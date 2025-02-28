Четыре главные изменения в новой декларации по УСН

Уже этой весной организации и ИП на УСН должны будут сдать декларацию за 2024 год по новой форме. Рассказываем, что поменялось и как теперь отчитываться без проблем и штрафов.

С 1 января 2025 года жизнь упрощенцев перевернулась на 180 градусов. Теперь большинство из них — плательщики НДС. Они иначе рассчитывают страховые взносы и НДФЛ за сотрудников, ведут учет по новыми ФСБУ и заполняют новую форму декларации, которая утверждена приказом ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/813.

До сдачи новой декларации остается совсем немного времени. Организации должны подать ее до 25 марта, ИП до 25 апреля 2025 года.

Разбираемся в основных изменениях и рассказываем в самых частых ошибках, чтобы вы заполнили все без проблем с первого раза.

Какие нововведения появились в декларации

Мы определили четыре главные изменения, которые важно учитывать при заполнении декларации.

Изменены штрихкоды. В титульный лист добавлено поле, в котором нужно указывать объект обложения «1» (доходы) или «2» (доходы минус расходы). Обновлен порядок заполнения поля «Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю». Для электронной доверенности в поле «Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя налогоплательщика» нужно приводить ее статистически уникальный идентификатор – GUID.

Региональное УФНС также напоминает, что в декларации надо указывать код налоговой льготы, если применяются пониженные ставки.

Топ-3 самых частых ошибок при заполнении новой декларации

Региональные налоговики озвучили самые частые ошибки, которые бизнес допускает при заполнении декларации по УСН:

Не указывается применяемая налоговая ставка. Сумма полученных доходов отражается не нарастающим итогом. Заполняются листы, несоответствующие выбранным объектам налогообложения. Так, налогоплательщики с объектом «доходы минус расходы» должны отражать всю информацию в разделах 1.2 и 2.2, с объектом «доходы» – в разделе 1.1 и 2.1.1.

Что надо учитывать при заполнении декларации

Чтобы правильно заполнить новую отчетность, нужно хорошо разобраться во всех нововведениях, которые повлияли на изменения в формах.

С 2025 года компании на УСН с доходом свыше 60 млн руб. в год стали плательщиками НДС, для работы они могут выбрать общеустановленную ставку 20% и получить вычет или остановиться на одной из пониженных ставок 5% или 7% без него. Обсудим все нововведения и поможем правильно заполнить новую декларацию на мастер-классе «Заполняем декларацию по УСН за 2024 год в 1С: Предприятие 8.3».

Мы пошагово разберем алгоритм подготовительной работы, расчета и заполнения декларации УСН в объектах «доходы-расходы» и «доходы» за 2024 год. Эксперт расскажет, откуда в 1С берется информация для расчета, в какой последовательности выполнять операции в 1С, а также, что и как проверить в программе.

Программа мастер-класса:

Проверка анализа состояния налогового учета и корректности отражений доходов и расходов. Проверка начисления авансовых платежей по УСН. Формирование Книги учета доходов и расходов. Расчет и начисление налога при УСН. Подробный разбор строк декларации и заполнение декларации по УСН в 1С.

Мастер-класс проходит в небольших группах, где каждый слушатель может обратиться к эксперту с вопросом. Поэтому не стоит откладывать запись — места в группе разлетаются очень быстро!

Мастер-класс «Заполняем декларацию по УСН за 2024 год в 1С: Предприятие 8.3» пройдет 6 марта 2025 года в 11:00 МСК. Записать уже открыта.

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