правилам налоговой реформы, которые вступили в силу 1 января 2025 года. Чтобы вам было проще справиться с задачей, подготовили для вас удобную таблицу с отчетами и крайними сроками их сдачи.

Отчетность для ИФНС

Расчет 6-НДФЛ 25.02.2025 Декларация по налогу на прибыль 25.03.2025 Декларация по налогу при УСН для компаний 25.03.2025 Декларация по налогу при УСН для ИП 25.04.2025 Декларация по ЕСХН 25.03.2025 Декларация по налогу на имущество организаций 25.02.2025 Декларация 3-НДФЛ для ИП 30.04.2025

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