Не забудьте сдать декларацию по косвенным налогам и уведомление для НДС-льготы по новой форме

Сегодня, 20 февраля, бухгалтеры должны сдать декларацию по косвенным налогам при импорте из стран ЕАЭС и уведомление о продлении освобождения от НДС. Рассказываем, какие нововведения 2025 года надо учесть, чтобы сдать всю отчетность с первого раза.

20 февраля крайний срок сдачи декларации по косвенным налогам при импорте из стран ЕАЭС и уплаты НДС за январь 2025 года, а также сегодня надо подать уведомление о продлении освобождения от НДС по ст. 145 НК РФ на 12 последующих месяцев.

С 20 января действуют новые уведомления для НДС-льготы. Бланки утверждены приказом ФНС от 21.10.2024 № ЕД-7-3/879@.

Формы такие:

Напомним, для освобождения от НДС при УСН уведомление не нужно. Такое освобождение – автоматическое и от него нельзя отказаться.

Декларацию по косвенному налогу должны сдавать все организации и ИП, которые ввозят в Россию товары из стран ЕАЭС. Актуальная форма утверждена приказом ФНС № ЕД-7-3/238@ от 12.04.2023.

Чтобы вы сдавали новые отчеты в 2025 году без ошибок, мы собрали несколько полезных материалов вам в помощь.

Разборы и мини-курсы

Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в феврале 2025 года — расскажем, какие еще налоги, кроме зарплатных, необходимо будет включить в состав уведомления по ЕНП в феврале 2025 года.

Агентский договор: НДС у агента и принципала — разберемся в нюансах уплаты НДС, если стороны используют разные системы налогообложения, а также в особенностях уплаты НДС по агентскому договору с нерезидентом.

Какие есть ограничения на перевод денег со своего счета за границу — вы узнаете, какие ограничения есть по сумме для переводов из России, а также как составить налоговую отчетность о зарубежных счетах.

Записи вебинаров

Самые частые ошибки в бухгалтерской отчетности за 2024 год: опыт и советы — вы сможете подготовиться к сдаче годовой отчетности, разобраться в типичных ошибках, чтобы их не допустить в своей работе.

НДС для старых и новых налогоплательщиков: декларация за 4 квартал 2024 г. и НДС на УСН — вы разберитесь в НДС-документах, порядке формирования налогооблагаемой базы, узнаете, что делать с переходящими договорами вместе с экспертом.

Конспекты вебинаров

Заполнение статформы ФТС в личном кабинете участника ВЭД — вы узнаете, кто должен подавать статформу в ФТС и как ее заполнить по шагам.

Онлайн-курсы

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«ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность» — мы обновили программу с учетом налоговой реформы-2025 и добавили туда уроки по НДФЛ, налогу на прибыль, страховым взносам, налогу на имущество и земельному налогу.

«ВЭД: учет и налогообложение» — теперь в программе курса есть новый блок с уроками по расчетам в период санкций через платежных агентов и по налогу на прибыль.

Консультации

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