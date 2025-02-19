Осталось три недели до VII Всероссийской бухгалтерской конференции! А вы выбрали место в зале?

13 марта в Москве пройдет VII Всероссийская бухгалтерская конференция «БухВесна-2025». На мероприятии соберутся эксперты в области бухгалтерского и налогового учета, кадров, аудита, ВЭД, работы на маркетплейсах и др. Вы получите актуальные знания, зададите свои вопросы, обменяетесь опытом с коллегами и зарядитесь эмоциями на весь год!

До самого яркого мероприятия весны — VII Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025» осталось три недели. Мероприятие пройдет 13 марта в Москве в Гостиничном комплексе «Арт Москва Войковская». По адресу: ул. Космонавта Волкова 6А.

Места разлетаются, как горячие пирожки, так что не упустите свой шанс принять участие.

Конференция будет с рассадкой — вы заранее будете знать, откуда будете смотреть выступления спикеров. Сейчас у вас есть возможно выбрать максимально удобное место. Бронируйте скорее, пока доступны лучшие места!

Почему Конференция будет полезной для каждого бухгалтера

2025 год стал переломным в работе бухгалтеров. Пришлось разбираться в новых налоговых ставках, учиться заполнять новые декларации по УСН, НДС, налогу на прибыль и имущество, работать с НДС на УСН. Впереди время годовой отчетности, а там и не за горами отчеты за 1 квартал 2025 года, которые нужно будет сдавать по новым правилам и срокам.

Нужно не только подготовиться к нововведениям, вступающим в силу весной и летом, но и обсудить изменения, которые заработали с 1 января.

Всероссийская бухгалтерская конференция — это возможность вместе с экспертами проанализировать перемены, подвести первые итоги, определить частые ошибки и получить советы по тому, как их обойти. Вы сможете задать вопросы, которые возникли у вас за время действия реформы и посоветоваться по тому, как работать с предстоящими нововведениями.

Конференция пройдет накануне сдачи годовой отчетности, так что у вас будет время подготовиться и отчитаться без ошибок и штрафов.

На мероприятии мы подробно разберем первый опыт налоговых изменений, поговорим о налоговой оптимизации и проверках, которые ожидают бизнес в 2025 году.

Кроме этого, Конференция — это еще и эмоции! Вы проведете целый день в компании коллег по цеху, сможете в непринужденной обстановке поделиться опытом и своими рабочими ситуациями, трудностями и лайфхаками.

Сможете вырваться из ежедневной рутины, познакомиться с новыми людьми и прогуляться по весенней Москве!

Что в программе

На одной площадке соберутся опытные специалисты по бухгалтерскому и налоговому учету, кадрам, аудиту и др. Они расскажут о первых результатах реформы-2025, разберут частые ошибки и поделятся рекомендациями по работе в новых условиях.

Темы выступлений:

Начало 2025 года: первый опыт налоговых изменений. Практика применения НДС на УСН.

Учет и налогообложение селлеров при работе с маркетплейсами: сложности и вопросы.

ВЭД: особенности, сложности и проверки ФНС.

Изменения в налоговой отчетности и годовая бухотчетность.

Машиночитаемые доверенности (МЧД) как инструмент цифровизации: отчетность, ЭДО, цифровые площадки.

Ответ на требования ФНС и проверки налоговых органов. Дробление бизнеса.

Топ-5 опасных схем налоговой оптимизации.

Проверки бизнеса по работе с самозанятыми и ИП: переквалификация договоров в трудовые.

Мы продолжаем расширять программу, чтобы обхватить еще больше актуальных тем, поэтому следите за изменениями на сайте конференции.

Кто выступит на Конференции

Вы услышите выступления самых известных специалистов отрасли, чьим ответам можно доверять без перепроверки. Эксперты подготовят для вас чек-листы и инструкции, чтобы вы забрали с конференции самую важную информацию и смогли применять полученные знания на практике.

Эльвира Митюкова — к.э.н., член Комиссии по профессиональным квалификациям в области бухгалтерского учета (при Нацсовете при Президенте РФ по проф. квалификациям), эксперт по финансовым вопросам на радио и ТВ, победитель конкурса «Бухгалтерский оскар». Управляющий партнер Группы компаний «Академия успешного бизнеса». Аудитор.

Елена Шедис — основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.

Надежда Самкова — эксперт-консультант по налогообложению Biznezinalogi, член Палаты налоговых консультантов, специалист в области налогообложения. Автор ряда статей в периодических изданиях «Практическая бухгалтерия», «Зарплата», «Семинар для бухгалтера», « Практическое налоговое планирование».

Людмила Ганичева — основатель аудиторско-консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности.

Дмитрий Ряховский — д.э.н., руководитель Департамента Финансового университета при Правильстве РФ, управляющий партнер по налоговой практике юридической фирмы ООО «Легикон-Право», член Президентского Совета ИПБР Московского региона.

Станислав Васильев — налоговый консультант ООО «Правовой эксперт» с 16-летним опытом работы в области налогообложения, методолог. Более 8 лет работы в ЦА ФНС России Управление досудебного урегулирования налоговых споров, заместитель начальника отдела. Публиковался в Консультант плюс и журнале Налоговая политика.

Светлана Беляева — консультант, налоговый аудитор, аккредитованный преподаватель ИПБР, DipNRF ACCA, DipNRF CPA, Harvard Business School Publishing, член Экспертного совета ТПП РФ по совершенствованию налогового законодательства и правоприменительной практики.

Антон Митюков — менеджер продукта и один из ведущих экспертов компании «Такском»,

специалист в области машиночитаемых доверенностей (МЧД), отчетности, активный участник вебинаров и конференций в области МЧД, является экспертом Ассоциации «РОСЭУ».

Приезжайте! Вас ждут конкурсы, розыгрыши призов, подарки, кофе-брейки общение и новые знакомства. На Конференции у вас будет возможность лично пообщаться со спикерами, обсудить налоговые изменения с коллегами, обменяться контактами, наладить деловые связи.

Мероприятие будет с рассадкой вы заранее будете знать, откуда будете смотреть выступления спикеров. Сейчас у вас есть возможно выбрать максимально удобное место. Бронируйте скорее, пока доступны лучшие места!

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Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение. Вы получите доклады, записи и презентации всех спикеров.