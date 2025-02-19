Как отражать операции в 1С селлерам с пониженными ставками НДС

С 2025 года упрощенцы с доходом от 60 млн руб. в год обязаны уплачивать НДС. При этом компании на УСН могут выбрать специальные ставки 5% и 7% или применять общеустановленную ставку 20%. Для тех, кто применят пониженные ставки, есть свои нюансы заполнения декларации и учета в 1С. Рассказываем, как работать с такими селлерами на обновленном онлайн-курсе.

С 1 января 2025 года все упрощенцы с доходом более 60 млн руб. в год стали плательщиками НДС — теперь налог надо отражать во всех операциях и договорах. Сейчас упрощенцы должны окончательно определиться со ставкой НДС, научиться заполнять новую декларацию по УСН и НДС, чтобы весной сдать все отчеты с первого раза, а те, кто выберет пониженные ставки 5% или 7%, должны освоить новые возможности учета в 1С.

Предпринимателю, который хочет построить успешный бизнес на маркетплейсах в 2025 году, необходимо заранее определиться с нишей, рассчитать юнит-экономику, составлять финансовую модель работы, если это упрощенец, то ему также надо выбрать выгодную ставку НДС и подготовиться к новым требованиям.

Чтобы вы легко работали на маркетплейсах в 2025 году, мы обновили программу онлайн-курса «Менеджер маркетплейса» и записали новые уроки по учету расчетов у продавца на УСН с НДС.

Что нового в программе

Всего в программе 67 видеоуроков, 13 тестов для самопроверки, пошаговые инструкции с таблицами и скринами, конспекты и справочный материал.

Чтобы вы без рисков и трудностей работали с селлерами в 2025 году, мы записали новые уроки для онлайн-курса «Менеджер маркетплейса» с разбором последних нововведений, новых рисков и задач.

Мы расширили главу по налоговому учету у продавца:

Учет расчетов с маркетплейсом Озон у продавца применяющего УСН и НДС с пониженными ставками (5 и 7%). Учет расчетов с маркетплейсом Вайлдберриз у продавца применяющего УСН и НДС с пониженными ставками (5 и 7%). Учет расчетов с маркетплейсом Яндекс Маркет у продавца применяющего УСН и НДС с пониженными ставками (5 и 7%).

Также добавили актуальные формы отчетности с примерами заполнения и инструкции по учету операций в 1С для компаний на УСН с пониженными ставками НДС.

Чему вы научитесь

Вы освоите юридические аспекты работы с маркетплейсами, научитесь работать с системой «Честный ЗНАК», сертификацией и декларированием товаров, сможете защитить бизнес селлера от претензий и рисков.

Научитесь применять инструменты анализа, поможете продавцу выбрать выгодную площадку для торговли, стратегию продвижения в своей нише, которая позволит обойти конкурентов и добиться высокого спроса у клиентов. Сможете решать сложные стратегические задачи для бизнеса — строить финансовые модели и рассчитывать юнит-экономику.

Вы освоите маркетинговые инструменты — узнаете, как составить продающую карточку товара, запустить акцию и эффективно продвигать продукцию. Также научитесь работать со сложными логистическими операциями, фулфилментом и поставками товаров.

На курсе вы получите комплексные знания по работе с карточками, поставщиками, ведению учета, продвижению и т. д. Это рутинные операции, без которых невозможно существование бизнеса на маркетплейсах, поэтому они стоят дорого и собственники готовы платить эту цену.

Для учебы на онлайн-курсах вам не нужно предоставлять дипломы об образовании и ждать следующего потока обучения — сразу после оплаты вы сможете приступить к учебе.

Сейчас вы можете купить онлайн-курс со скидкой 65% за 7 000 рублей вместо 19 900 рублей.

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