Как заполнить новую декларацию по НДС — форма и контрольные соотношения

27 января бухгалтеры сдали декларацию по НДС за IV квартал 2024 года еще по старой форме, но уже в отчетности за I квартал 2025 года использовать придется новую. Разбираемся, что изменилось в декларации и на что обратить внимание, чтобы с первого раза заполнить все правильно.

До 25 апреля необходимо сдать декларацию по НДС за I квартал 2025 года. Сделать это надо уже по новой форме, которая утверждена приказом от 05.11.2024 № ЕД-7-3/989@. Также в приказе ФНС есть обновленные форматы декларации по НДС, сведений из книги покупок и книги продаж, из журнала учета выставленных и полученных счетов фактур.

Как будет выглядеть новая декларация

В составе декларации также будет 12 разделов, титульный лист и приложения. Напомним, что титульный лист и раздел 1 заполняют все, а разделы 2-12 и приложения к разделам 3, 8, 9 заполняют, если были соответствующие операции:

ИП или компания будут заполнять Раздел 2 , если они исполняли обязанности налогового агента по НДС (по операциям, указанным в ст. 161 НК РФ).

Налогоплательщик обязан заполнить Раздел 7 , если он проводил только необлагаемые НДС операции, реализовывал товары за рубежом или получал оплату в счет будущих поставок продукции с производственным циклом больше полугода (п. 3, 13 ст. 167 НК РФ).

В Разделе 8 нужно указать данные из книги покупок, если применялись налоговые вычеты.

В Разделе 9 надо указать данные из книги продаж.

Раздел 12 заполняют ИП и компании, которые выставили счета-фактуры с выделенным НДС, будучи при этом освобожденными от уплаты данного налога.

Титульный лист

При заполнении строки «Номер контактного телефона» номер должен быть указан с кодом города, без пробелов, скобок и прочерков.

В электронной договоренности в строке с реквизитами документа, подтверждающего полномочия представителя, необходимо указать ее уникальный идентификатор GUID.

Раздел 2

Теперь второй раздел также будут заполнять — налоговые агенты (операторы информационных систем), а также налоговые агенты (компании, которые приобрели цифровые права у физических лиц или банков).

Раздел 3

Раздел 3 переименовали в «Расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет по операциям, облагаемым по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 1-4, 8 статьи 164, пунктом 3 статьи 174.3 НК РФ». Здесь иностранные организации из стран ЕАЭС будут указывать сведения о продаже товаров россиянам через интернет-площадки.

Также включили строки для уплаты НДС:

021 — для ставки 7%;

022 — для ставки 5%;

031 — для ставки 16,67%;

032 — для ставки 9,09%;

033 — для ставки 7/107;

034 — для ставки 5/105.

Из раздела исключили строки 045 и 046, где отражалась налоговая база и налог при реализации по истечении 180 дней с даты выпуска товаров, в отношении которых при таможенном декларировании считали налог по абз. 1 пп. 1.1 п. 1 ст. 151 НК РФ.

Раздел 9

В раздел добавили новые строки с учетом новых пониженных ставок — 5% и 7%.

строки 181, 211, 241, 271 — для ставки 7%;

строки 182, 212, 242, 272 — для ставки 5%.

Новые контрольные соотношения

Для новой декларации уже готовы контрольные соотношения. Их полный перечень доведен письмом ФНС от 05.02.2025 № СД-4-3/1064@.

В частности, проверят правомерность вычетов по авансам. Если по строке 170 раздела 3 вычеты с авансов больше, чем начисленный НДС с реализации, то ФНС пришлет требование. У налоговиков будет подозрение, что суммы отработанных авансов не включены в реализацию.

Как работать с НДС в 2025 году без стресса и ошибок

С НДС всегда было много сложностей. Бухгалтеры часто делают ошибки в счетах-фактурах, неправильно формируют налоговую базу, время от времени пытаются «оптимизировать» НДС. С 2025 года налогоплательщиками НДС стали упрощенцы — появились новые ставки, льготы, а также новая декларация по налогу. Теперь работать с НДС без стресса почти нереально — на каждом шагу спорные ситуации и неясности.

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