Что изменилось в имущественных налогах с 1 января 2025 года

До 25 февраля 2025 года организации должны сдать уведомление по ЕНП на транспортный, земельный налог и налог на имущество организаций за 2024 год. Крайний срок уплаты имущественных налогов — 28 февраля включительно. Разбираемся, какие нововведения по этим налогам вступили в силу и как отчитаться по новым правилам 2025 года.

25 февраля включительно истекает срок сдачи юрлицами уведомления по ЕНП на транспортный, земельный и налог на имущество за 2024 год.

Исключение – налог за недвижимость, налоговая база по которой определяется как среднегодовая стоимость объекта.

По налогу на имущество уведомление сдают:

за 1, 2, 3 квартал — по объектам, облагаемым по кадастровой и среднегодовой стоимости;

за 4 квартал (год) — только по объектам, облагаемым по кадастровой стоимости.

В отношении недвижимости, облагаемой по среднегодовой стоимости, также до 25 февраля 2025 года надо сдать декларацию по налогу на имущество.

Пока налоговики еще не сформировали сообщения об имущественных налогах за 2024 год. Организации, у которых есть льготы по этим налогам, могут направить в ФНС заявление о льготах, сообщает региональное УФНС (форма по КНД 1150064). Вместе с заявлением можно подать документы, подтверждающие право на льготу.

По результатам рассмотрения этого заявления налоговики направят уведомление о предоставлении налоговой льготы либо сообщение об отказе.

Если компания не сдаст такое заявление или не сообщит об отказе от льготы, льгота будет предоставлена на основании полученных налоговиками сведений.

Как рассчитать земельный налог за 2024 год

До 28 февраля организации должны оплатить земельный налог за прошлый год. Для расчета суммы налога для юридических лиц и ИП необходимо умножить два показателя — налоговую ставку и кадастровую стоимость земли на 1 января года, за которую платится налог.

В 2025 году ставки земельного налога вырастут. Согласно Федеральному закону от 12.07.2024 № 176-ФЗ, если кадастровая стоимость недвижимости или земельного участка превышает 300 млн рублей, ставка налога – повышенная. Такая норма действует с 2025 года.

Для объектов капстроительства предельные значения налоговых ставок по налогу на имущество повышаются с 2% до 2,5%.

Для земельных участков – с 0,3% до 1,5%. Это касается земельных участков:

занятых жилищным фондом или объектами ЖКХ;

приобретенных для жилищного строительства;

не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также участков общего назначения.

Как рассчитать транспортный налог

Чтобы вычислить сумму транспортного налога необходимо налоговую базу (для автомобилей — мощность двигателя в лошадиных силах) умножить на ставку налога (она зависит от региона и вида транспорта), умножить на коэффициент владения (отношение количества месяцев владения к 12 месяцам года), умножить на повышающий коэффициент (распространяется на дорогие автомобили стоимостью от 10 млн рублей).

В 2025 году вырастут ставки транспортного налога в Москве — рост превысит 10% в год. Для малолитражных автомобилей мощностью до 100 л.с. ставка вырастет с 12 до 13 рублей за лошадиную силу.

В 2026 году владельцы будут платить из расчета в 14 рублей, а в 2027 году — 15 рублей. Затем ставка будет каждый год повышаться на 2 рубля, пока к 2032 году не достигнет 25 рублей.

Владельцы автомобилей мощностью 100-125 л.с. вместо 25 рублей будут платить в 2025 году 28 рублей. В 2026 году — 31 рубль, а в 2027 — 34 рубля. С 2028 года налог рассчитают по ставке 35 рублей за 1 л.с.

С 2025 года до 50 рублей за 1 л.с. вырастет транспортный налог на машины мощностью 150-175 л.с.

Сильнее всего увеличится ставка для транспортных средств мощностью 200-225 л.с. Владельцы таких авто в 2025 году будут платить на 7 рублей больше — 72 рубля за 1 л.с., а в 2026 году — 75 рублей.

Как рассчитать налог на имущество

Для расчета суммы налога необходимо умножить кадастровую стоимость объекта на 2% и вычесть сумму авансовых платежей.

С 2025 года начнут действовать новые льготы по налогу на имущество организаций. Согласно Федеральному закону от 29.10.2024 № 362-ФЗ от уплаты освобождены организации, основным видом деятельности которых является производство электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников энергии, в отношении имущества, входящего в состав солнечных электростанций.

Возможность определения законами субъектов РФ льготных ставок по налогу, не превышающих 1,6%, в отношении железнодорожных путей общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью, стала бессрочной. Это решение прописано в законе от 8 августа 2024 г. № 259-ФЗ.

До 2030 года продлено действие п. 6 ст. 376 НК РФ, по которому налоговая база, определяемая как среднегодовая стоимость имущества, уменьшается на сумму законченных капитальных вложений на строительство, реконструкцию и (или) модернизацию вводимых, реконструируемых и (или) модернизируемых судоходных гидротехнических сооружений, расположенных на внутренних водных путях РФ, а также портовых гидротехнических сооружений, сооружений инфраструктуры воздушного транспорта (за исключением системы централизованной заправки самолетов, космодрома), учтенных в балансовой стоимости данных объектов.

Федеральный закон от 29.11.2024 № 416-ФЗ освобождает от уплаты налога на имущество с 2025 года:

организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью,

системообразующие территориальные сетевые организации,

территориальные сетевые организации,

иных собственников объектов электросетевого хозяйства, переданных во владение и в пользование системообразующим территориальным сетевым организациям в соответствии с пп. 1 и 2 ст. 46.4 Федерального закона «Об электроэнергетике».

Льгота применяется в отношении линий электропередачи, трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов классом напряжения до 35 киловольт включительно, а также кабельных линий электропередачи и оборудования, предназначенного для обеспечения электрических связей и передачи электроэнергии, вне зависимости от класса их напряжения.

Какие еще нововведения произошли в имущественных налогах

После вступления в силу положений налоговой реформы-2025 изменился порядок работы со многими налогами — НДФЛ, НДС, налогом на прибыль и, в том числе, с имущественными налогами.

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