Стартует первый поток обучения на новом курсе «Упрощенная система налогообложения–2025: с нуля до профи» — скорее присоединяйтесь!

Сегодня, 21 февраля, начинается обучение на курсе профпереподготовки «Упрощенная система налогообложения–2025: с нуля до профи». В новой программе более 150 уроков, мастер-классы по работе с НДС в 1С, инструкции по заполнению новой декларации, онлайн-встречи с преподавателями и персональный куратор. Скорее записывайтесь и сразу приступайте к учебе!

С 1 января 2025 года жизнь упрощенцев перевернулась на 180 градусов. Теперь большинство из них — плательщики НДС. Они заполняют новую форму декларации, иначе рассчитывают страховые взносы и НДФЛ за сотрудников, ведут учет по новыми ФСБУ. Чтобы охватить все важные нюансы в работе бухгалтера на УСН, мы записали новый курс профессиональной переподготовки «Упрощенная система налогообложения–2025: с нуля до профи».

Сегодня, 21 февраля, стартует первый поток обучения на нашем новом курсе! Успейте купить его по специальной цене и в числе первых получить доступ к самым свежим знаниям по УСН. Это новый курс профпереподготовки, в который мы включили все нововведения, заработавшие с 1 января 2025 года.

В новой программе мы подробно разбираем главные аспекты работы на УСН:

ведение бухгалтерского и налогового учета;

подготовка и сдача отчетности;

наем, увольнение, расчеты с работниками и самозанятыми;

кассовый учет и онлайн-кассы;

работа в программе 1С:Предприятие 8.3 и т. д.

В последнее время налоговики стали чаще придираться к компаниям на УСН, подозревая бизнес в дроблении. На новом курсе вы узнаете, по каким маркерам ФНС отслеживает потенциальных мошенников, как не оказаться под прицелом налоговой и избежать неприятностей.

В чем преимущество курса профпереподготовки

Это большой курс профпереподготовки, в который вошли более 150 видеоуроков, конспекты, современные инструкции с иллюстрациями и скриншотами. Программа ориентирована на практику, поэтому все знания, которыми будут делиться наши эксперты, вы сразу будете отрабатывать на реальных задачах — набьете руку в заполнении новой декларации, потренируетесь в настройке и ведении учета в 1С:Предприятие 8.3.

На протяжении всего обучения вас будет сопровождать персональный куратор, а на регулярных онлайн-встречах с преподавателями вы сможете обсуждать ситуации, с которыми столкнулись уже на практике.

Чему вы научитесь

Вы разберетесь в особенностях УСН, сможете комфортно работать с онлайн-кассами, вести учет по новым ФСБУ.

Научитесь настраивать программу под НДС и вести учет в 1С, оформлять сотрудников и рассчитывать зарплатные налоги, безопасно работать по ГПХ и с самозанятыми, отвечать на требования налоговиков и избегать блокировок по 115-ФЗ.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

Сейчас вы можете купить курс со скидкой 53% за 14 900 рублей вместо 31 790 рублей. Записывайтесь и сразу приступайте к учебе!

Старт потока сегодня, 21 февраля.

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